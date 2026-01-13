Od kiedy wchodzi KSeF i jak działa? Proste odpowiedzi na trudne pytania

Spis treści: Co to jest KSeF? Od kiedy wchodzi KSeF? Czy KSeF dla wszystkich firm jest obowiązkowy od 1 lutego 2026? Jak działa KSeF? Niezbędne programy Jak wdrożyć KSeF, założyć konto i zalogować się? Jak wystawić i jak odebrać fakturę z KSeF? Czy KSeF dotyczy też faktur zagranicznych?

Co to jest KSeF?

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur od Ministerstwa Finansów, to rozwiązanie umożliwiające przedsiębiorcom wystawianie i odbieranie faktur elektronicznych w uporządkowany sposób. W praktyce system działa jak centralny "kanał" dla faktur ustrukturyzowanych: dokument trafia do KSeF, jest tam przechowywany i możliwy do pobrania przez uprawnioną stronę.

Z perspektywy biznesu liczą się przede wszystkim te elementy:

faktury mają jednolity standard - są wystawiane jako e-faktury ustrukturyzowane (format XML), dzięki czemu łatwiej je automatycznie przetwarzać w księgowości,

każda faktura dostaje numer KSeF - system nadaje jej unikalny identyfikator, który ułatwia wyszukiwanie i kontrolę statusu dokumentu,

dokumenty są przechowywane centralnie przez 10 lat - odpada część obowiązków związanych z archiwizacją,

w materiałach ksef.pl wskazano także szybszy zwrot VAT - 40 dni jako jedną z korzyści e-faktur.

Od kiedy wchodzi KSeF?

KSeF ma być wdrażany etapami, ale z rozróżnieniem na daty wejścia dla najmniejszych działalności ("wykluczonych cyfrowo") i największych przedsiębiorstw. Zebraliśmy najważniejsze terminy poniżej.

1) Od 1 lutego 2026 r.

duże firmy, które w 2024 r. osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł . Obowiązek wystawiania faktur sprzedażowych w KSeF obejmie

Jednocześnie małe i średnie firmy mają od tego momentu odbierać faktury zakupowe przez KSeF (czyli koszty będą "przychodzić" kanałem KSeF).

2) Od 1 kwietnia 2026 r.

System obejmie pozostałych podatników (w tym JDG i MŚP), zarówno czynnych, jak i zwolnionych z VAT - z wyłączeniem najmniejszych w okresie przejściowym.

Aby faktura była uznana za ważną, musi zostać wystawiona i przesłana do KSeF (aplikacją MF lub programem zintegrowanym), a dotychczasowe papierowe faktury i PDF-y przesyłane mailem "nie będą akceptowane" w ramach obowiązkowego modelu.

3) Od 1 stycznia 2027 r.

Najmniejsi podatnicy (sprzedaż do 10 tys. zł miesięcznie) mają dołączyć od 1 stycznia 2027 r. Jeśli łączna wartość sprzedaży w danym miesiącu (z VAT) nie przekracza 10 tys. zł, do końca 2026 roku nie ma obowiązku wystawiania faktur w KSeF - można robić to papierowo lub elektronicznie. Jednocześnie odbiór faktur zakupowych w KSeF pozostaje obowiązkowy.

Czy KSeF dla wszystkich firm jest obowiązkowy od 1 lutego 2026?

Nie. 1 lutego 2026 r. to start obowiązku dla dużych przedsiębiorców (sprzedaż > 200 mln zł za 2024 r.).

Dla pozostałych firm główną datą wejścia w obowiązek wystawiania e-faktur jest 1 kwietnia 2026 r. (z wyłączeniami przejściowymi dla najmniejszych).

Ważna rzecz, która potrafi zaskoczyć: od 1 lutego 2026 r. nawet jeśli Twoja firma nie jest "duża", to możesz zostać wciągnięty w zmianę obiegu dokumentów poprzez obowiązek odbierania faktur zakupowych w KSeF. Innymi słowy: koszty zaczną spływać nowym kanałem wcześniej niż pełny obowiązek wystawiania.

Jak działa KSeF? Niezbędne programy

KSeF nie jest "programem do fakturowania" w tradycyjnym sensie. To system, do którego wysyłasz e-faktury ustrukturyzowane i z którego je odbierasz. Do obsługi w praktyce potrzebujesz narzędzia, które umożliwi:

Przygotowanie faktury w wymaganym standardzie, Wysyłkę dokumentu do KSeF, Odbiór faktur kosztowych i kontrolę statusów.

Są dwa narzędzia, z których można korzystać. Pierwsze to Aplikacja Podatnika, a drugie to program do fakturowania lub system księgowy zintegrowany z KSeF.

