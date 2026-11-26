TikTok to szalenie popularna aplikacja nie tylko wśród dzieci i nastolatków, ale i dorosłych. To jednak treści, które wyświetlają się najmłodszym szczególnie potrafią niepokoić - i jak się okazuje, słusznie. Na TikToku zobaczymy krótkie filmy, które każdą sekundą zabiegają o uwagę użytkownika. Konsumujemy je jeden po drugim, a co rozpoczyna się oglądaniem niewinnych treści, np. śmiesznych tańczących papug i memów, kończy na brutalności, wulgaryzmach, mroku i niepokoju.

Dziennikarka Wydarzeń Interii, Justyna Kaczmarczyk, w artykule "Udawałam 13-latkę na TikToku. Wystarczyła chwila, by zalał mnie ściek" , otwiera się w nowym oknieponowiła eksperyment przeprowadzony na łamach książki "Dojrzewanie w sieci. Młode pokolenie na cyfrowym froncie", której jest współautorką. Na TikToku wcieliła się w 13-latkę - to właśnie od tego wieku dzieci mogą zakładać konta w aplikacji. Z raportu "Internet dzieci" (2026) wiemy, że rzeczywistość wygląda inaczej i również młodsze osoby posiadają profile na platformie - przywołuje autorka.

To TikTok potrafi zaserwować najmłodszym. Wulgaryzmy to tylko początek

Co dzieci powinny oglądać w internecie? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, jednak z pewnością na myśl nie przychodzą treści, które wyświetliły się dziennikarce. Zaledwie kilka minut wystarczyło, by padło pierwsze przekleństwo. Następnie TikTok przeniósł "13-latkę" do niepokojącego lasu w akompaniamencie przerażających dźwięków, zadając pytanie: "Jesteś sam/sama na grzybach i to słyszysz. Co robisz?".

Tego typu treści są przeplatane niewinnymi, które mogą usypiać czujność i na chwilę uspokajać użytkownika. Dalej pojawia się film z sugestią dobrania się w trzyosobowe grupy, w której miejsce jednej z osób, zaraz obok dwóch dziewczynek, zajmuje telefon z chatemGPT. Autorka nie musiała również długo czekać na pojawienie się wulgarnej piosenki, w trakcie której animowany miś śpiewa o tym, że zakłada na czoło gadżet erotyczny ze sklepu dla dorosłych, czując się tym samym jak jednorożec.

Właściwie już te przykłady powinny wystarczyć, żeby wzbudzić wątpliwości co do treści, które trafiają do najmłodszych. Ale to wcale nie koniec - autorka przywołuje również przedszkolaki tańczące do wulgarnych utworów, filmy przepełnione różnego rodzaju obsceniczną treścią, niepokojące twarze niczym wyciągnięte z horrorów, ale i noże, uciekanie przed napastnikiem, a nawet nagrania z zamachu w Krakowie.

To dobre miejsce, by przypomnieć, że konto ma ustawiony wiek użytkownika na 13 lat. Przykładów w artykule " Udawałam 13-latkę na TikToku. Wystarczyła chwila, by zalał mnie ściek" jest więcej, a każdy kolejny rodzi coraz więcej niepokoju. Dodatkowo mrożący jest fakt, iż im dłużej dziecko ogląda materiał budzący w nim negatywne odczucia, tym bardziej algorytm stwierdza, że najwyraźniej tym najszybciej oraz najskuteczniej go zainteresuje i podsuwa tego typu treści coraz więcej i więcej.

Co na to eksperci? "Poważny problem dotyczący bezpieczeństwa najmłodszych w internecie"

Justyna Kaczmarczyk pokazała niepokojące materiały, które podsunęła jej aplikacja, wielu ekspertom, w tym politykom.

Skonfrontowany z nimi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział: "Jeżeli 13-letnie dziecko otrzymuje w rekomendacjach platformy społecznościowej materiały zawierające wulgarne, seksualizujące i brutalne treści, a dodatkowo nagrania gloryfikujące sprawców ataków, to mamy do czynienia z poważnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa najmłodszych w internecie".

Autorka na tym nie poprzestała - filmy ukazała również innym politykom, Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnim do lat 15, a swoje doświadczenia przedyskutowała także m.in. z Krystyną Piątkowską, psycholożką pracującą z młodzieżą, związaną z Fundacją Półtorej Minuty, ale i muzykiem Adamem Weberem. Skontaktowała się też z rzecznikiem prasowym TikToka.

Materiał ukazuje, jak poważne i niebezpieczne jest to zjawisko. Zapoznacie się z nim na łamach Interii Wydarzenia., otwiera się w nowym oknie



