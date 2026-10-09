"Krwawy piątek" w sieci. Co grozi za dezinformację i wywołanie paniki?

Spis treści: Jaka kara grozi za bezpodstawne wywołanie paniki w internecie? Czy przesyłanie dalej fałszywych ostrzeżeń w sieci również jest karalne? Fałszywe informacje w internecie. Czy nieletni odpowiada za ich rozpowszechnianie?

Po atakach, do których doszło w szkołach w Ostrołęce oraz w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem sieć zalała fala dezinformacji. W mediach społecznościowych masowo zaczęła krążyć plotka o wyzwaniu, który nazwano "krwawym piątkiem".

Doniesienia te wywołały zaniepokojenie wśród uczniów w całym kraju, jednak Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości po weryfikacji sygnałów dementują te plotki. Policja w swoim komunikacie napisała: "Dotychczas nic nie wskazuje na to, aby takie zagrożenie rzeczywiście istniało".

Służby apelują o zachowanie spokoju, niepowielanie niesprawdzonych treści i przypominają, że za celowe wywoływanie paniki grozi odpowiedzialność karna.

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Jaka kara grozi za bezpodstawne wywołanie paniki w internecie?

Za bezpodstawne wywołanie paniki w internecie takie jak rozsyłanie fałszywych informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia na dużą skalę grozi odpowiedzialność karna na podstawie art. 224a Kodeksu karnego.

Zgodnie z prawem za rozsiewanie fałszywych informacji grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Dotyczy to osób, które wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, a zawiadamiają o nim lub rozprzestrzeniają informacje o nim, wywołują tym samym czynność organów ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego np. interwencję policji.

Ponadto jeśli sprawca odpowiada za zawiadomienie o więcej niż jednym czynie, grozi mu od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

W zależności od skutków i skali działania, sprawcy rozpowszechniający nieprawdziwe wiadomości mogą również odpowiadać za złamanie art. 66 Kodeksu wykroczeń, czyli za wywołanie fałszywego alarmu, co grozi ograniczeniem wolności lub karą grzywny do 1500 zł.

Ponadto placówki oświatowe, samorządy czy też służby mogą pozwać sprawcę o zadośćuczynienie i pełne pokrycie strat materialnych wywołanych ewakuacją czy zakłóceniem funkcjonowania instytucji.

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Czy przesyłanie dalej fałszywych ostrzeżeń w sieci również jest karalne?

Sam fakt przesyłania dalej fałszywych informacji również może pociągać za sobą konsekwencje prawne, ale ich rodzaj zależy przede wszystkim od świadomości sprawcy. Co do zasady odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczy umyślnego wprowadzania w błąd.

Jeśli dana osoba powiela informację w pełnej nieświadomości i dobrej wierze np. sądząc, że ostrzega bliskich, to nie spełnia to wymogów z art. 224a kk, gdyż brak tu zamiaru wywołania fałszywego alarmu.

Niemniej jeśli ktoś powiela wiadomość, mając świadomość, że jest to nieprawda i przykładowo tworzy kolejne posty wywołując m.in. masową panikę, to odpowiada karnie tak samo jak autor pierwotnego wpisu.

Fałszywe informacje w internecie. Czy nieletni odpowiada za ich rozpowszechnianie?

Osoba nieletnia odpowiada za rozpowszechnianie fałszywych informacji w internecie. Środki i zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W dużej mierze kara zależy od wieku sprawcy, nastolatkowie poniżej 13. roku życia nie odpowiadają karnie przed sądem. W takim przypadku stosuje się zazwyczaj środki wychowawcze np. nadzór kuratora lub skierowanie dziecka na terapię.

W przypadku nastolatków między 13 a 17. rokiem życia sprawca odpowiada za popełniony czyn przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Wtedy też sąd może orzec m.in. o skierowaniu do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW), umieszczeniu w zakładzie poprawczym czy nadzorze kuratora.

Osoba, która ukończyła 17 lat, w świetle prawa karnego odpowiada już jak dorosły. Czyli za wywołanie paniki zgodnie z art. 224a kk grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, wpis do Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz ewentualne zadośćuczynienie finansowe.



