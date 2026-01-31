Wzrost cen zza oceanu dotarł do Polski. Spotify zmienia cennik

Jeszcze w połowie stycznia Spotify ogłosiło podwyżki cen subskrypcji w Stanach Zjednoczonych. Wielu zastanawiało się, czy nowy rok także u nas w kraju nie przyniesie podwyżek na popularnej platformie streamowania muzyki. Teraz przyszła odpowiedź.

28 stycznia polscy użytkownicy Spotify otrzymali informacje o zmianach cen pakietów subskrypcji i potrzebie ich zaakceptowania w ciągu trzech miesięcy. Jeśli korzystamy z subskrypcji Spotify i nie zaakceptujemy tych zmian, po wspomnianym okresie nasze konto przejdzie w darmowy tryb. Nowi użytkownicy Spotify, którzy dopiero zamierzali zakupić subskrypcje, muszą od razu zapłacić więcej. Istnieje też możliwość wykorzystania karty podarunkowej, zakupionej po starej cenie. Na stronie Spotify możemy też przeczytać, co zmiana cennika może oznaczać dla osób, które korzystają z okresu próbnego na platformie.

- Jeśli korzystasz z okresu próbnego, trzymiesięczny okres karencji rozpocznie się od daty powiadomienia o podwyżce ceny (czyli od dnia płatności przypadającego na 28 stycznia 2026 r. lub dnia następującego po tej dacie). Po zakończeniu okresu próbnego zapłacisz pierwotną cenę za pozostałą część okresu karencji - czytamy na stronie Spotify.

Nowy cennik Spotify

Wcześniejszy cennik pakietów subskrypcji na Spotify w Polsce prezentował się następująco:

Plan Individual dla jednej osoby - 23,99 zł miesięcznie,

Plan Duo dla dwóch osób - 30,99 zł miesięcznie,

Plan Family dla nawet sześciu osób mieszkających razem - 37,99 miesięcznie

Plan Student dla studentów - 12,99 zł miesięcznie

Nowy cennik wygląda teraz tak:

Plan Individual - 26,99 zł miesięcznie,

Plan Duo - 36,99 zł miesięcznie,

Plan Family - 45,99 miesięcznie

Plan Student - 14,49 zł miesięcznie

