W skrócie Google rozszerza funkcję Personal Intelligence w wyszukiwarce o integrację z Portfelem Google, Dyskiem Google oraz aplikacją Gemini, co zwiększa personalizację wyników.

Nowa funkcja w Portfelu Google pozwoli AI analizować nawyki zakupowe i sugerować wybór karty płatniczej dla uzyskania największych korzyści czy punktów lojalnościowych.

Użytkownicy mogą w pełni zarządzać dostępem do swoich danych w ustawieniach wyszukiwarki, a specjalna ikona wskaże, skąd sztuczna inteligencja pobrała informacje.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Google może grzebać w twoim Portfelu i na Dysku

Google ogłosił rozszerzenie funkcji Personal Intelligence w trybie AI (ang. AI Mode) w swojej wyszukiwarce. Wprowadzone na początku 2026 r. rozwiązanie pozwala użytkownikom na łączenie prywatnych aplikacji z ekosystemu firmy, aby uzyskiwać spersonalizowane odpowiedzi bez konieczności ręcznego dopisywania kontekstu w każdym zapytaniu. Dotychczas system obsługiwał Gmaila, Kalendarz Google i Zdjęcia Google.

Najnowsza aktualizacja dodaje do tej listy trzy kolejne usługi: Portfel Google, Dysk Google i aplikację Gemini. "Najbardziej pomocna wyszukiwarka łączy bogactwo informacji ze świata ze spostrzeżeniami unikalnie dopasowanymi do ciebie. Dzisiaj wyszukiwarka staje się jeszcze bardziej spersonalizowana dzięki możliwości podłączenia większej liczby aplikacji do Personal Intelligence" - tłumaczy Robby Stein, VP of Product, Google Search.

Integracja wyszukiwarki z Portfelem Google zaczęła już być udostępniana użytkownikom. Pozostałe dwie nowości, czyli połączenie z Dyskiem Google i aplikacją Gemini, staną się dostępne w ciągu najbliższych tygodni.

Tryb AI przeanalizuje twoje nawyki zakupowe i dokumenty

Dzięki połączeniu z Portfelem Google Tryb AI przeanalizuje nawyki zakupowe użytkownika, wskaże sposoby na ograniczenie codziennych wydatków i podpowie, której z podpiętych kart płatniczych użyć, aby zmaksymalizować zwrot gotówki (cashback), punkty lojalnościowe czy korzyści podróżne. Wydawca zaznacza, że sztuczna inteligencja otrzyma wyłącznie dostęp do odczytu danych finansowych. Nie będzie mogła przelewać, zarządzać ani inwestować środków użytkownika.

Wsparcie dla Dysku Google umożliwi z kolei wyszukiwarce pobieranie informacji z dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i plików PDF zapisanych na koncie.

Rozwiń

"Czasami ważne informacje, których potrzebujesz do rozpoczęcia projektu lub podjęcia dużej decyzji, mogą być rozproszone w twoich dokumentach, arkuszach czy PDF-ach. Dzięki podłączeniu Dysku Google do Personal Intelligence możesz uzyskać wyjątkowo pomocne odpowiedzi, które uwzględniają cały ten kontekst" - wyjaśnia przedstawiciel Google. Ma to pomóc np. w stworzeniu spersonalizowanego planu przygotowań przed sezonem rozliczeń podatkowych.

Trzecią nowością jest zacieśnienie współpracy między aplikacją Google Gemini a wyszukiwarką. Użytkownicy będą mogli kontynuować w AI Mode badania nad tematem rozpoczętym wcześniej podczas rozmowy z czatbotem - bez ponownego wprowadzania tych samych założeń. Google zwiększa ponadto poziom personalizacji w funkcjach Przegląd od AI (ang. AI Overviews) oraz Tryb AI (ang. AI mode) na podstawie ostatnich wyszukiwań użytkownika. Osoby planujące np. podróż będą mogły wrócić do swoich poszukiwań w nowym wątku w dowolnym momencie, a system sam uwzględni wcześniejsze ustalenia.

Zarządzanie dostępem do danych w ustawieniach wyszukiwarki

Wszystkie nowe integracje są całkowicie opcjonalne. Użytkownicy sami decydują, czy i kiedy chcą je uruchomić. Zarządzać dostępem do danych można w ustawieniach wyszukiwarki, w sekcji Personalizacja wyszukiwania > Połączone aplikacje. W tym samym miejscu połączenia z poszczególnymi usługami da się w każdej chwili wyłączyć.

Producent zapowiada również, że pod spersonalizowanymi odpowiedziami w trybie AI pojawi się wkrótce nowa ikona "Personalizacja". Jej kliknięcie pozwoli sprawdzić, z jakich dokładnie prywatnych danych skorzystał algorytm podczas generowania konkretnej odpowiedzi.

Asystent umożliwi też szybkie korygowanie nieaktualnych informacji bezpośrednio w oknie konwersacji. Jeśli dane ulegną zmianie, wystarczy napisać w wątku np. "Nie jestem już wegetarianinem, tylko weganinem", a Tryb AI zaktualizuje swój kontekst na potrzeby przyszłych zapytań.