Aplikacja Podatnika (narzędzie bezpłatne)

Aplikacja Podatnika pozwala tworzyć i wystawiać e-faktury, odbierać i archiwizować dokumenty, sprawdzać statusy oraz zarządzać uprawnieniami.

Program do fakturowania lub system księgowy zintegrowany z KSeF

Drugim podejściem jest integracja KSeF z używanym systemem fakturowym/księgowym. Ksef.pl opisuje to jako duże ułatwienie, bo pozwala utrzymać dotychczasowy sposób pracy, a wysyłka faktur do KSeF może odbywać się automatycznie.

Jak wdrożyć KSeF, założyć konto i zalogować się?

W ujęciu praktycznym wdrożenie sprowadza się do trzech kroków opisanych na ksef.pl: logowanie/dostęp, certyfikat i integracja z oprogramowaniem.

1) Uzyskaj dostęp i wybierz metodę uwierzytelnienia

Przy JDG (osoba fizyczna) ksef.pl wskazuje logowanie przez profil zaufany albo podpis kwalifikowany.

Dla podmiotów niebędących osobą fizyczną (np. spółki) opisano ścieżkę z wyznaczeniem osoby mającej pierwszy dostęp oraz złożeniem ZAW-FA we właściwym urzędzie skarbowym , jeśli nie korzysta się z pieczęci kwalifikowanej.

2) Wygeneruj certyfikat KSeF

Na ksef.pl certyfikat jest opisany jako "klucz dostępu do systemu". Można go utworzyć w narzędziach Ministerstwa Finansów (m.in. poprzez moduł MCU).

3) Połącz KSeF z programem, na którym pracujesz

Jeśli faktury wystawiasz w komercyjnym programie lub systemie księgowym, upewnij się, że umożliwia wysyłkę i odbiór dokumentów z KSeF. W harmonogramie wdrożeń wprost podkreślono konieczność przygotowania programów na odbiór faktur zakupowych.

Jak wystawić i jak odebrać fakturę z KSeF?

Wystawienie e-faktury

Ksef.pl opisuje to jako proces prosty i zautomatyzowany, szczególnie przy pracy w programie zintegrowanym. Standardowo uzupełniasz dane nabywcy i sprzedawcy w swoim systemie. Na tej podstawie generowana jest faktura ustrukturyzowana (XML), która trafia automatycznie do KSeF. KSeF nadaje jej numer KSeF, który identyfikuje dokument w systemie.

Odbiór faktury

Największa zmiana organizacyjna jest taka: sprzedawca nie musi już dostarczać faktury mailem ani na papierze. Jego zadaniem jest przesłać ją do KSeF, a nabywca pobiera dokument z systemu.

Istotne daty graniczne przy odbiorze to data wystawienia e-faktury (w trybie online to dzień, w którym faktura zostaje zarejestrowana w KSeF) oraz data otrzymania (to dzień nadania numeru KSeF - niezależnie od tego, kiedy odbiorca faktycznie ją zauważy i pobierze).

To ma konsekwencje dla pracy "na przełomie miesiąca": jeśli zależy Ci na tym, aby faktura była wystawiona w określonym dniu, musisz dopilnować wysyłki do KSeF w tym terminie (bo nie da się nadać daty wstecz).

Czy KSeF dotyczy też faktur zagranicznych?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wziąć pod uwagę dwa główne wątki - sprzedaż za granicę oraz zakupy od zagranicy.

1) Sprzedaż polskiej firmy na rzecz podmiotu zagranicznego

W przypadku faktur wystawionych dla podmiotów zagranicznych polski przedsiębiorca ma przesłać fakturę do KSeF, a dodatkowo przekazać ją kontrahentowi w uzgodniony sposób (np. mailem lub pocztą), ponieważ podmioty zagraniczne nie mają dostępu do polskiego KSeF.

2) Faktury od zagranicznego kontrahenta dla polskiej firmy

Faktury otrzymywane od zagranicznych kontrahentów nie są "bezpośrednio przesyłane do KSeF", choć polski odbiorca może mieć obowiązki ewidencyjne po swojej stronie.

Gdy żadna ze stron nie ma działalności zarejestrowanej w Polsce - wówczas KSeF nie musi mieć zastosowania.

Aby uniknąć pośpiechu przy wdrożeniu KSeF, warto wcześniej ustalić, od kiedy firma podlega obowiązkowi i dobrać odpowiednie narzędzie do obsługi faktur. Równie istotne jest uporządkowanie dostępu i uprawnień oraz jasne ustalenie zasad współpracy z biurem rachunkowym. Takie przygotowanie pozwala wejść w KSeF spokojnie i bez przestojów w rozliczeniach.

