"Król TikToka" z gigantyczną transakcją. Niemal miliard dolarów

Pochodzący z Senegalu Khabane "Khaby" Lame przez lata swojej działalności na TikToku zyskał status prawdziwej gwiazdy - mimo iż nie wypowiedział ani jednego słowa.

Khaby Lame - "król TikToka" - zasłynął bowiem prezentacją krótkich, niemych skeczy, które były parodiami skomplikowanych "lifehacków". Jego minimalistyczny, uniwersalny humor przyciągnął miliony fanów globalnie - twórca internetowy zebrał ok. 160 milionów obserwacji na TikToku.

Obecnie o 25-latku jest jednak głośno nie tylko za sprawą zabawnych filmików, ale także w związku z podpisaną niedawno umową. Khaby Lame sprzedał bowiem prawa do swojego wizerunku - transakcja obejmująca udziały w jego firmie wyniosła łącznie niemal miliard dolarów.

Milczenie jest złotem. Autor niemych filmów wart fortunę

Khaby Lame wcześniej pracował w fabryce we Włoszech, dopiero podczas pandemii zaczął regularnie publikować filmy w mediach społecznościowych. Dzięki nim stał się jedną z najlepiej zarabiających osobowości internetowych, inkasując po ok. 500 tys. dolarów za sponsorowane posty i współpracując z markami takimi jak Hugo Boss. Rozwój kanału na TikToku przyniósł twórcy kolejny przełom - Khaby Lame właśnie sprzedał udziały w swojej firmie, w tym prawa do swojego wizerunku, stawiając na rozwój "cyfrowego bliźniaka AI". Transakcja opiewająca na ok. 900-975 mln dolarów została zawarta z firmą Rich Sparkle Holdings, zrealizowano ją z wykorzystaniem akcji.

- Jest to jedna z największych transakcji (tego typu), jakie kiedykolwiek zawarł influencer z marką - zaznacza ekspert ds. social media, Wojtek Kardyś.

W efekcie tej umowy Rich Sparkle zyskała prawa do wykorzystania wizerunku i marki Lame'a - wstępnie przez 36 miesięcy (3 lata). To w praktyce oznacza, że Rich Sparkle może używać twarzy "króla TikToka", jego gestów, brandingu, materiałów w kampaniach reklamowych, licencjach, partnerstwach z markami, treściach e-commerce i innych komercyjnych przedsięwzięciach.

Khaby Lame w nowej wersji. Cyfrowy bliźniak AI

Jednym z bardziej spektakularnych elementów porozumienia jest właściwie sama zgoda twórcy internetowego na wykorzystanie jego biometrii - twarzy, głosu i stylu - do stworzenia wspomnianego "cyfrowego bliźniaka" napędzanego sztuczną inteligencją. Taki awatar AI ma umożliwić firmie: Produkcję treści w wielu językach, wirtualne transmisje i interakcje online bez fizycznej obecności Lame'a, oraz automatyczną promocję i sprzedaż w różnych globalnych kanałach.

- Firmy zaczynają kupować wizerunek znanych postaci, które następnie są digitalizowane (digital twins) i masowo wykorzystywane na wielu rynkach na świecie - jednocześnie. Bez ograniczeń czasowych, bez sesji zdjęciowych, bez podróży. Bez samej gwiazdy - wyjaśnia Wojtek Kardyś.

Przypadek Khaby'ego Lame'a pokazuje, że influencerzy już dawno stali się globalnymi markami, a rozwój AI wpływa na sposób zarządzania wizerunkiem oraz przeprowadzanie transakcji - z dywidendami i udziałami zamiast jednorazowych umów. Ta umowa to także znak, że w erze mediów społecznościowych choćby wymowna mimika, charakterystyczny gest i rozpoznawalny styl mogą być warte setki milionów dolarów.

Źródła: Bloomberg, Business Insider Africa, Dabafinance, Wojtek Kardyś

