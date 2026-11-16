W skrócie Na platformie X doszło do masowego przejęcia starych linków Bitly pochodzących z lat 2009-2014, które kierują użytkowników do niewłaściwych witryn.

Ofiarami ataku padły konta czołowych polityków, takich jak Donald Trump czy Justin Trudeau, a także dużych korporacji, w tym sieci McDonald's i Burger King.

Firma Bitly potwierdziła zidentyfikowanie problemu, zawiesiła konta sprawców ataku i podjęła działania mające na celu dezaktywację przekierowań.

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Masowe przekierowania linków na platformie X

W miniony weekend (14-15 listopada 2026 r.) część linków zamieszczonych we wpisach polityków, agencji rządowych i dużych firm na platformie X (dawniej pod nazwą Twitter) zaczęła przekierowywać użytkowników do zupełnie niepowiązanych filmów, zdjęć i stron internetowych.

Problem dotyczy skróconych odnośników wygenerowanych przez serwis Bitly, sięgających nawet 2009 r. Atak wymierzono wyłącznie w konta korporacyjne i polityczne, a najmocniej oberwał prywatny profil prezydenta Donalda Trumpa, gdzie co najmniej kilkanaście postów prowadzi obecnie do niestosownych witryn.

Na liście poszkodowanych znalazły się także inne znane osobistości, m.in. współzałożyciel Microsoftu Bill Gates, były premier Kanady Justin Trudeau czy były wiceprezydent Mike Pence. Zmiany dotknęły również popularne sieci fast foodów, takie jak McDonald's i Burger King. Choć linki Bitly z założenia nie wygasają automatycznie, płatni użytkownicy usługi mają możliwość edycji i przekierowania docelowych adresów URL.

"Zidentyfikowaliśmy problem, który pozwolił 'złym aktorom' na ponowne wykorzystanie niektórych starych, nieaktywnych linków w celu przekierowania ludzi do treści niezwiązanych z oryginalnymi postami" - poinformowała firma Bitly w niedzielne popołudnie we wpisie na platformie X. Spółka dodała, że zawiesiła konta odpowiedzialne za modyfikację odnośników i pracuje nad dezaktywacją przejętych adresów.

"Nasz zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i wzmocnieniem ochrony przed podobnymi nadużyciami w przyszłości" - przekazali twórcy skracacza linków.

Mechanizm przejmowania starych odnośników Bitly

Nie jest do końca jasne, czy hakerzy tworzyli niestandardowe linki Bitly, co pozwalałoby na skopiowanie oryginalnego adresu URL i przekierowanie go na dowolną witrynę. Taki scenariusz byłby możliwy w sytuacji, gdy pierwotny odnośnik przestał istnieć lub wygasł. Wszystkie zmanipulowane adresy pochodzą z postów opublikowanych w latach 2009-2014.

"Masz szereg luk, które ludzie mogą wykorzystać do eksploatacji. Chodzi po prostu o wyszukiwanie tych starych wiadomości i swego rodzaju ich repopulację" - wyjaśnia Ari Lightman, profesor mediów cyfrowych w Heinz College of Information Systems and Public Policy na Uniwersytecie Carnegie Mellon, cytowany przez CNN. Ekspert tłumaczy, że starsze linki mogą być podatne na skanowanie przez sztuczną inteligencję i zautomatyzowane mechanizmy przejmowania.

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Brak bieżącego nadzoru nad archiwalnymi wpisami w mediach społecznościowych stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa internautów. Prof. Lightman ostrzega, że klikanie w podmienione odnośniki może narazić użytkowników na wyciek danych, a w dobie rozwoju sztucznej inteligencji tego typu manipulacje mogą być przeprowadzane na masową skalę.

Z drugiej strony przeciętny użytkownik rzadko kiedy dogrzebuje się do archiwalnych wpisów sprzed kilkunastu lat. Mówi się, że przeciętny tweet (wpis na platformie X) "żyje" średnio od kilkunastu do około 50 minut, a w przypadku 95 proc. postów na tym portalu ruch i przyrost wyświetleń całkowicie wygasają w ciągu 24 godzin od publikacji. Wpisy osób, firm i instytucji ze światowego świecznika mogą jednak należeć do tych pozostałych 5 proc.

Absurdalne przekierowania na profilach polityków

Zmiany na koncie Donalda Trumpa obejmują bardzo zróżnicowane treści. Wpis z 2013 r., w którym krytykował on turbiny wiatrowe, odsyła teraz do witryny Google zatytułowanej "fortnite baby" ze zdjęciem niemowlęcia.

Z kolei inny post z tego samego roku, oznaczający byłego republikańskiego kandydata na prezydenta Mitta Romneya, przekierowuje do popularnej gry "Geometry Dash", a wpis Trumpa dotyczący "klubu na Morzu Północnym" prowadzi do artykułu w Wikipedii na temat akt Epsteina.

"Wygląda na to, że próbują przekazać jakąś wiadomość, wiążąc te strony z polityką Donalda Trumpa, a czasami są to po prostu wulgarne mechanizmy" - ocenia prof. Ari Lightman. Działania te nie ograniczyły się jednak wyłącznie do obecnego amerykańskiego przywódcy.

Wpis Justina Trudeau z 2011 r. zawiera link przekierowujący do wulgarnego nagrania audio w serwisie YouTube. Podmieniono także odnośnik w poście Billa Gatesa z 2010 r. dotyczącym jego wizyty w Waszyngtonie i rozmowy z byłym prezydentem Billem Clintonem - link prowadzi teraz do serwisu Reddit, gdzie znajduje się animacja ze sfabrykowanego wpisu byłego burmistrza Nowego Jorku Michaela Bloomberga.

Warto przypomnieć, że Donald Trump został permanentnie zablokowany na Twitterze w styczniu 2021 r. po zamieszkach na Kapitolu, a jego konto przywrócono w listopadzie 2022 r. po przejęciu platformy przez Elona Muska. Regularnie zaczął publikować tam jednak dopiero w sierpniu 2024 r., podczas kampanii prezydenckiej.

Kontrowersyjne treści na kontach oficjalnych instytucji

Szczególnie drastyczne przekierowania pojawiły się na profilu sieci Burger King. Post z 2011 r., który pierwotnie miał wskazywać lokalizacje restauracji, odsyłał do listy nazistowskich obozów koncentracyjnych w Wikipedii, natomiast inny wpis prowadził do biogramu wodza III Rzeszy.

"Nie mieliśmy żadnego udziału w przekierowaniu linków" - przekazał stacji CNN rzecznik sieci burgerowni, dodając, że firma szybko pracuje nad poprawieniem i usunięciem zmodyfikowanych wpisów. Podobne problemy dotknęły konkurencyjną sieć McDonald's, której post z 2011 r. kierował do strony o zamachach z 11 września, a wpis indonezyjskiego oddziału o dżinglu reklamowym z 2013 r. odsyłał do zapewne przypadkowego filmu "Would you rather?" na YouTube.

Hakerzy dokonali też podmianek na oficjalnych kontach instytucji państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo. Wpis FBI z 2012 r. ostrzegający przed infekcjami komputerowymi typu "Ghost Clicks" kieruje teraz na stronę ze zdjęciem foki. Dokładnie na tę samą witrynę odsyłał też post byłego wiceprezydenta Mike'a Pence'a dotyczący zupełnie innego tematu. Osobny przypadek przekierowania odnotowano także na koncie Departamentu Obrony USA.



