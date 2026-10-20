Zamieszki we Francji. Masowe grabieże i odsprzedaż kradzionych dóbr

Francja doświadcza gwałtownych zamieszek, w trakcie których doszło m.in. do masowych grabieży., otwiera się w nowym oknie

Według Alaina Di Crescenzo, szefa Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, skutki weekendowych zamieszek bezpośrednio dotknęły ponad 2000 przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Zniszczeniom uległy m.in. sklepy znanych marek, np. Apple, Dior, Louis Vuitton czy Rolex.

Według doniesień część zrabowanych towarów została później wystawiona na sprzedaż w internecie. Francuska minister ds. cyfryzacji Anne Le Hénanff zaapelowała do internetowych platform o usunięcie ofert skradzionych przedmiotów i wezwała na rozmowy przedstawicieli firm, podaje AFP.

Według źródła na rozmowy zaproszono przedstawicieli Amazon, eBay, Leboncoin, Meta, TikTok i Vinted, a także francuskiego stowarzyszenia handlu internetowego Fevad.

Vinted kasuje oferty sprzedaży rzeczy skradzionych podczas zamieszek we Francji

Do masowych kradzieży doszło m.in. w Paryżu, Marsylii, Lille oraz innych rejonach, w wyniku przekształcenia się protestów przeciwko kosztom życia i wydatkom publicznym w rozruchy.

Według BBC niektóre serwisy sprzedażowe odnotowały pojawienie się ofert, które mogą mieć związek z grabieżami podczas zamieszek i podjęły zdecydowane kroki w celu ukrócenia podejrzanych działań.

Vinted wzmocnił monitorowanie ofert, by kasować wystawione produkty, które mogą pochodzić z kradzieży dokonanych podczas zamieszek we Francji.

- Sprzedaż kradzionych dóbr lub nakłanianie do ich kupna jest w serwisie Vinted surowo zabronione i nie tolerujemy tego typu działań - podkreślił cytowany przez BBC rzecznik firmy. - Od tego weekendu nasze zespoły podjęły natychmiastowe działania w celu identyfikacji i usunięcia ofert powiązanych z grabieżą. Zwiększyliśmy także monitorowanie podejrzanych ofert.

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Konta, z których wystawiono podejrzane oferty, są blokowane.

Kradzione rzeczy dostępne w sieci. Zwiększona czujność

Czujność zachowuje także popularna platforma e-commerce eBay. Zapewniono o monitorowaniu ofert - jak podaje BBC w przypadku tego serwisu nie odnotowano jednak bezpośredniego wzrostu liczby wystawionych przedmiotów, które mogą być związane z rozruchami we Francji.

eBay, podobnie jak Vinted, współpracuje jednak z francuskimi służbami w celu zbadania podejrzeń o wystawianie kradzionych towarów i deklaruje natychmiastowe usuwanie takich ofert w przypadku ich namierzenia.



