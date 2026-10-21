W skrócie Sejmowa komisja poparła projekt likwidacji ulgi na internet od 1 stycznia 2027 roku, argumentując decyzję powszechnym dostępem do sieci i brakiem uzasadnienia dla jej utrzymania.

Reforma podatkowa przewiduje podwojenie kwoty odliczenia za honorowe krwiodawstwo, podnosząc stawkę ze 130 zł do 260 zł za każdy litr oddanej krwi.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na kontynuację wsparcia w zakresie automatyzacji, ponieważ ulgę na robotyzację wydłużono o kolejne 10 lat.

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Sejmowa komisja dała zielone światło reformie podatkowej

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła z poprawkami rządowy projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opracowane przez ministra finansów i gospodarki przepisy zmierzają obecnie do obrad plenarnych Sejmu. Zaplanowane na 1 stycznia 2027 r. wejście w życie reformy przyniesie wyraźne przetasowanie w katalogu odliczeń PIT. Wprowadzone przez komisję modyfikacje techniczno-porządkowe nie naruszyły zasadniczej istoty proponowanych rozwiązań.

Zielone światło ze strony posłów otwiera drogę do głębszej korekty państwowych preferencji fiskalnych. Jak zauważają autorzy projektu, obecny wykaz odliczeń domaga się dopasowania do aktualnych wyzwań gospodarczych i społecznych. Zmiany zakładają odejście od mechanizmów, które spełniły już swoje pierwotne zadania, na rzecz silniejszego promowania postaw obywatelskich i stymulowania inwestycji w nowoczesne technologie.

Rozwiązania te osadzone są w szerszym pakiecie modyfikacji skali podatkowej i progu daniny solidarnościowej, z których dochody mają posłużyć do wyrównania obciążeń dla wybranych grup podatników. W centrum zainteresowania większości rozliczających się pozostają odświeżone zasady PIT, w tym planowana stawka 24 proc. dla dochodów mieszczących się w przedziale 130-150 tys. zł.

Koniec ulgi podatkowej na internet w Polsce

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia masowego odbiorcy pozostaje całkowite zniesienie ulgi na internet. Preferencja wprowadzona w Polsce w 2005 r. służyła wtedy stymulowaniu powszechnego dostępu do sieci cyfrowej i ograniczeniu zjawiska wykluczenia technologicznego. Statystyki pokazują jednoznacznie, że cel ten został osiągnięty.

"Katalog ulg podatkowych powinien odpowiadać obecnym potrzebom obywateli i gospodarki. Ulga na internet została wprowadzona w 2005 r., kiedy dostęp do sieci nie był jeszcze powszechny. Obecnie, zgodnie z danymi GUS, internet ma 96,2 proc. gospodarstw domowych. Projekt zakłada więc stopniowe zakończenie stosowania tej ulgi, z zachowaniem praw osób, które już zaczęły z niej korzystać" - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Obecny mechanizm odliczenia przewiduje roczny limit w wysokości 760 zł na podatnika opodatkowanego według skali lub ryczałtu ewidencjonowanego, przy czym małżonkowie ponoszący osobne wydatki rozliczają je niezależnie. Ustawodawca uznał kontynuację tego rozwiązania za nieuzasadnioną budżetowo.

"Konstrukcja tej ulgi stwarza możliwości jej wykorzystywania w sposób wykraczający poza intencje ustawodawcy. Jej utrzymywanie nie realizuje już celu stymulowania cyfryzacji społeczeństwa, a jednocześnie powoduje uszczuplenie dochodów budżetu państwa" - napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektowanych przepisów.

Ustawodawca zadbał o zasady ochrony praw nabytych poprzez mechanizm przejściowy. Podatnicy, którzy po raz pierwszy zastosują odliczenie za rok 2026, zachowają możliwość skorzystania z niego także w zeznaniu za 2027 r. (według dotychczasowych przepisów z ulgi na internet można skorzystać wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych). Systematyczne wygaszanie udogodnienia pozwoli uchronić dotychczasowych beneficjentów przed nagłą utratą nabytych uprawnień.

Odliczenie za krwiodawstwo wzrośnie dwukrotnie

Reforma podatkowa niesie ze sobą istotny wzrost wsparcia dla osób angażujących się w ratowanie życia. Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa zostanie zwiększone o 100 proc., co ma bezpośrednio przełożyć się na większą motywację do oddawania krwi i jej składników. Podwojenie kwot ma stanowić czytelny sygnał uznania państwa dla bezinteresownej postawy dawców.

Zgodnie z nowymi przepisami stawka ekwiwalentu odliczanego od podstawy opodatkowania wzrośnie ze 130 zł do 260 zł za litr oddanej krwi lub jej składników, takich jak osocze. W praktyce oznacza to, że przy standardowej pojedynczej donacji krwi pełnej (450 ml) wartość odliczenia zwiększy się z 58,50 zł do 117 zł. Należy jednak pamiętać, że ulga ta nie pomniejsza bezpośrednio kwoty płaconego podatku, lecz dochód, co przy podstawowej stawce 12 proc. PIT przełoży się na realną korzyść rzędu 31,20 zł za każdy litr oddanej krwi (wobec dotychczasowych 15,60 zł).

Podwyższona stawka nie zmienia przy tym ogólnych zasad i limitów obowiązujących przy rozliczeniach rocznych. Krwiodawstwo nadal będzie traktowane jako darowizna objęta łącznym limitem odliczeń w wysokości 6 proc. dochodu (lub przychodu w przypadku ryczałtu), współdzielonym m.in. z darowiznami na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego. Z ulgi na dotychczasowych zasadach (poprzez dołączenie załącznika PIT/O do zeznań PIT-37, PIT-36 lub PIT-28) skorzystają podatnicy rozliczający się według skali podatkowej oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 r., co oznacza, że wyższe odliczenie podatnicy wykażą po raz pierwszy w rozliczeniu za rok 2027 składanym w 2028 r., podczas gdy w deklaracjach składanych w 2027 r. za rok 2026 wciąż zastosowanie znajdzie dotychczasowa kwota 130 zł za litr.

Ponadto w obszarze wspierania biznesu rząd zdecydował się na kontynuację zachęt do automatyzacji. Ulga na robotyzację, umożliwiająca odliczenie do 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w roboty przemysłowe i zaawansowane systemy produkcyjne, została przedłużona na kolejne 10 lat. Narzędzie to ma stymulować technologiczny rozwój przedsiębiorstw w długim horyzoncie czasowym.



