Spis treści: Jak sprawdzić hasło do WiFi na telefonie? Jak sprawdzić hasło do WiFi na smartfonie z Androidem? Jak sprawdzić hasło do WiFi na iPhonie? Gdzie w telefonie zapisane jest hasło do WiFi? Brak hasła do WiFi w telefonie - co wtedy zrobić?

Jak sprawdzić hasło do WiFi na telefonie?

Zanim przejdziesz do działania, warto wiedzieć:

metoda działa tylko jeśli telefon wcześniej był połączony z tą siecią WiFi i zapamiętał dane logowania. Jeśli nigdy się nie łączył - nie znajdziesz hasła w ustawieniach,

w zależności od producenta telefonu, wersji systemu i nakładki (np. Samsung , Xiaomi, Huawei) ścieżki w ustawieniach mogą być nieco inne,

telefon najczęściej poprosi Cię o uwierzytelnienie (PIN, kod, odcisk palca, rozpoznanie twarzy) zanim pokaże hasło - to zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem,

jeśli metoda zawiedzie, nadal pozostają inne opcje (jak zalogowanie się do panelu routera lub zresetowanie hasła), które opowiem później.

Jak sprawdzić hasło do WiFi na smartfonie z Androidem?

Na urządzeniach z Androidem (od wersji około Android 10 wzwyż) producent wprowadził funkcję, dzięki której hasło sieci możesz podejrzeć lub udostępnić kodem QR. Oto jak:

Otwórz aplikację Ustawienia. Przejdź do sekcji Sieć i Internet lub Połączenia / Wi-Fi - nazwa może się różnić. Wybierz sieć, z którą jesteś aktualnie połączony (lub spośród zapisanych sieci, jeśli Twoja wersja Android to wspiera). Wybierz opcję "Udostępnij" / "Share" lub ikonę QR-kodu. System poprosi o potwierdzenie (PIN, odcisk palca itp.). Po potwierdzeniu zobaczysz:

kod QR, który można zeskanować innym urządzeniem, by połączyć się automatycznie;

albo - w zależności od urządzenia - spod kodu wyświetli się tekstowe hasło do sieci.

6. Jeśli chcesz je przekazać znajomemu albo zapisać - możesz zeskanować QR kod lub przepisać hasło.

Wskazówka dla urządzeń Samsung / z nakładką One UI: czasem tekstowe hasło nie pojawia się bezpośrednio - trzeba najpierw zapisać obraz QR jako zdjęcie, a potem użyć np. aplikacji Google Lens, by odczytać tekst z kodu.

Jak sprawdzić hasło do WiFi na iPhonie?

Jeśli korzystasz z iPhone'a i masz co najmniej iOS 16, sprawdzanie hasła też jest możliwe - i to całkiem wygodne.

Otwórz Ustawienia → Wi-Fi. Znajdź nazwę sieci, z którą jesteś połączony lub którą wcześniej zapamiętano. Obok nazwy sieci stuknij ikonę "ⓘ" (informacja). Wybierz pole Hasło. Telefon poprosi o uwierzytelnienie (Face ID / Touch ID / kod). Po potwierdzeniu zobaczysz hasło w postaci tekstowej. Dodatkowo: w iOS 16 możesz wybrać "Edytuj" w prawym górnym rogu listy znanych sieci i podejrzeć hasła również dla sieci, do których nie jesteś obecnie połączony.

Jeśli masz wersję iOS starszą niż 16 - funkcja może być niedostępna i trzeba korzystać z innych metod (np. Mac + iCloud Keychain).

Gdzie w telefonie zapisane jest hasło do WiFi?

Choć użytkownik widzi tylko "Ustawienia" → "WiFi" → "Hasło", to za kulisami dane logowania do sieci są przechowywane w systemie operacyjnym w zaszyfrowanej formie:

w Androidzie: system przechowuje konfiguracje sieci w specjalnych plikach systemowych (np. plik "wpa_supplicant.conf" w starszych wersjach) lub w zaszyfrowanej bazie danych. W Nowszych wersjach - dostęp do tekstowego hasła uzyskujemy właśnie poprzez funkcję "Udostępnij/QR kod",

w iOS: sieci zapisane są w mechanizmie "Keychain" - czyli wbudowanym menedżerze haseł systemu Apple . I od iOS 16 możliwe jest wyświetlenie hasła w ustawieniach bez konieczności dostępu do Maca.

W skrócie: hasło jest zapisane, ale dostęp do jego odczytu zależy od wersji systemu i uprawnień (uwierzytelnienie). Nie jest ono zwykłym plikiem "hasło.txt" w telefonie.

Zobacz również: Podróże Pierwsza europejska linia włącza w samolotach internet za darmo Tomasz Wróblewski

Brak hasła do WiFi w telefonie - co wtedy zrobić?

Jeśli powyższe metody nie działają (np. telefon nie wspiera danej funkcji, sieć nie była wcześniej używana, nakładka producenta uniemożliwia dostęp) - oto co możesz zrobić:

Zaloguj się do panelu administracyjnego swojego routera (najczęściej poprzez wpisanie w przeglądarce np. 192.168.0.1 lub 192.168.1.1) i sprawdź ustawienia sieci WiFi. Często znajdziesz tam aktywne hasło lub możliwość jego zmiany.

Zresetuj router do ustawień fabrycznych. Uwaga: to zazwyczaj oznacza utratę obecnych ustawień sieci-po resecie wpisz dane domyślne (wydrukowane zwykle na spodzie routera) i następnie zmień hasło na coś własnego.

Udostępnij sieć znajomemu lub drugiemu urządzeniu jako hotspot tymczasowy (np. z telefonu), jeśli potrzebujesz tylko szybkiego połączenia, a odzyskanie głównego hasła może poczekać.

Połącz się z siecią na urządzeniu, które już miało dostęp. Jeśli to możliwe - z poziomu innego urządzenia (np. laptop) podejrzyj zapisane hasło i ręcznie wpisz je w nowe urządzenie.

Nie musisz już biegać po zanotowanych karteczkach, by przypomnieć hasło do WiFi - jeśli Twój telefon wcześniej łączył się z siecią, hasło czeka w ustawieniach. W Androidzie (wersje ~10+) znajdziesz je przez "Ustawienia → Sieć i internet → WiFi → Udostępnij" (kod QR + tekst). W iPhone'ie (iOS 16 i wyżej) - "Ustawienia → Wi-Fi → ⓘ → Hasło" po uwierzytelnieniu. Jeśli system nie pozwala, zawsze pozostaje logowanie do routera lub reset.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News