Poważne plany Muska na 2026 rok

Neuralink Elona Muska ma śmiałe plany w 2026 roku. Firma opracowuje implanty mózgowe, które mają pomagać osobom z paraliżem lub zaburzeniami neurologicznymi. Teraz Musk planuje zwiększyć produkcję tych czipów i zautomatyzować procedurę ich wszczepiania ludziom.

W swoim wpisie na platformie X Musk zapowiedział, że Neuralink "rozpocznie masową produkcję urządzeń do interakcji między mózgiem a komputerem". Dodał, że procedura chirurgiczna w 2026 roku zostanie niemal całkowicie zautomatyzowana.

Pacjenci z całego świata już korzystają z czipów Neuralink

Głównym produktem Neuralink jest mały czip wszczepiany do mózgu. Umożliwia on sterowanie komputerami, telefonami i innymi urządzeniami cyfrowymi za pomocą myśli. Chociaż brzmi to jak science fiction, we wrześniu 2025 roku poinformowano, że dwanaście pacjentów na całym świecie korzysta z tych implantów.

Jak działa implant Neuralink?

Rozwiązanie to jest przeznaczone szczególnie dla osób z ciężkim paraliżem, które utraciły zdolność do poruszania się lub mówienia - dzięki czipowi są w stanie wrócić do pisania i korzystania z internetu, a nawet do komunikowania się z otoczeniem bez konieczności wykonywania ruchów fizycznych.

Neuralink pracuje nad sposobem wprowadzenia nici elektrod czipa do mózgu - w nowym urządzeniu, jak wyjaśnił Musk, nici będą przechodzić przez oponę twardą mózgu bez konieczności jej usuwania. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko powikłań, przyśpiesza proces i czyni operację mniej inwazyjną.

Aby to wszystko było możliwe, Neuralink wprowadził specjalnego robota nowej generacji, który może wszczepiać elektrody. Został zaprojektowany tak, by dostosowywać się do różnych anatomii mózgu, co zwiększa precyzję zabiegu u pacjentów.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 2026 rok może być przełomowy pod względem technologii wspomagających opiekę neurologiczną. Chociaż znajduje się ona wciąż w fazie badań klinicznych, właściciel SpaceX jasno sugeruje, że poważnie myśli o upowszechnieniu czipów mózgowych na dużą skalę.

