Ulga na Internet co 5 lat? Tylko raz w życiu przez 2 lata z rzędu

Ulga internetowa w 2023 roku przysługuje każdemu, kto uzyskuje dochody opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencyjnym. Jeżeli ponieśliśmy koszty związane z użytkowaniem internetu i nie korzystaliśmy z ulgi w poprzednich latach, możemy się o nią ubiegać i otrzymać zwrot kosztów.

Trzeba jednak pamiętać, że ulga na internet przysługuje tylko raz w życiu. Jeżeli skorzystaliście z ulgi internetowej we wcześniejszych latach (nawet 5 czy 10 lat temu), niestety nie możecie ponownie starać się o odliczenie tych kosztów.

Natomiast, gdy po raz pierwszy skorzystałeś z ulgi na internet w zeznaniu za 2021 rok, to jeżeli nie wykorzystasz jej w zeznaniu PIT za 2022 rok, to ulga przepadnie. Wiąże się to z tym, że według przepisów, ulgę internetową można rozliczyć w dwóch następujących po sobie latach.

Wydatki na internet, czyli co?

Czym są wydatki na internet? Są to koszty poniesione z tytułu użytkowania sieci - wszelkie opłaty dotyczące kupionej przez nas usługi. Jeżeli kupujesz internet w pakiecie, aby rozliczyć się tego wydatku, musisz mieć na rachunku czy fakturze jasno wyszczególnione informacje dotyczące kosztów zakupu samej usługi internetowej.

Co ważne - w wydatki nie wlicza się instalacji ani modernizacji sprzętu potrzebnego na korzystanie z sieci. Uldze podlega jedynie sama usługa internetu.

Jak obliczyć ulgę na internet i ile można odliczyć w rozliczeniu PIT?

Aby odliczyć ulgę za Internet, musisz do zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 dołączyć załącznik PIT/0, czyli informacje o odliczeniach.

Ulga podlega pewnym limitom, jednak i tak są to wysokie kwoty. Limit na jedną osobę wynosi 760 złotych w każdym roku i należy podkreślić, że nie przechodzi na następny rok.

Głównym dokumentem potrzebnym do odliczenia ulgi internetowej jest faktura, rachunek bądź inny dokument zawierający określone dane. Przede wszystkim dane identyfikujące zarówno kupującego, jak i sprzedającego.



Dokument musi zawierać również rodzaj usługi oraz wyszczególnioną kwotę zapłaty.

Ważne, aby pamiętać o dokumencie potwierdzającym dokonanie wpłaty, jeżeli taka informacja nie znajduje się na fakturze, bądź innym dowodzie sprzedaży.

Wspólne rozliczenie małżonków. Ulga na internet liczy się razy 2

Inaczej sprawa kwoty maksymalnej wygląda, gdy nie rozliczamy się sami. Jeżeli składamy zeznanie podatkowe z małżonkiem, na każdego z nich przypada maksymalna kwota limitu. Co za tym idzie, kwota odliczenia ulgi może wzrosnąć nawet do 1520 złotych.

W takim przypadku należy pamiętać o tym, że na dowodzie zakupu usługi internetowej muszą widnieć imiona i nazwiska obojga małżonków.



Kolejną ważną kwestią we wspólnym odliczaniu ulgi jest to, że każdy z małżonków musi wykazać dochód, bo nie można odliczyć ulgi z dochodów tylko jednej osoby.



Warto się o to postarać, bo w ciągu dwóch lat możemy odliczyć nawet do 3040 złotych. Kolejno po 1520 złotych w każdym roku, po 760 złotych na osobę.