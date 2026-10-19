Nowość w Prime Video w Polsce. Gry dołączą do filmów i seriali

Amazon sukcesywnie integruje swoją chmurową platformę gamingową Luna z aplikacją Prime Video na urządzeniach Fire TV. Rozwiązanie, które pod koniec lipca zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, od teraz jest dostępne dla użytkowników w Kanadzie, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

Na polską premierę nie trzeba będzie długo czekać. W listopadzie Luna trafi do Polski oraz siedmiu innych europejskich krajów: Austrii, Belgii, Niemiec, Luksemburga, Holandii, Portugalii i Szwecji.

Po tym wdrożeniu dostęp do gier bezpośrednio z poziomu Prime Video na Fire TV będzie możliwy we wszystkich 14 państwach, w których działa usługa.

Amazon Luna w Polsce. Jak to będzie działać i w co zagramy?

Po listopadowej aktualizacji polscy członkowie Prime będą mogli uruchomić aplikację Prime Video na urządzeniu Fire TV i przejść do nowej zakładki "Gry".

Znajdą tam stale rozwijaną bibliotekę tytułów dostępnych w ramach posiadanego abonamentu, bez żadnych dopłat i konieczności kupowania gier. Do rozgrywki nie będzie potrzebny komputer gamingowy ani dedykowana konsola.

W bibliotece Luna na graczy czekają między innymi duże produkcje, jak Star Wars: Galactic Racer, Hogwarts Legacy, czy Assassin's Creed Mirage oraz gry casualowe i familijne.

Połączenie Luna z Prime Video pozwoli odkrywać gry tuż obok filmów i seriali, co ułatwi głębsze zaangażowanie się w ulubione uniwersa bez wychodzenia z jednej aplikacji.

Przykładowo, widzowie oglądający w Prime Video najnowszy sezon serialu animowanego Batman: Caped Crusader będą mogli od razu przenieść się do mrocznego Gotham City w grze Batman: Caped Crusader - Chronicles.

Dla polskich użytkowników ciekawą opcją będzie również kolekcja GameNight, czyli zestaw gier towarzyskich i imprezowych stworzonych do wspólnej zabawy przed telewizorem z rodziną i znajomymi. Wśród dostępnych tytułów znajdują się m.in. King of Tokyo, Bowling Mayhem, Cranium Planet, Clue, Ticket to Ride oraz Taboo.

Do wspólnej rozgrywki nie trzeba dokupować dodatkowych kontrolerów. W grach z serii GameNight rolę padów pełnią smartfony.