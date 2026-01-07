Spis treści: Najnowszy standard Wi-Fi poza zasięgiem większości Polaków Wi-Fi 8 na ukończeniu. Co się zmieniło od poprzednich wersji? Pierwsze routery i urządzenia z Wi-Fi 8 w 2028 roku?

Najnowszy standard Wi-Fi poza zasięgiem większości Polaków

Obecnie w Polsce powszechnym standardem jest Wi-Fi 6 (802.11ax), które otrzymało certyfikację w 2019 r. Jako standard łączności bezprzewodowej oferuje prędkość 9,6 Gb/s (realnie ok. 400-900 Mb/s) i jest w stanie obsługiwać wiele urządzeń jednocześnie, co usprawnia działanie sieci domowej - urządzenia nie muszą już czekać w kolejce. Jest to typowy standard dla współczesnych routerów, smartfonów, laptopów, telewizorów czy urządzeń smart home.

W styczniu 2024 roku został wprowadzony aktualny standard - Wi-Fi 7 (802.11be). Od tego czasu producenci sprzętu mogą ubiegać się o certyfikację. I choć wielu już ją posiada, to smartfonów czy routerów z Wi-Fi 7 nie ma jeszcze w Polsce zbyt wiele. Wspierają go choćby Samsung Galaxy S24, Google Pixel 8 czy router Funbox 10 od Orange. Maksymalna prędkość przesyłu danych wynosi 46 Gb/s (realnie 5-6 Gb/s), zaś innowacyjna dla tej generacji technologia Multi-Link Operation (MLO) umożliwia transfer jednocześnie na pasmach 5 GHz i 6 GHz.

I choć większość Polaków pozostaje jeszcze przy szóstej generacji Wi-Fi, to zza horyzontu wyraźnie wyłania się już ósma. Na trwających właśnie targach CES 2026 (6-9 stycznia) zaprezentowano pierwsze routery Wi-Fi 8. Jak one wyglądają i co się zmieniło od czasu poprzednich generacji?

Wi-Fi 8 na ukończeniu. Co się zmieniło od poprzednich wersji?

O ile w poprzednich wersjach Wi-Fi dochodziło do znaczących skoków przepustowości, o tyle Wi-Fi 8 (802.11bn) nie wychodzi ponad teoretyczne maksimum 46 Gb/s, które oferuje jego poprzednik. Cały skok generacyjny polega więc nie tyle na biciu rekordów szybkości, co na zapewnieniu większej stabilności i poprawie innych parametrów, wliczając w to energooszczędność, przepustowość i komunikację peer-to-peer między urządzeniami.

Wi-Fi 8 ma być o wiele bardziej niezawodnym standardem. Użytkownicy będą mogli cieszyć się szybkim i stabilnym połączeniem także w trakcie poruszania się z urządzeniem, w tym na większe odległości od routera. Występować ma mniej zaniku sygnału i zawieszania się połączeń, co ma krytyczne znaczenie podczas grania online i streamowania.

Pierwszy router Wi-Fi 8 został właśnie zaprezentowany na CES 2026. Asus pokazał ROG NeoCore, koncepcyjny router w kształcie wielościanu, który według producenta oferować ma takie same prędkości jak przy Wi-Fi 7, ale z większą przepustowością i niższą latencją.

Jest też więcej sprzętu. Na tych samych targach Broadcom pokazał procesor APU BCM4918 oraz dwa dwupasmowe moduły radiowe BCM6714 i BCM6719, które służyć mają do zasilania routerów Wi-Fi 8 oraz bram sieciowych operatorów. MediaTek pokazał zaś rodzinę chipów Filogic 8000, które trafić mają na flagowe modele smartfonów, laptopów, telewizorów i urządzeń smart home. Pierwsze z nich mają trafić na rynek jeszcze w 2026 roku.

Pierwsze routery i urządzenia z Wi-Fi 8 w 2028 roku?

Pierwsze prototypowe połączenie Wi-Fi 8 ustanowił TP-Link w październiku 2025 roku. Mimo to specyfikacja nie została jeszcze ukończona i nie ma jeszcze w sprzedaży certyfikowanych urządzeń. Według aktualnego harmonogramu IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) nowy standard będzie ratyfikowany nie wcześniej niż w połowie lub w drugiej połowie 2028 roku.

Asus zapowiedział jednak, że jego router gotowy na Wi-Fi 8 trafi do sprzedaży jeszcze w 2026 roku. Jak to możliwe? Póki co urządzenie będzie działać po prostu w standardzie Wi-Fi 7, a do nowej generacji zostanie przystosowane najprawdopodobniej poprzez aktualizację firmware'u.

