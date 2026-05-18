Test internetu. Dlaczego Wi-Fi działa wolniej niż kabel?

W skrócie Różnica prędkości między WiFi a połączeniem kablowym wynika z przeszkód fizycznych, zakłóceń od innych urządzeń i lokalizacji routera.

Starszy router lub sprzęt o ograniczonej przepustowości może powodować niższe prędkości niezależnie od prędkości łącza.

Test prędkości internetu najlepiej wykonać najpierw po kablu, a następnie sprawdzać wyniki przez WiFi w różnych miejscach mieszkania.

Spis treści: Przeszkody w domu. Co najbardziej spowalnia sygnał WiFi? Sąsiedzi i urządzenia. Skąd biorą się zakłócenia w sieci? Szybki internet, ale stary router? To problem Jak dobrze zrobić test internetu? Czy lepiej zamienić WiFi na kabel Ethernet?

Przeszkody w domu. Co najbardziej spowalnia sygnał WiFi?

WiFi to fale radiowe, a te nie przechodzą przez mieszkanie bez strat. Im dalej urządzenie znajduje się od routera, tym słabszy i mniej stabilny może być sygnał. Najbardziej przeszkadzają grube ściany, żelbetowe stropy, metalowe elementy konstrukcyjne, ogrzewanie podłogowe, duże lustra, akwaria, szafy oraz sprzęty ustawione między routerem a urządzeniem.

Duże znaczenie ma też miejsce ustawienia routera. Jeśli stoi w szafce RTV, za telewizorem, przy podłodze albo w rogu mieszkania, sygnał od razu ma gorszy start.

Router najlepiej ustawić możliwie centralnie, wyżej niż podłoga i z dala od dużych przeszkód. To szczególnie ważne w większych mieszkaniach i domach piętrowych, gdzie jeden router często nie jest w stanie równomiernie pokryć zasięgiem wszystkich pomieszczeń.

Różnica wynika również z pasma.

WiFi 2,4 GHz ma zwykle większy zasięg i lepiej radzi sobie ze ścianami, ale jest wolniejsze i bardziej zatłoczone.

WiFi 5 GHz jest szybsze, lecz gorzej przechodzi przez przeszkody.

Nowsze urządzenia mogą korzystać też z pasma 6 GHz, które daje większe możliwości, ale wymaga zgodnego routera i sprzętu.

FCC wskazuje, że pasma 2,4 GHz i 5 GHz od lat są wykorzystywane przez ogromną liczbę urządzeń, a pasmo 6 GHz zostało udostępnione m.in. po to, by zwiększyć możliwości domowych i firmowych sieci bezprzewodowych.

Sąsiedzi i urządzenia. Skąd biorą się zakłócenia w sieci?

W bloku problemem często nie jest tylko twoje mieszkanie, ale cała okolica. Routery sąsiadów mogą nadawać na tych samych lub sąsiednich kanałach, przez co sieci zaczynają sobie przeszkadzać. Najbardziej widać to w paśmie 2,4 GHz, które ma mało miejsca i jest mocno obciążone. Korzystają z niego nie tylko routery WiFi, ale też m.in. urządzenia Bluetooth, część sprzętów smart home, elektroniczne nianie, bezprzewodowe akcesoria i inne domowe nadajniki.

Zakłócenia mogą powodować także urządzenia znajdujące się blisko routera: mikrofalówka, telewizor, dekoder, konsola, listwa zasilająca, głośnik bezprzewodowy czy kamera IP. Nie zawsze chodzi o to, że dany sprzęt "psuje internet". Często wystarczy, że router stoi w złym miejscu i musi konkurować z wieloma sygnałami naraz.

Objawia się to nie tylko niższą prędkością, ale też skokami pingu, zacinaniem rozmów wideo, buforowaniem filmu lub chwilowym rozłączaniem urządzeń.

testowaniu internetu warto wykonać kilka pomiarów: przy routerze, w pokoju obok, w najdalszym miejscu mieszkania oraz po kablu.

Dopiero porównanie tych wyników pokaże, czy problem dotyczy łącza od operatora, czy domowego WiFi.

