Premiera GTA 6 rozgrzała internet. Uwaga na oszustwa

Niektórzy wykorzystują ogromną popularność GTA 6, manipulując treścią ogłoszeń sprzedaży i przyciągając kupujących propozycjami, które w istocie są oszustwem.

Takie sytuacje mają miejsce chociażby w serwisie Vinted. Jeden z użytkowników Reddita opisał na r/Polska, otwiera się w nowym oknie przypadek oferty sprzedaży GTA 6 w cenie 200 zł. Sprzedający przygotował mylący opis, który brzmiał:

"GRAND THEFT AUTO VI (GTA 6) - Nowa, fabrycznie zapakowana gra! Na sprzedaż wyjątkowy egzemplarz GTA 6 - Grand Theft Auto VI. Gra jest fabrycznie zapakowana, nigdy nie była otwierana ani używana, a oryginalna folia zabezpieczająca pozostała nienaruszona. Wszystko znajduje się w oryginalnym opakowaniu. Do zestawu dołączony jest również paragon zakupu, stanowiący potwierdzenie zakupu produktu.

Gra została otrzymana w prezencie, dlatego nie mam potrzeby jej zatrzymywania. Dzięki fabrycznemu opakowaniu i nienaruszonej folii świetnie nadaje się również na prezent dla fana GTA, kolekcjonera lub miłośnika gier konsolowych.

Grand Theft Auto VI to jedna z najbardziej wyczekiwanych odsłon kultowej serii Rockstar Games. Ogromne zainteresowanie graczy, charakterystyczny świat gry i wyjątkowy klimat Vice City sprawiają, że jest to ciekawa propozycja dla fanów gamingu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu przez wiadomość prywatną. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i prześlę dodatkowe zdjęcia. Nie przyjmuję zwrotów! Wysyłam wyłącznie zdjęcia produktu. Przedmiotem sprzedaży są same zdjęcia, a nie fizyczna płyta ani opakowanie!"

W ogłoszeniu kuszącym niską ceną, pomiędzy informacjami sugerującymi wersję pudełkową gry, pojawia się więc zastrzeżenie, że chodzi wyłącznie o zdjęcia produktu. Jak wskazują komentujący w wątku na Reddicie, podobnych ogłoszeń jest w serwisie więcej.

Premiera gry GTA 6 wywołuje ogromne poruszenie. Trzeba uważać na związane z tym zagrożenia w sieci. Sebastian Elias Uth / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP / BEATA ZAWRZEL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Użytkownik Reddita, który opisał temat w wątku na r/Polska, zgłosił sprawę do Vinted i zamieścił odpowiedź, którą uzyskał od serwisu:

- Cześć, po sprawdzeniu zgłoszonych przez Ciebie treści użytkownika lub użytkowniczki nie stwierdziliśmy jednoznacznego naruszenia standardów społeczności Vinted. Zdajemy sobie sprawę, że ta decyzja może nie spełniać Twoich oczekiwań. Jeśli chcesz zablokować użytkownika lub użytkowniczkę, wykonaj opisane tu kroki. Dziękujemy, że dbasz o bezpieczeństwo naszej społeczności. Jeśli w przyszłości zauważysz coś niepokojącego, również daj nam znać - przekazał zespół Vinted.

Redakcja Geekweeka wysłała do Vinted zapytanie w tej sprawie. W przypadku otrzymania odpowiedzi zamieścimy aktualizację.

Fałszywe oferty sprzedaży gry GTA 6. Eksperci ostrzegają przed próbami wyłudzeń

Eksperci wskazują, że ogromne zainteresowanie grą wiąże się z większą liczbą możliwych oszustw. Popularną metodą wśród złodziei jest przenoszenie rozmów i płatności poza platformy sprzedażowe, aby uniknąć ewentualnego zablokowania środków. Oszuści namawiają do kontaktu przez komunikatory lub opłacenia zamówienia przez zewnętrzny link.

Kolejne problemy mogą stanowić fałszywe kody i konta: oferowanie rzekomych kluczy aktywacyjnych, dostępów do wersji beta lub kont, które nie działają albo znikają po zakupie.

Ponadto oszuści mogą próbować przekierować kupującego do fałszywego źródła pobrania gry, co wiąże się z ryzykiem zainstalowania złośliwego oprogramowania.

Zawsze należy czytać cały opis oferty, sprawdzać profil sprzedawcy i wybierać przede wszystkim oficjalne źródła dystrybucji.



