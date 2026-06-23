Cyfrowy Stonehenge na wyciągnięcie ręki

W niedzielę 21 czerwca ruszyła nowa, bezpłatna platforma internetowa, dzięki której każdy zainteresowany, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie przebywa, może wejść do świata wystawy Stonehenge.

Wirtualna wystawa została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu w Reading i Muzeum Brytyjskiego, i oferuje użytkownikom wciągającą cyfrową wycieczkę po jednej z najsłynniejszych wystaw muzealnych ostatnich lat. Oryginalna wystawa "World of Stonehenge" odbyła się w Muzeum Brytyjskim w 2022 roku, przyciągając prawie 200 000 zwiedzających i prezentując ponad 400 eksponatów.

Stonehenge online. Wirtualna wystawa i prehistoryczne skarby za darmo

Nowa wirtualna wersja wykracza daleko poza prostą rekonstrukcję galerii. Użytkownicy mogą wejść do samego Stonehenge i obserwować jego zmiany w czasie, zwiedzać neolityczne kopalnie krzemienia w Grimes Graves oraz odkrywać rzadko spotykane prehistoryczne obiekty dzięki animacjom, pejzażom dźwiękowym i interaktywnym treściom. Dostęp do tej atrakcji jest bezpłatny za pośrednictwem strony internetowej Muzeum Brytyjskiego i działa na komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach.

- Pierwotna wystawa zgromadziła niezwykłą kolekcję przedmiotów prehistorycznych, z których wiele nigdy wcześniej nie było prezentowanych razem. Teraz każdy, bez znaczenia od tego, gdzie się znajduje, może nie tylko obejrzeć te eksponaty, ale także zrozumieć świat Stonehenge oraz poczuć, jak wyglądał i jak się w nim żyło tysiące lat temu. Mamy nadzieję, że dzięki temu prehistoryczna Wielka Brytania ożyje w zupełnie nowy sposób - powiedział profesor Duncan Garrow z Uniwersytetu w Reading.

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Autorom udało się przekształcić trójwymiarowy skan laserowy oryginalnej galerii, wykonany w ostatnich tygodniach wystawy w 2022 roku, we w pełni interaktywne doświadczenie online.

Szczególnym celem projektu było przybliżenie historii mniej znanych prehistorycznych przedmiotów. Należą do nich 6000-letni liść wiązu, pleciona bransoletka z krowiej sierści oraz pozostałości prehistorycznej uczty - wszystkie te eksponaty ożywają dzięki nowym treściom cyfrowym opracowanym specjalnie na potrzeby wystawy wirtualnej.

Uroczystość otwarcia zbiegła się z przesileniem letnim, momentem, w którym położenie Stonehenge naprzeciw wschodzącego słońca przyciąga w to miejsce ludzi od tysięcy lat.





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