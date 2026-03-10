Udowodnij, że masz 18 lat. Australia stawia nowy mur w internecie

Jak podkreśliła komisarz ds. bezpieczeństwa cyfrowego Julie Inman Grant, w świecie offline dzieci nie mają dostępu do barów, sklepów z alkoholem czy kasyn, natomiast w internecie do tej pory brakowało podobnych zabezpieczeń.

Realne działania, a nie ich markowanie

Dotychczas użytkownicy stron dla dorosłych zwykle musieli jedynie kliknąć pole potwierdzające ukończenie 18 lat - nowe regulacje wymagają jednak znacznie bardziej rygorystycznej weryfikacji wieku.

Platformy mogą stosować m.in. rozpoznawanie twarzy, cyfrowe dokumenty tożsamości lub dane z kart kredytowych. Obowiązek wprowadzenia skutecznych mechanizmów kontroli obejmie wyszukiwarki, sklepy z aplikacjami, media społecznościowe, platformy gamingowe, serwisy pornograficzne oraz systemy sztucznej inteligencji, w tym chatboty towarzyszące.

Chcą chronić nieletnich

Firmy mają podjąć "realne działania", aby uniemożliwić dzieciom dostęp do treści dla dorosłych. Bo badania przeprowadzone przez australijskiego regulatora wykazały, że jedna trzecia dzieci w wieku od 10 do 17 lat widziała w internecie treści seksualne. Ponad 70 proc. było narażonych na materiały przedstawiające brutalną przemoc, samookaleczenia, samobójstwa lub treści związane z zaburzeniami odżywiania.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że nowe przepisy mogą być trudne do egzekwowania. Według Rahat Masood z University of New South Wales młodzi użytkownicy mogą próbować omijać zabezpieczenia, korzystając z VPN-ów lub danych identyfikacyjnych należących do dorosłych. Jednocześnie pojawiają się obawy dotyczące prywatności, ponieważ część użytkowników może nie chcieć łączyć weryfikacji tożsamości z przeglądaniem bardzo osobistych treści w internecie.

