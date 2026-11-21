Premier Grecji zamieścił wpis na temat GTA 6. Fala krytyki

GTA 6, najnowsza odsłona kultowej serii Grand Theft Auto od Rockstar Games, wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje na całym świecie. Wraz z premierą w internecie pojawia się coraz więcej komentarzy, opinii i doniesień o produkcji.

Temat trafił nawet do świata polityki. Głos w sprawie GTA 6 zabrał premier Grecji Kiriakos Mitsotakis, który postanowił nawiązać do gry w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wypowiedź premiera szybko wywołała jednak kontrowersje. Szef greckiego rządu znalazł się w ogniu krytyki, ponieważ pojawiły się zarzuty o promowanie wśród nieletnich gry przeznaczonej dla dorosłych.

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GTA 6 w prezencie na święta? Gra ma oznaczenie PEGI 18

- Kto z was poprosi dziadka i babcię o Grand Theft Auto VI jako prezent na święta? - zapytał Kiriakos Mitsotakis w nagraniu opublikowanym na TikToku. - Wszyscy wiemy, że dziadkowie rzadko odmawiają swoim wnukom - dodał.

Jak wyjaśnia AFP, nagranie miało na celu promocję dodatku emerytalnego w wysokości 400 euro. Działania te podejmowane są przez rząd Mitsotakisa w obliczu nadchodzących wyborów.

Publikacja wywołała jednak falę negatywnych komentarzy. Gra GTA 6 otrzymała oznaczenie PEGI 18 wskazujące, że produkcja jest skierowana wyłącznie do dorosłych graczy. Tytuł zawiera brutalne sceny przemocy, nagość, wulgarny język oraz przedstawienia używania narkotyków i alkoholu.

Przeciwnicy premiera uznali, że namawianie dzieci do grania w tytuł z treściami dla pełnoletnich odbiorców było niestosowne.

- Premier promuje grę wideo, która jest zakazana dla nieletnich, tylko po to, by podążać za trendem - stwierdziła główna opozycyjna partia socjalistyczna Pasok.

Jak podaje AFP, głosów krytyki pojawiło się więcej. Lewicowy dziennik Efsyn określił ruch premiera Grecji mianem "wpadki", natomiast konserwatywna gazeta Dimokratia nazwała post na TikToku "tragicznym błędem".

Co istotne, wpis teoretycznie kierowany do najmłodszych nie idzie w parze z decyzjami rządu Mitsotakisa - Grecja dołączyła bowiem do rosnącej liczby państw wprowadzających ograniczenia dotyczące korzystania z mediów społecznościowych przez najmłodszych użytkowników.

Pod koniec października 2026 roku grecki parlament uchwalił ustawę zakazującą osobom poniżej 15. roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

Premiera GTA 6 rozgrzała internet. Kontrowersje i oszustwa

Premiera GTA 6 wiąże się ze zwiększonym zainteresowaniem tematem w sieci, na czym korzystają także oszuści, którzy starają się zyskać na wystawianiu fałszywych ofert.

Popularną metodą wśród złodziei jest przenoszenie rozmów i płatności poza platformy sprzedażowe, wystawianie ofert kont i kluczy, które nie działają, a także tworzenie aukcji z mylnymi opisami.



