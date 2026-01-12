Spis treści: Kto może skorzystać z ulgi na internet? Ile wynosi ulga na internet? Jak skorzystać z ulgi na internet?

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej, z ulgi na internet mogą skorzystać podatnicy osiągający dochody opodatkowane skalą podatkową lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Niezbędne jest także ponoszenie kosztów związanych z użytkowaniem internetu.

Są jednak pewne warunki, dotyczące tej ulgi podatkowej. Nie można odliczyć wydatków na zakup sprzętu, komponentów sieci, jej instalację, rozbudowę i modernizację, bieżące utrzymanie czy opłatę aktywacyjną.

Co ważne - z ulgi na internet można skorzystać jedynie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Dodatkowo, prawo do ulgi należy udokumentować za pomocą dokumentów potwierdzających poniesienie stosownych wydatków. Mowa tutaj przede wszystkim o fakturach wystawionyh przez dostawcę usługi, z których wynika kwota za użytkowanie internetu oraz dane identyfikujące sprzedającego oraz kupującego.

Ile wynosi ulga na internet?

Jak czytamy na stronie rządowej podatki.gov.pl: "Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionego przez Ciebie wydatku, ale nie więcej niż 760 zł". Co więcej, ten limit odnosi się do pojedynczego płatnika. Jeśli zatem rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, to wówczas kwota odliczenia może wynieść 1520 zł.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę wspólne rozliczenie z małżonkiem, to wtedy w dwa kolejno następujące po sobie lata podatkowe można odliczyć aż 3040 zł. Z tego względu warto pamiętać o takiej możliwości.

Jak skorzystać z ulgi na internet?

Podczas rozliczania deklaracji podatkowej, możemy skorzystać z ulgi na internet poprzez ujęcie jej w załączniku PIT/O. Odlicza się ją od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wykazuje w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28.

Co istotne - ulgę można zastosować zarówno w trakcie rozliczania się przy użyciu papierowego formularza, jak i załatwiania sprawy w usłudze Twój e-PIT. W praktyce jednak, zdecydowanie wygodniejsza jest ta druga opcja. Dostęp do usługi Twój e-PIT jest możliwy poprzez zalogowanie się za pośrednictwem profilu zaufanego, e-Dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji m-Obywatel.

