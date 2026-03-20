Darmowy VPN w przeglądarce. Nowość w Firefox 149

Użytkownicy rozglądający się za alternatywą dla przeglądarek opartych na Chromium właśnie dostali kolejny powód, by wziąć pod uwagę Firefoksa. W jego zbliżającej się aktualizacji do wersji 149 zadebiutuje darmowy VPN. Będzie on wbudowany w przeglądarkę, co pozwoli bezpiecznie przeglądać internet w publicznych sieciach Wi-Fi, a także zmieniać lokalizację i adres IP widoczny dla serwerów.

"Darmowe VPN-y mogą czasem wiązać się z szemranymi umowami, które kończą się naruszeniem twojej prywatności, ale nasz został zbudowany w oparciu o nasze zasady dotyczące użycia danych oraz zobowiązania, by być najbardziej zaufaną przeglądarką na świecie" - tłumaczy Mozilla w oficjalnym changelogu.

Twórcy przeglądarki wyjaśniają, jak działa ta funkcja: "Przekierowuje ona twój ruch z przeglądarki przez serwer proxy, aby ukryć twój adres IP i lokalizację, kiedy przeglądasz, zapewniając ci silniejszą prywatność i ochronę online bez pobierania dodatkowych rzeczy".

VPN w przeglądarce Firefox zadebiutuje w wersji 149, która ukaże się 24 marca. Nowość będzie początkowo dostępna dla użytkowników z USA, UK, Francji i Niemiec. Użytkownicy otrzymają miesięczny pakiet 50 GB do wykorzystania przez VPN.

Jakie przeglądarki mają wbudowany VPN?

Firefox nie jest pierwszą przeglądarką z wbudowanym VPN-em. Użytkownicy z Polski od lat mogą korzystać z darmowego VPN w przeglądarkach Opera i Opera GX. Co więcej, nie ma miesięcznego limitu danych, dlatego nie musimy się ograniczać. Podobna funkcjonalność jest dostępna także w Microsoft Edge poprzez tzw. Edge Secure Network. Jest ona darmowa, ale z 5 GB danych miesięcznie.

Podobne rozwiązanie oferuje także Brave, którego VPN chroni całe urządzenie, a nie tylko samą przeglądarkę, jednak jest to funkcja płatna. Aloha Browser na iOS i Androida oferuje darmowy i nielimitowany VPN wewnątrz przeglądarki, natomiast Epic Privacy Browser posiada funkcję tzw. "Encrypted Proxy", która działa podobnie jak wirtualna sieć prywatna.

Nowe funkcje asystenta AI i podzielonego ekranu

VPN to nie jedyna nowość. Mozilla wprowadza także nowe narzędzia wspierające produktywność, takie jak funkcja Smart Window, znana wcześniej pod nazwą AI Window. Rozwiązanie to oferuje wsparcie sztucznej inteligencji bezpośrednio podczas przeglądania stron.

Dzięki asystentowi AI użytkownicy będą mogli błyskawicznie uzyskać definicje trudnych pojęć, streszczenia długich artykułów czy porównania produktów bez konieczności opuszczania aktywnej karty. Przypomina to nieco Copilota w Microsoft Edge czy Gemini w Google Chrome. Twórcy podkreślają, że funkcja ta będzie w pełni opcjonalna i wymagająca wyraźnej zgody użytkownika. Osoby zainteresowane wcześniejszym dostępem mogą już zapisywać się na listę oczekujących.

Kolejnym usprawnieniem ułatwiającym wielozadaniowość będzie funkcja podzielonego ekranu ("Split View"), która zadebiutuje w wersji Firefox 149 już 24 marca. Pozwoli ona na wyświetlenie dwóch stron internetowych obok siebie w jednym oknie, co pozwoli uniknąć ciągłego przełączania kart podczas kopiowania treści lub porównywania danych.

Tego samego dnia w ramach programu Firefox Labs udostępnione zostaną Tab Notes, czyli cyfrowe notatki przypisane do konkretnych kart. Narzędzie to ma pomóc w organizacji pracy i ułatwić powrót do przerwanych zadań.

To może być rok ognistego lisa

Jak podkreślił Ajit Varma, kierujący rozwojem Firefoksa, tegoroczny harmonogram zmian jest jednym z najbardziej ekscytujących w historii przeglądarki z "ognistym liskiem" w logo. Deweloperzy koncentrują się na budowaniu najlepszego możliwego narzędzia do przeglądania internetu, opierając się bezpośrednio na feedbacku społeczności.

Poza nowymi funkcjami Mozilla kładzie duży nacisk na fundamenty, takie jak szybkość i wydajność, a także na rozwój otwartych standardów w silniku Gecko. Ma to zagwarantować, że przyszłość sieci pozostanie różnorodna i wolna od dominacji silnika Chromium, przy jednoczesnym zachowaniu bezkompromisowej ochrony prywatności i wolności wyboru, z których słynie Firefox.

