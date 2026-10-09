Google stawia na polską myśl techniczną. Nowy format trafia do przeglądarki

Julia Król

Julia Król

Google stawia na technologię polskiego naukowca. Przeglądarka Chrome wprowadza format JPEG XL, który zapewnia znacznie lepszą kompresję zdjęć i zwiększa bezpieczeństwo dzięki nowoczesnej implementacji w języku Rust.

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Bezpieczniej i szybciej w Chrome. Google wdraża technologię polskiego naukowca w nowym formacie JPEG XL@JagiellonskiUni/X123RF/PICSEL

Google oficjalnie wprowadza technologię zaproponowaną przez polskiego naukowca. Dr Jarosław Duda to badacz z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stoi za nowym sposobem kompresji zdjęć w przeglądarce Chrome.

Polska technologia w Chrome. Jak działa nowy format JPEG XL?

Format obrazu JPEG XL to rozwiązanie nowej generacji, opracowane z myślą o potrzebach współczesnych deweloperów oraz stron internetowych i fotografów - jak informuje firma w poście na swoim blogu.

Przełomem jest to, że nowy format zapewnia od 30 do 50 proc. lepszą kompresję niż JPEG. Co więcej, można go używać także do animacji.

JPEG XL wykorzystuje kodowanie ANS, czyli asymetryczne systemy liczbowe. Pozwala to łączyć wysoką skuteczność kompresji danych z szybkim działaniem. Pomysł tej metody ma swoje początki w Krakowie, a jej autorem jest dr Jarosław Duda z wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Rozwiązanie opracowane przez naukowca w latach 2006-2014 jest już od dawna obecne w branży IT. Autor pilnuje, aby jego odkrycie było technologią darmową. Chce, żeby algorytm mógł być swobodnie wdrażany w różnych programach na całym świecie.

Dekoder Rust ma być bezpieczny i szybki

Implementacja dekodera w języku Rust niesie ze sobą także korzyści w zakresie bezpieczeństwa. Dekodery obrazów przetwarzają pliki z internetu, a tym samym potencjalnie manipulują danymi wejściowymi. Google zamiast dekodera C++, który bywa podatny na luki w zabezpieczeniach, używa języka Rust.

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Koniec problemów z wolnymi stronami

Wdrożenie obejmuje Chrome na Windows, Linux, macOS, ChromeOS oraz Androidzie. Google zależy na tym, aby jak najwięcej deweloperów zaczęło korzystać z formatu JPEG XL w swoich witrynach, nie tylko po to, by zapewnić użytkownikom liczne korzyści, lecz także, by firma mogła poznać opinie na temat implementacji. Chociaż JPEG XL ma wiele potencjalnych zastosowań na stronach internetowych, jest to zmiana, która będzie szczególnie interesująca dla osób mających na swoich witrynach dużą ilość obrazów, np. fotografów.

Chrome zaleca, aby programiści przetestowali formaty zarówno JPEG XL, jak i AVIF z odpowiednimi materiałami graficznymi, a następnie sami podjęli decyzję, który format będzie dla nich najlepszy. Według zespołu JPEG XL jest jednak lepszy w wielu zastosowaniach.

Chrome od wersji 155 będzie obsługiwał nowy format obrazu.

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