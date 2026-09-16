W skrócie Projekt EU Kids Act zakłada zakaz zakładania kont przez osoby poniżej 15 roku życia bez zgody rodziców oraz wprowadzenie blokad dostępu zależnych od wieku użytkownika.

Nowe przepisy wymuszą usunięcie mechanizmów uzależniających, takich jak nieskończone przewijanie treści, oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom już na etapie projektowania.

Platformy będą musiały weryfikować wiek użytkowników za pomocą oficjalnych narzędzi, a dla najmłodszych wprowadzono restrykcyjne progi dostępu zależne od konkretnego wieku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

EU Kids Act położy kres "wychowywaniu przez algorytmy"

Przygotowany przez Komisję Europejską projekt ustawy zatytułowanej EU Kids Act nałoży na dostawców technologii nowe wymogi prawne dotyczące weryfikacji wieku użytkowników oraz projektowania cyfrowych środowisk. Przepisy obejmują platformy społecznościowe, serwisy wideo, gry online i czatboty bazujące na sztucznej inteligencji.

Głównym celem jest ograniczenie ekspozycji nieletnich na potencjalnie szkodliwe treści i eliminacja mechanizmów wywołujących uzależnienie cyfrowe. Unijna inicjatywa odpowiada na działania podejmowane przez państwa członkowskie, które próbują regulować kwestie dostępu dzieci do sieci na poziomie krajowym, wliczając w to Francję (pierwszy kraj UE z takim zakazem od lica 2026), a także Polskę, która dopiero szykuje własne przepisy.

Koncepcja bezpieczeństwa już na etapie projektowania (z ang. "secure by design") zakłada wyeliminowanie mechanizmów nieskończonego przewijania z aplikacji takich jak Instagram czy TikTok, a także sztucznego generowania powiadomień i nagród za stałą aktywność. Rekomendacje algorytmów zostaną przekonfigurowane tak, aby zatrzymać zjawisko wpadania odbiorców w tzw. królicze nory.

Systemy rekomendujące treści mają przestać opierać się wyłącznie na sygnałach nastawionych na wywoływanie wysokiego zaangażowania użytkownika. Domyślne ustawienia kont nieletnich będą automatycznie prywatne, a dostęp ze strony osób niezaufanych zostanie zablokowany.

Nowe regulacje wymuszą dostosowanie interfejsów do norm wiekowych, dając rodzicom narzędzia kontroli nad zachowaniem dzieci w internecie. "Firmy technologiczne ponoszą główną odpowiedzialność za tworzenie bezpiecznych produktów. Dzieci w Europie powinni wychowywać rodzice, a nie algorytmy" - napisała Komisja Europejska. Narzędzia AI zaprojektowane do celów edukacyjnych, urzędowych i przemysłowych nie będą podlegać nowej dyrektywie.

Unijne regulacje będą zależne od przedziału wiekowego

Proponowany podział ograniczeń wiekowych zakłada cztery stopniowane poziomy dostępu do cyfrowych usług w zależności od roku życia użytkownika. Maluchy do do 3 r.ż. otrzymają całkowity zakaz tworzenia kont i korzystania z platform zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka. Dzieci w wieku od 3 do 13 r.ż. będą mogły korzystać wyłącznie z profilowanych usług pod nadzorem dorosłych przy spełnieniu surowych kryteriów bezpieczeństwa. Nastolatki między 13 a 15 r.ż. uzyskają wstępny dostęp do wybranych funkcjonalności serwisów społecznościowych i wideo wyłącznie po skonfigurowaniu konta przez rodziców.

Starsze nastolatki po ukończeniu 15 r.ż. uzyskają prawo do samodzielnego zakładania profili internetowych, jednak dostawcy będą musieli utrzymać mechanizmy ochronne aż do osiągnięcia przez nich pełnoletności. Próg 15 r.ż. stanie się nowym unijnym standardem dla uzyskiwania autonomii cyfrowej w państwach członkowskich. Posiadacze kont w wieku od 15 do 18 r.ż. skorzystają z automatycznych ograniczeń prywatności i blokowania kontaktów ze strony nieznajomych. Ograniczenia funkcjonalne dla najmłodszych mają ograniczyć ekspozycję na cyfrowe narzędzia psychologicznego oddziaływania.

Platformy zostaną zobowiązane do weryfikacji danych użytkowników przy pomocy oficjalnej aplikacji europejskiej lub zatwierdzonych rozwiązań krajowych. Kontrola danych dla istniejących profili będzie przeprowadzana proporcjonalnie, z uwzględnieniem dotychczasowego czasu korzystania z usługi. Weryfikatory potwierdzą wyłącznie, czy dana osoba przekroczyła wymagany próg wiekowy, nie gromadząc zbędnych danych osobowych. Platformy takie jak TikTok czy YouTube będą zobowiązane zaimplementować bezpieczne interfejsy programistyczne dostarczane przez administrację publiczną.

Nowe obowiązki dla dostawców technologii w Europie

EU Kids Act poza mediami społecznościowymi obejmie serwisy wideo, gry sieciowe oraz asystentów AI dostarczających porad w zakresie życia osobistego. Zmiana zakresu projektowanych przepisów nastąpiła po wniosku zgłoszonym przez władze Hiszpanii i Holandii. Cyfrowe narzędzia doradcze oraz czatboty zostały zaklasyfikowane jako usługi niosące specyficzne ryzyko dla zdrowia psychicznego nieletnich. Przepisy nie obejmą powszechnych narzędzi biurowych wykorzystujących sztuczną inteligencję ani systemów wykorzystywanych przez instytucje publiczne.

Największe platformy technologiczne będą musiały wnosić coroczną opłatę nadzorczą na pokrycie kosztów egzekwowania prawa przez organy Unii Europejskiej. Serwisy uznane za stwarzające ryzyko systemowe zostaną zobowiązane do uzyskania oficjalnej zgody Komisji Europejskiej przed wdrożeniem nowych funkcji mogących wpływać na dzieci. Odpowiedzialność za wykazanie zgodności cyfrowych produktów z wymogami bezpieczeństwa zostanie przeniesiona w całości na podmioty dostarczające te usługi. Przedsiębiorstwa technologiczne zmuszone będą udowodnić prawidłowe działanie wdrożonych mechanizmów filtrujących.

Wprowadzenie unijnej dyrektywy zapobiegnie rozdrobnieniu rynku wewnętrznego wskutek wprowadzania osobnych ustaw w poszczególnych państwach. Prace nad podobnymi rozwiązaniami legislacyjnymi prowadzą obecnie urzędnicy w Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Danii, Belgii, Grecji i Holandii. Ujednolicone wymogi pozwolą na łatwiejsze egzekwowanie prawa w całej wspólnocie.



