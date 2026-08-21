Google ogłasza nowe funkcje AI. Preferowane źródła i kontrola nad Discoverem

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Google wprowadza nowe funkcje personalizacji z wykorzystaniem AI w wyszukiwarce, Discover i Google News. Czytelnicy mogą wskazywać ulubionych wydawców przyciskiem "Preferowane źródła", a kanał Discover dostosują własnymi słowami. Zmiany obejmują też konfigurację serwisów informacyjnych audio na Androidzie. Jednocześnie asystent Gemini trafia do Google Chat, wspierając pracę na danych z Google Workspace, oraz pojawia się w autonomicznych pojazdach Waymo Ojai w Los Angeles, Phoenix i San Francisco.

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Nowe funkcje w usługach Google pozwalają wybrać preferowane źródła w wyszukiwarce i dopasować kanał Discover własnymi słowami
Nowe funkcje w usługach Google pozwalają wybrać preferowane źródła w wyszukiwarce i dopasować kanał Discover własnymi słowamiTOBIAS SCHWARZAFP

W skrócie

  • Nowy przycisk "Preferowane źródła" pozwala czytelnikom na wskazywanie ulubionych wydawców, których materiały będą częściej wyświetlane w wynikach wyszukiwania.
  • Użytkownicy aplikacji Google mogą spersonalizować kanał Discover za pomocą języka naturalnego oraz lepiej dostosowywać skróty audio w Google News na Androidzie.
  • Asystent Gemini został zintegrowany z Google Chat, umożliwiając pracę na danych z Workspace, oraz pojawił się w autonomicznych pojazdach Waymo Ojai.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Preferowane źródła w Google. Większa kontrola nad wynikami

Google wprowadza kolejne zmiany w swoich flagowych usługach. Firma zaprezentowała zestaw funkcji personalizacji, które trafiają do wyszukiwarki Google Search, tablicy Discover oraz aplikacji Google News. Nowości mają ułatwić użytkownikom docieranie do ulubionych wydawców oraz precyzyjne dopasowywanie wyświetlanych informacji.

Trzy smartfony wyświetlające artykuł prasowy oraz komunikat na temat dodania lokalnego źródła wiadomości w usłudze Google, widoczna miniatura przedstawiająca osobę w samochodzie z kubkiem kawy.
Preferowane źródła w GoogleGooglemateriał zewnętrzny

Najważniejszą z nowości jest interaktywny przycisk "Preferowane źródła" (lub "Dodaj do Google"), który wydawcy mogą osadzać bezpośrednio na swoich stronach internetowych. Kliknięcie go przez czytelnika dodaje daną witrynę do listy priorytetowych serwisów w Google i od razu przekierowuje użytkownika z powrotem do czytanego artykułu.

Dzięki temu wpisowi materiały z wybranych mediów pojawiają się częściej w sekcjach "Najważniejsze artykuły", "Przegląd od AI" oraz "Tryb AI". Z danych przekazanych przez firmę wynika, że użytkownicy wskazali już ponad 600 tys. unikalnych źródeł. Kod niezbędny do wdrożenia przycisku udostępniono w dokumentacji Google Search Central.

"Czy chcesz śledzić najważniejsze nagłówki ze świata, czy zgłębiać niszowe lokalne zainteresowania - odnajdywanie najważniejszych źródeł i tematów powinno być proste" - poinformowało Google na swoim blogu.

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Discover można będzie spersonalizować własnymi słowami

Kolejna zmiana dotyczy aplikacji mobilnej Google i funkcji Discover. Użytkownicy zyskają możliwość dostosowywania swojego kanału za pomocą języka naturalnego - dzięki jego rozumieniu przez sztuczną inteligencję.

Po kliknięciu menu z trzema kropkami przy dowolnej karcie będzie można opisać, jakie treści mają pojawiać się częściej lub rzadziej. System przyjmie prośby wpisane własnymi słowami i natychmiast zmodyfikuje wyświetlane materiały.

Smartfon z aktywną funkcją wyszukiwania tekstowego oraz widoczną klawiaturą ekranową, na ekranie tekstowe polecenia i odpowiedzi, tło rozmyte w jasnych kolorach.
Google Discover pozwoli spersonalizować tablicę własnymi słowamiGooglemateriał zewnętrzny

"Niedługo dostosowywanie feedu Discover będzie tak proste, jak wysłanie wiadomości do znajomego" - zapowiada Google w komunikacie prasowym.

Personalizowane skróty audio w Google News

Dla osób, które preferują słuchanie wiadomości poza domem, gigant z Mountain View wprowadza zmiany ułatwiające personalizację codziennych skrótów audio w aplikacji Google News na systemie Android.

Użytkownicy zyskują możliwość samodzielnego komponowania serwisów informacyjnych poprzez wybór konkretnych obszarów tematycznych oraz korzystanie z przejrzystych oznaczeń wydawców i odnośników prowadzących do pełnych wersji artykułów, co pozwala sprawniej zgłębiać najważniejsze wątki.

Dwa smartfony z wyświetlonymi ekranami aplikacji: na pierwszym widoczna sekcja z nagłówkiem audio briefingu, na drugim szczegółowe ustawienia personalizacji treści, z włączonymi przełącznikami tematycznymi i listą kategorii informacji.
Personalizacja skrótów audio w Google NewsGooglemateriał zewnętrzny

Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu licznej grupy wydawców medialnych biorących udział w pilotażowym programie sztucznej inteligencji, w przygotowywanych audycjach pojawią się bardziej szczegółowe analizy kluczowych wydarzeń.

"Te nowe funkcje personalizacji sprawią, że twoje doświadczenie Google stanie się unikalnie twoje" - dodaje Google.

Sztuczna inteligencja w Workspace i pojazdach Waymo

Aktualizacje napędzane przez AI obejmują także inne obszary działalności technologicznego giganta. Do usługi Google Chat oficjalnie trafia funkcja "Ask Gemini", pozwalająca na przeszukiwanie i analizowanie danych z całego firmowego środowiska Google Workspace ze wsparciem asystenta Gemini.

Google Gemini dotarło też niedawno do elektrycznych robotaksówek Waymo Ojai, które świadczą usługi autonomicznego przewozu osób na terenie Los Angeles, Phoenix i San Francisco. Pasażerowie mogą wchodzić w interakcję z asystentem AI za pomocą komend głosowych po uprzednim dotknięciu ikony na ekranie wewnątrz pojazdu.

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