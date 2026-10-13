Koniec pomyłek w przelewach BLIK na telefon. Szykuje się zmiana prawa

Posłowie złożyli projekt, który ma rozwiązać problem przelewów na telefon (BLIK) trafiających do nieodpowiednich odbiorców. Chodzi o konta bankowe powiązane z numerami, które zmieniły właściciela - informuje wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

Skąd biorą się pomyłki w przelewach BLIK na telefon?

Problem dotyczy przelewów BLIK wykonywanych poprzez aplikacje mobilne banków na telefony. Coraz częściej zdarza się, że pieniądze trafiają nie na to konto, co trzeba, bo do części rachunków bankowych jest przypisany niewłaściwy numer telefonu.

Dzieje się tak, gdy właściciel zmienił numer telefonu albo zmarł, a bank nie został o tym powiadomiony - pisze gazeta.

Projekt poselski dodaje do ustawy Prawo komunikacji elektronicznej nowy art. 396a. Nakłada on na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek udostępniania dostawcy usług płatniczych lub organizacji płatniczej zestawienia numerów telefonów, które zostały przydzielone abonentom i które w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej mogą zostać przydzielone innym osobom.

Branża finansowa na tak, operatorzy komórkowi protestują

Operatorzy telekomunikacyjni i branża finansowa nie są zgodni co do tego, czy zaproponowane rozwiązanie jest słuszne, czy nie. Telekomom się ono nie podoba, podczas gdy operatorzy płatności przyjmują je pozytywnie.

"Ograniczenie ryzyka błędnych przelewów na telefon jest ważne, ale proponowane rozwiązanie (...) przerzuca na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek zabezpieczenia usług sektora finansowego, których operatorzy nie projektowali i nie świadczą" - mówi "DGP" Piotr Kędzierski, dyrektor departamentu regulacji i rynku hurtowego T-Mobile Polska.

Natomiast dyrektor departamentu prawnego Polskiego Standardu Płatności Jerzy Mroczek projekt nowelizacji ocenia zdecydowanie pozytywnie. "Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa całego środowiska płatniczego. W tym telekomów, które również są beneficjentami płatności" - mówi.