Szybki internet, ale stary router? To problem

Sama umowa na szybki internet nie wystarczy, jeśli router nie potrafi wykorzystać tej prędkości. Stary model może ograniczać transfer, obsługiwać tylko starszy standard WiFi, mieć słabszy procesor, mniej wydajne anteny albo porty Ethernet o przepustowości 100 Mb/s zamiast 1 Gb/s. Wtedy nawet bardzo szybkie łącze nie da oczekiwanego efektu.

Przykład? Jeśli masz internet 600 Mb/s lub 1 Gb/s, ale router ma tylko porty Fast Ethernet 100 Mb/s, urządzenia podłączone kablem nie przekroczą tej granicy. Jeśli router obsługuje starsze WiFi, prędkość bezprzewodowa również będzie wyraźnie niższa niż możliwości łącza. Standard Gigabit Ethernet, czyli 1 Gb/s, został zdefiniowany jako 1000BASE-T w IEEE 802.3ab i od lat jest podstawą szybszych sieci domowych.

Warto sprawdzić, czy router, kabel i karta sieciowa w komputerze obsługują minimum 1 Gb/s.

Nowsze standardy WiFi oferują coraz większą wydajność. WiFi 6, WiFi 6E i WiFi 7 poprawiają przepustowość, obsługę wielu urządzeń oraz stabilność w zatłoczonych sieciach. WiFi 7 korzysta m.in. z pasm 2,4, 5 i 6 GHz, a Wi-Fi Alliance uruchomiło program certyfikacji Wi-Fi Certified 7 w styczniu 2024 roku. Trzeba jednak pamiętać, że teoretyczne maksymalne prędkości nie są tym samym, co rzeczywisty wynik w mieszkaniu. Na końcowy efekt wpływa router, urządzenie, odległość, zakłócenia, liczba użytkowników i jakość łącza.

Jak dobrze zrobić test internetu?

Najpierw wykonaj test po kablu Ethernet. Podłącz komputer bezpośrednio do routera, zamknij aplikacje działające w tle, wyłącz pobieranie plików i sprawdź wynik w serwisie do pomiaru prędkości. To najlepszy sposób, aby zobaczyć, jaką prędkość dostarcza operator do twojego mieszkania. Również poradniki dotyczące testowania prędkości zalecają użycie kabla Ethernet, bo wynik jest wtedy mniej zależny od zasięgu i zakłóceń WiFi.

Dopiero później zrób testy WiFi: najpierw tuż przy routerze, potem w miejscach, w których najczęściej korzystasz z internetu. Jeśli przy routerze wynik jest dobry, a w sypialni lub gabinecie mocno spada, problemem jest zasięg albo zakłócenia. Jeśli słaby wynik pojawia się już po kablu, wtedy warto sprawdzić router, kabel, kartę sieciową lub zgłosić problem operatorowi.

Przy analizie wyników patrz nie tylko na pobieranie. Download jest ważny przy oglądaniu filmów, pobieraniu plików i przeglądaniu internetu, ale upload ma znaczenie przy wysyłaniudużych załączników, pracy w chmurze i wideokonferencjach. Ping i stabilność są natomiast bardzo ważne w grach online, rozmowach wideo i pracy zdalnej.

Czy lepiej zamienić WiFi na kabel Ethernet?

Nie zawsze trzeba całkowicie rezygnować z WiFi. W telefonie, tablecie czy laptopie używanym w różnych miejscach sieć bezprzewodowa jest po prostu wygodniejsza. Są jednak urządzenia, które zdecydowanie warto podłączyć kablem: komputer do pracy, konsolę, telewizor Smart TV, dekoder, serwer NAS albo sprzęt do streamingu. Kabel Ethernet daje zwykle wyższą stabilność, niższe opóźnienia i bardziej przewidywalne wyniki niż WiFi.

Najlepsze rozwiązanie w domu to często połączenie obu metod. Urządzenia stacjonarne, które stoją w jednym miejscu i potrzebują stabilnego połączenia, warto podłączyć przewodem. Reszta może działać po WiFi.

Jeśli mieszkanie jest duże, zamiast jednego routera schowanego w rogu lepiej rozważyć system mesh, dodatkowy punkt dostępowy albo doprowadzenie kabla do najważniejszych pomieszczeń.

