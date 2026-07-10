W skrócie Google wprowadza w panelu "Moje centrum reklam" sekcję "Jak powstała ta reklama", która informuje o wykorzystaniu sztucznej inteligencji do stworzenia lub edycji materiałów.

System automatycznie oznacza reklamy utworzone przy pomocy narzędzi AI firmy Google, a w przypadku zewnętrznych programów reklamodawcy powinni samodzielnie zadeklarować użycie AI w panelu.

Nowe oznaczenia, dostępne w wyszukiwarce, YouTube i usłudze Google Discover, mają zwiększyć przejrzystość reklam oraz pomóc konsumentom w świadomym odbiorze prezentowanych treści.

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Nowe oznaczenia dla reklam stworzonych przez AI

Google wprowadza dodatkowe narzędzia zwiększające przejrzystość w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w materiałach reklamowych. Zmiany te mają pomóc użytkownikom w lepszym zrozumieniu tego, co widzą na ekranach swoich urządzeń, a reklamodawcom - ułatwić dostosowanie się do zmieniających się standardów branżowych. Nowa funkcja dla konsumentów pojawi się globalnie w panelu "Moje centrum reklam" (ang. My Ad Center). Dostęp do niego można uzyskać, klikając menu z trzema kropkami lub ikonę informacji przy reklamach wyświetlanych w wyszukiwarce Google Search, na platformie YouTube i w usłudze Google Discover.

Dotychczas wspomniany panel pozwalał użytkownikom m.in. na blokowanie lub zgłaszanie reklam oraz na sprawdzanie informacji o reklamodawcy. Co się zmieniło? Teraz sekcja ta została rozbudowana o nową zakładkę "Jak powstała ta reklama", w której znajdzie się informacja "stworzono lub edytowano przy użyciu AI".

Google wprowadza do swoich usług nowe oznaczenia dla reklam stworzonych przez AI Google materiały prasowe

Sposób nakładania etykiety zależy od narzędzi wykorzystanych do przygotowania reklamy. Jeśli reklamodawca użyje natywnych, zaawansowanych narzędzi generatywnej AI od Google do stworzenia lub edycji reklamy, system automatycznie doda odpowiednią informację w panelu. Z kolei w przypadku tworzenia reklam przy użyciu zewnętrznych programów Google nie przeprowadzi własnej weryfikacji. Reklamodawcy otrzymają do dyspozycji specjalny przełącznik, za pomocą którego powinni samodzielnie zadeklarować użycie sztucznej inteligencji.

"Chcemy, aby zarządzanie ujawnianiem [wykorzystania] AI było dla reklamodawców tak proste, jak to możliwe" - tłumaczy producent. W zależności od lokalnych wymogów prawnych w poszczególnych regionach włączenie tej opcji lub automatyczne wykrycie AI może skutkować wyświetleniem etykiety informacyjnej bezpośrednio na samej reklamie.

Etykiety zwiększą świadomość odbiorców reklam

W oficjalnym komunikacie na blogu firma wyjaśniła intencje stojące za tym wdrożeniem. "Jako że generatywna sztuczna inteligencja otwiera przed dużymi i małymi firmami nowe sposoby tworzenia reklam, wprowadzamy dodatkowe funkcje zapewniające transparentność w naszych produktach reklamowych. Chcemy pomóc ludziom lepiej rozumieć reklamy, które widzą, zapewniając przy tym reklamodawcom proste narzędzia do nawigacji po ewoluujących standardach branżowych" - tłumaczy Google.

Sztuczna inteligencja ułatwia firmom m.in. osadzanie produktów w różnych sceneriach, co pozwala na oszczędności przy sesjach zdjęciowych dla branży e-commerce. Może to jednak wprowadzać konsumentów w błąd, jeśli nie są świadomi, że patrzą na cyfrowo zmodyfikowany lub całkowicie sztucznie wygenerowany obraz. Co prawda ogólne zasady Google zabraniają stosowania zwodniczych praktyk, jednak do tej pory obowiązkowe ujawnianie "syntetycznych lub cyfrowo zmienionych treści" dotyczyło głównie reklam wyborczych (od 2024 r.).

Google ukróci zwodnicze praktyki reklamodawców

Google od lat rozwija mechanizmy wykrywania zdjęć wygenerowanych przez AI, wdrażając m.in. niewidoczne gołym okiem znaki wodne, takie jak SynthID, czy standardy C2PA do wykrywania deepfake'ów. Kolejne oznaczenie - tym razem bezpośrednio i natychmiast widoczne dla użytkowników końcowych - dotyczy reklam.

"Nasze dotychczasowe zasady dotyczące reklam już teraz stanowią ważne zabezpieczenie - wraz z naszymi działaniami służącymi weryfikacji reklamodawców i udostępnianiu informacji o tym, kto stoi za reklamą. Nadal zakazujemy wprowadzających w błąd i zwodniczych reklam - czy to stworzonych przez AI, czy nie - aby utrzymać bezpieczeństwo platformy dla każdego" - wyjaśnia Google.

Google nie jest pierwszym dostawcą usług, który decyduje się na takie zmiany. Podobne rozwiązania, takie jak etykieta "AI info" w sekcji "O tej reklamie", stosuje już m.in. Meta na swoich platformach społecznościowych.



