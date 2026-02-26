Analiza OpenAI wskazuje, że operacja mogła obejmować nawet setki osób oraz rozległą sieć tysięcy kont w mediach społecznościowych. Jak określił to cytowany przez CNN badacz ds. bezpieczeństwa, Ben Nimmo, kampania miała charakter "przemysłowy", a celem działań było zastraszanie krytyków Chińskiej Partii Komunistycznej poprzez kombinację cyberdezinformacji i psychologicznej presji.

Podszywanie się pod urzędników USA

Jednym z najbardziej niepokojących elementów operacji było rzekome wykorzystywanie fałszywych dokumentów. Operatorzy mieli podszywać się pod amerykańskich urzędników imigracyjnych, aby ostrzegać dysydentów, że ich publiczne wypowiedzi naruszają prawo. W innym przypadku próbowano użyć podrobionych dokumentów sądowych z hrabstwa w USA, aby doprowadzić do usunięcia konta społecznościowego działacza opozycyjnego.

Fałszywe nekrologi i manipulacja emocjami

Raport opisuje także próbę stworzenia fałszywego nekrologu chińskiego dysydenta, wraz z generowanymi komputerowo zdjęciami nagrobka. W 2023 roku w sieci rzeczywiście pojawiły się plotki o jego śmierci, co zostało później opisane w publikacjach Voice of America. Badacze podkreślają, że tego typu operacje mogą mieć realny wpływ psychologiczny na ofiary.

Eksperci podkreślają, że chińskie operacje miały obejmować również próby wpływania na opinię publiczną w Japonii poprzez kampanie hashtagowe związane z polityką handlową USA. Według analiz OpenAI pewne treści pojawiły się w sieci w okresie dojścia do władzy Sanae Takaichi.

Jak zauważa Michael Horowitz z University of Pennsylvania, rywalizacja USA-Chiny w obszarze AI dotyczy już nie tylko badań, lecz także codziennego wykorzystania technologii nadzoru i informacji. Nie da się ukryć, że globalny wyścig o dominację w sztucznej inteligencji wchodzi w fazę, w której algorytmy mogą stać się narzędziem geopolitycznej walki o wpływy, zarówno w internecie, jak i poza nim.

