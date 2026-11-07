Internet nieustannie się zmienia. Niegdyś szalenie popularne blogi, na których opisywano swoje pasje lub codzienność, obecnie zanikły w gąszczu postów w mediach społecznościowych i form wideo. Ludzie wolą krótkie formy przekazu zamiast długich artykułów, więc wybierają rolkę na Instagramie, filmik na YouTube lub post na X.

Jednocześnie możemy zauważyć, że dużą część sieci zalały treści generowane przez boty. Według teorii martwego internetu (ang. dead internet theory) znaczna część tego, co widzimy w sieci, nie jest już tworzona przez człowieka. Zamiast prawdziwych użytkowników mają ją wypełniać automatyczne konta i systemy sztucznej inteligencji. Część zwolenników tej teorii idzie jeszcze dalej, uważając, że internet został celowo przejęty przez zautomatyzowane sieci, które mają wpływać na nasze opinie, zainteresowania i decyzje zakupowe.

Skąd wzięła się teoria martwego internetu?

Początków tej koncepcji należy szukać na niszowych forach internetowych. Jednym z najważniejszych momentów dla jej popularyzacji był styczeń 2021 roku. Wówczas użytkownik o pseudonimie IlluminatiPirate opublikował na forum Agora Road's Macintosh Café obszerny wpis zatytułowany "Dead Internet Theory: Most Of The Internet Is Fake".

Autor przekonywał, że internet, jaki pamiętamy z pierwszych lat XXI wieku, właściwie przestał istnieć, a jego miejsce zajęła sztuczna przestrzeń, w której poruszają się boty i algorytmy. Jako dowód wskazał przede wszystkim powtarzalność treści, znikanie dawnych społeczności i identyczne dyskusje pojawiające się na różnych forach.

Teoria zaczęła szybko krążyć po kolejnych zakątkach sieci. W sierpniu 2021 roku zainteresowały się nią także większe media, m.in. The Atlantic, publikując tekst "Maybe You Missed It, but the Internet 'Died' Five Years Ago", poświęcony przekonaniu, że internet umarł kilka lat temu. Artykuł był szeroko cytowany w innych publikacjach na ten temat.

Kiedy w 2022 roku do użytku weszły narzędzia takie jak ChatGPT czy Midjourney, okazało się, że sztuczna inteligencja potrafi coraz lepiej imitować działania ludzi. Co więcej, wiele osób ma problem z rozróżnieniem treści tworzonych przez AI od ludzkich.

Czy boty przejmują internet?

Z raportu Imperva Bad Bot Report 2025 wynika, że w 2024 roku ruch zautomatyzowany odpowiadał za 51 proc. całego ruchu internetowego. Po raz pierwszy przekroczył więc aktywność przypisywaną ludziom. Jednocześnie 37 proc. całego ruchu stanowiły tzw. złe boty, czyli zautomatyzowane systemy wykorzystywane m.in. do oszustw czy kradzieży danych.

Nie należy jednak uważać każdego bota za szkodliwego - w sieci działają również pożyteczne roboty indeksujące strony dla wyszukiwarek, systemy monitorujące bezpieczeństwo czy inne automatyczne narzędzia obsługujące infrastrukturę internetową.

Nie jest więc tak, że 51 proc. wszystkich komentarzy czy postów jest wygenerowanych przez boty. Mimo to znaczna część materiałów dostępnych w sieci miała z nimi jakąś styczność. Mogą one obserwować trendy, publikować wpisy, reagować na komentarze czy generować polubienia, sztucznie zwiększając popularność wybranych treści. Dzięki narzędziom AI tworzenie takich systemów staje się coraz prostsze, a ich aktywność może być trudniejsza do odróżnienia od zachowania człowieka.

Internet jest zalany przez AI slop

Jednym z najbardziej widocznych przejawów zmian w sieci jest tzw. AI slop. Jest to określenie odnoszące się do masowo produkowanych, niskiej jakości treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Mogą to być absurdalne obrazki, pozornie interesujące artykuły czy filmiki z nieprawdopodobnymi historiami.

Mechanizm jest stosunkowo prosty. Im więcej treści uda się opublikować, tym większa szansa, że któraś z nich zdobędzie popularność. Nie trzeba już zatrudniać fotografów, grafików czy redaktorów - wystarczy odpowiednie narzędzie AI i kilka poleceń, a system automatycznej publikacji załatwi resztę.

Niestety algorytm platform społecznościowych często premiuje zaangażowanie, niezależnie od tego, czy materiał jest wartościowy, prawdziwy lub oryginalny. Jeśli coś wywołuje duże emocje, prowokuje do komentowania lub po prostu zatrzymuje użytkownika na dłużej, często zdobywa dużą widoczność.

Czy potrafisz rozpoznać, z kim rozmawiasz?

Lata temu internet dawał użytkownikom możliwość zachowania względnej anonimowości. Ludzie nie musieli wiedzieć, jak wygląda rozmówca po drugiej stronie ekranu, gdzie mieszka i czym się zajmuje - wystarczył awatar, opis i konkretny nick.

Obecnie nie dość, że nie znamy tożsamości swojego rozmówcy, to nawet czasem nie możemy być w 100 proc. pewni, że jest on człowiekiem. Generatywna AI potrafi przygotować komentarz dopasowany do kontekstu dyskusji, stworzyć wiarygodnie wyglądający profil, nawet wygenerować zdjęcie nieistniejącej osoby. Przy tym wszystkim bez problemu prowadzi rozbudowaną konwersację. Może to być wykorzystywane nie tylko do zwykłego spamu, ale także do manipulowania opinią publiczną, wyłudzania pieniędzy czy budowania fałszywych społeczności.

Czy internet naprawdę umiera?

Teoria martwego internetu zakłada, że za całym tym wzrostem automatyzacji i treści generowanymi przez AI stoi celowo realizowany plan zastąpienia ludzi sztucznymi użytkownikami. Nie ma na to wiarygodnych dowodów, jednak nie oznacza to, że warto zignorować problem.

Internet rzeczywiście się zmienia. Miał być przestrzenią do nawiązywania kontaktów między ludźmi z całego świata. Miejscem wymiany pomysłów i wiedzy. A zatem kiedy coraz większa część aktywności w sieci będzie odbywać się między botami, może się okazać, że straciła ona swoją wyjątkowość. Być może największym zagrożeniem jest to, że pewnego dnia nie odróżnimy treści ludzkich od tych wygenerowanych?