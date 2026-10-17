Spis treści: Co się dzieje z kontem Google po śmierci, gdy nikt nic nie zrobi? Jak zaplanować, co się stanie z kontem Google i Apple po śmierci? Co może zrobić rodzina po śmierci użytkownika?

Konto Google daje dostęp nie tylko do Gmaila, ale także Zdjęć Google, Dysku Google, Dokumentów, kontaktów, historii aktywności, kanałów YouTube czy kopii zapasowych urządzeń z Androidem. Z kolei konto Apple zarządza danymi przechowywanymi w iCloud, zdjęciami, notatkami, kontaktami, kalendarzami, kopiami zapasowymi iPhone'ów i iPadów oraz wieloma innymi usługami w ekosystemie firmy.

W obu przypadkach jedno konto stanowi klucz do ogromnej liczby prywatnych danych. Nic dziwnego, że po śmierci właściciela pojawia się pytanie: kto będzie miał do nich dostęp i jak długo pozostaną w sieci?

Co się dzieje z kontem Google po śmierci, gdy nikt nic nie zrobi?

Jeśli właściciel konta nie przygotował żadnych instrukcji dotyczących swoich danych po śmierci, los kont zależy przede wszystkim od polityki firmy.

Jeśli konto Google pozostaje nieużywane przez co najmniej dwa lata, może zostać usunięte. Aktywność oznacza między innymi logowanie do usług Google czy korzystanie z aplikacji Gmail. Takie zachowania użytkowników firma monitoruje. Zawartość konta, czyli wszystkie maile, pliki i zdjęcia zostają trwale usunięte z przestrzeni wirtualnej. Nie dzieje się tak jednak automatycznie po dwóch latach od śmierci użytkownika. Firma zastrzega sobie, że ten czas może trwać dłużej, ale nie mniej niż dwa lata.

Natomiast nieaktywne konto Apple nadal zostaje w systemie. Firma nie usuwa konta ani nie przekazuje go rodzinie po otrzymaniu informacji o śmierci. Jeśli do takiego konta po zmarłym jest podpięta karta płatnicza, za subskrypcje nadal będą pobierane opłaty tak długo, jak karta pozostanie aktywna. Wszystkie urządzenia zmarłej osoby wciąż będą chronione blokadą aktywacji.

Jak zaplanować, co się stanie z kontem Google i Apple po śmierci?

Zarówno Google, jak i Apple pozwalają użytkownikom wcześniej zdecydować, co stanie się z ich danymi. Google oferuje narzędzie o nazwie Menedżer nieaktywnego konta (Inactive Account Manager). Dzięki niemu użytkownik może określić, co ma się wydarzyć po dłuższym okresie braku aktywności.

W ramach tej usługi można zdecydować o automatycznym usunięciu danych albo wskazać nawet 10 zaufanych osób, które otrzymają dostęp do wybranych informacji, takich jak wiadomości, kontakty czy dane zapisane w usługach Google.

Apple stosuje inne rozwiązanie. Użytkownik może wyznaczyć maksymalnie pięć osób jako tzw. Legacy Contacts, czyli kontakty spadkowe. Są to osoby, które po śmierci właściciela mogą uzyskać dostęp do jego danych zapisanych w iCloud. W tym celu Apple generuje specjalny klucz dostępu, który powinien trafić do wyznaczonej osoby jeszcze za życia właściciela konta.

Klucz opiekuna konta Apple działa do 3 lat od chwili złożenia wniosku o dostęp do danych. Po tym czasie konto i wszystkie dane zostaną trwale usunięte. Dzięki niemu można uzyskać dostęp do zdjęć, notatek, dokumentów i kopii zapasowych urządzeń. Apple nie udostępni natomiast między innymi kupnych multimediów, danych do kart płatniczych i kont bankowych.

Co może zrobić rodzina po śmierci użytkownika?

Największe znaczenie ma to, czy zmarły wcześniej pozostawił odpowiednie dyspozycje. Jeżeli użytkownik Google skonfigurował Menedżera nieaktywnego konta, wskazane przez niego osoby mogą otrzymać dostęp do wybranych danych zgodnie z pozostawionymi ustawieniami. W przypadku Apple wyznaczony kontakt spadkowy może uzyskać dostęp do danych po przedstawieniu Apple klucza dostępu oraz aktu zgonu.

Znacznie trudniej wygląda sytuacja, gdy użytkownik nie pozostawił żadnych wskazówek. Rodzina może zgłosić zgon właściciela konta Google i poprosić o jego dezaktywację jeszcze przed upływem standardowego okresu nieaktywności. Nie oznacza to jednak automatycznego dostępu do znajdujących się tam danych. Google przekaże rodzinie część danych jedynie w szczególnych przypadkach, które rozpatrywane są indywidualnie.

Podobnie w ekosystemie Apple kluczową rolę odgrywa wcześniejsze wyznaczenie kontaktu spadkowego. Bez takiego wskazania odzyskanie danych jest bardzo skomplikowane. Trzeba wtedy wystąpić do firmy z wnioskiem o dostęp do danych i przedstawić akt zgonu. Pomoże też postanowienie sądowe o nabyciu spadku. Apple każdy taki wniosek rozpatruje indywidualnie.



