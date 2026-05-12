Konflikt Shein i Temu. Oskarżenia o kopiowanie i praktyki antykonkurencyjne

Chińscy giganci mody, Shein i Temu, ponownie starli się w sądzie. Tym razem konflikt trafił do londyńskiego Sądu Najwyższego, gdzie Shein oskarżył konkurenta o masowe naruszanie praw autorskich i wykorzystywanie zdjęć produktów bez zgody firmy. Według pozwu Temu miało używać tysięcy fotografii wykonanych przez pracowników Shein do promowania ubrań przypominających projekty rywala.

- Była to próba przejęcia inicjatywy od istniejącego uczestnika rynku, a Temu, naszym zdaniem, starało się uzyskać nieuczciwą przewagę - powiedział Benet Brandreth, prawnik Shein. Firma przekonuje, że działania konkurenta były prowadzone na "przemysłową skalę".

Przedstawiciele Temu odrzucają jednak większość oskarżeń. Spółka utrzymuje, że proces nie służy ochronie praw autorskich, lecz ma utrudnić jej rozwój. W trakcie rozprawy ujawniono jednak, że Temu wycofało obronę dotyczącą blisko 2300 fotografii należących do Shein. To oznacza, że firma nie będzie już kwestionować części zarzutów związanych z naruszeniem praw autorskich.

Konflikt się jednak zaognił, ponieważ Temu złożyło kontrpozew i domaga się teraz odszkodowania za usunięcie tysięcy ofert sprzedaży po wcześniejszym nakazie sądowym uzyskanym przez Shein. Platforma oskarża także rywala o praktyki antykonkurencyjne, twierdząc, że Shein miało wymuszać na dostawcach wyłączność współpracy. Ta część sporu ma zostać rozpatrzona podczas oddzielnego procesu zaplanowanego na przyszły rok.

Bitwa o modę online. Shein i Temu w centrum międzynarodowego konfliktu sądowego

Sądowa wojna między obiema platformami trwa już od kilku lat i obejmuje również postępowania w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. Zarówno Shein, jak i Temu wielokrotnie oskarżały się nawzajem o kopiowanie produktów, wywieranie presji na dostawcach oraz nieuczciwe praktyki handlowe. Cała sprawa toczy się dodatkowo w momencie rosnącej presji regulacyjnej wobec platform sprzedających bardzo tanie produkty z Chin.

