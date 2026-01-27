Milczenie warte miliony. "Król TikToka" Khaby Lame sprzedał swój fenomen
"Król TikToka", jak określany jest Khaby Lame, podpisał właśnie kontrakt życia. Twórca internetowy, który zdobył popularność dzięki niemym skeczom parodiującym skomplikowane "lifehacki", sprzedał właśnie prawa do swojego wizerunku. Transakcja opiewająca na niemal miliard dolarów obejmuje stworzenie napędzanego sztuczną inteligencją cyfrowego bliźniaka Lame'a.
"Król TikToka" z gigantyczną transakcją. Niemal miliard dolarów
Pochodzący z Senegalu Khabane "Khaby" Lame przez lata swojej działalności na TikToku zyskał status prawdziwej gwiazdy - mimo iż nie wypowiedział ani jednego słowa.
Khaby Lame - "król TikToka" - zasłynął bowiem prezentacją krótkich, niemych skeczy, które były parodiami skomplikowanych "lifehacków". Jego minimalistyczny, uniwersalny humor przyciągnął miliony fanów globalnie - twórca internetowy zebrał ok. 160 milionów obserwacji na TikToku.
Obecnie o 25-latku jest jednak głośno nie tylko za sprawą zabawnych filmików, ale także w związku z podpisaną niedawno umową. Khaby Lame sprzedał bowiem prawa do swojego wizerunku - transakcja obejmująca udziały w jego firmie wyniosła łącznie niemal miliard dolarów.
Milczenie jest złotem. Autor niemych filmów wart fortunę
Khaby Lame wcześniej pracował w fabryce we Włoszech, dopiero podczas pandemii zaczął regularnie publikować filmy w mediach społecznościowych. Dzięki nim stał się jedną z najlepiej zarabiających osobowości internetowych, inkasując po ok. 500 tys. dolarów za sponsorowane posty i współpracując z markami takimi jak Hugo Boss. Rozwój kanału na TikToku przyniósł twórcy kolejny przełom - Khaby Lame właśnie sprzedał udziały w swojej firmie, w tym prawa do swojego wizerunku, stawiając na rozwój "cyfrowego bliźniaka AI". Transakcja opiewająca na ok. 900-975 mln dolarów została zawarta z firmą Rich Sparkle Holdings, zrealizowano ją z wykorzystaniem akcji.
- Jest to jedna z największych transakcji (tego typu), jakie kiedykolwiek zawarł influencer z marką - zaznacza ekspert ds. social media, Wojtek Kardyś.
W efekcie tej umowy Rich Sparkle zyskała prawa do wykorzystania wizerunku i marki Lame'a - wstępnie przez 36 miesięcy (3 lata). To w praktyce oznacza, że Rich Sparkle może używać twarzy "króla TikToka", jego gestów, brandingu, materiałów w kampaniach reklamowych, licencjach, partnerstwach z markami, treściach e-commerce i innych komercyjnych przedsięwzięciach.
Khaby Lame w nowej wersji. Cyfrowy bliźniak AI
Jednym z bardziej spektakularnych elementów porozumienia jest właściwie sama zgoda twórcy internetowego na wykorzystanie jego biometrii - twarzy, głosu i stylu - do stworzenia wspomnianego "cyfrowego bliźniaka" napędzanego sztuczną inteligencją. Taki awatar AI ma umożliwić firmie: Produkcję treści w wielu językach, wirtualne transmisje i interakcje online bez fizycznej obecności Lame'a, oraz automatyczną promocję i sprzedaż w różnych globalnych kanałach.
- Firmy zaczynają kupować wizerunek znanych postaci, które następnie są digitalizowane (digital twins) i masowo wykorzystywane na wielu rynkach na świecie - jednocześnie. Bez ograniczeń czasowych, bez sesji zdjęciowych, bez podróży. Bez samej gwiazdy - wyjaśnia Wojtek Kardyś.
Przypadek Khaby'ego Lame'a pokazuje, że influencerzy już dawno stali się globalnymi markami, a rozwój AI wpływa na sposób zarządzania wizerunkiem oraz przeprowadzanie transakcji - z dywidendami i udziałami zamiast jednorazowych umów. Ta umowa to także znak, że w erze mediów społecznościowych choćby wymowna mimika, charakterystyczny gest i rozpoznawalny styl mogą być warte setki milionów dolarów.
Źródła: Bloomberg, Business Insider Africa, Dabafinance, Wojtek Kardyś