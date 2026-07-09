W skrócie Wyszukiwarka Google odnotowała najwyższe użycie w swojej historii zaraz po zwycięskim golu Argentyny w meczu z Egiptem na Mistrzostwach Świata 2026.

Mimo ogromnego obciążenia wynikającego z lawiny zapytań o wynik meczu oraz statystyki Lionela Messiego serwery Google nie odnotowały żadnych awarii ani opóźnień.

Argentyna pokonała Egipt 3-2 po spektakularnym powrocie, strzelając trzy gole w końcówce spotkania, co zapewniło drużynie awans do ćwierćfinału turnieju.

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Rekordowy gol Argentyny na Mistrzostwach Świata 2026

Mecz 1/8 finału pomiędzy Argentyną a Egiptem, który odbył się w 7 lipca, przyniósł emocje, które na stałe zapiszą się w historii internetu. Biorąc pod uwagę frekwencję na stadionach oraz gigantyczną liczbę widzów oglądających zmagania w domach czy strefach kibica, tegoroczny mundial bez wątpienia pobije jeszcze wiele rekordów. Jednak to, co wydarzyło się podczas wtorkowego spotkania, przeszło najśmielsze oczekiwania dostawców usług internetowych.

Jak poinformowała firma Google, we wtorek jej wyszukiwarka odnotowała najwyższe użycie w całej swojej niespełna 28-letniej historii. Rekord padł tuż po tym, jak Enzo Fernández strzelił zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry, pieczętując spektakularny powrót Argentyny w starciu z Egiptem. Moment ten pobił wszelkie dotychczasowe okresy wzmożonego ruchu od 27 września 1998 r., kiedy to Google Search zostało uruchomione.

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"Wyszukiwarka Google pobiła wszelkie dotychczasowe rekordy użycia i odnotowała najwyższe użycie w historii zaraz po tym, jak Argentyna strzeliła zwycięskiego gola we wczorajszym meczu!" - ogłosił Nick Fox, SVP działu Knowledge & Information w Google, na platformie X. Przedstawiciele firmy potwierdzili w rozmowie z Mashable, że pomiar ten opiera się na liczbie zapytań na sekundę, które wpłynęły do wyszukiwarki w trakcie meczu, natychmiast po trzeciej bramce dla Argentyny.

Zarówno Nick Fox, jak i inni rzecznicy Google nie podali dokładnych liczb opisujących ten rekordowy moment. Nie ma jednak wątpliwości, że serwery w centrach danych musiały pracować na najwyższych obrotach. I zdecydowanie dały radę. W trakcie meczu nie odnotowano najmniejszego opóźnienia, nie mówiąc tym bardziej o przerwach w działaniu usług. Można więc zakładać, że Google ma jeszcze sporą rezerwę mocy i przepustowości.

Cudowny powrót obrońców tytułu. Czego szukali kibice w Google?

Argentyna, broniąca tytułu mistrza świata z 2022 r., podczas wtorkowego meczu była o krok od eliminacji. Do 79. minuty spotkania Leo Messi i jego koledzy z drużyny przegrywali 2-0. Wtedy jednak nastąpił cudowny zwrot akcji. Argentyńczycy zdołali strzelić trzy gole w ciągu zaledwie 14 minut. Zwycięska bramka padła w trzeciej minucie doliczonego czasu gry po regulaminowych 90 minutach.

Mimo że Argentyna zajmuje drugie miejsce na świecie w rankingu Elo (za Hiszpanią), a Egipt plasuje się na 34. pozycji, ekipa z Afryki zdołała wypracować imponujące, dwubramkowe prowadzenie. Ostatecznie jednak to południowoamerykański zespół awansował do ćwierćfinału. W trakcie meczu z trybun można było usłyszeć wersy pieśni "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", w której kibice śpiewali o tym, jak "Diego w niebie" kibicuje Lionelowi, co jest oczywiście odniesieniem do legendarnego Maradony.

Z danych przekazanych przez Google wynika, że najpopularniejszą frazą wpisywaną tuż po decydującym golu było "argentina vs egypt" - użytkownicy najpewniej szukali ostatecznego wyniku meczu. Globalne dane Google Trends pokazują jednak znacznie szerszy wachlarz tematów, które wywołały tak gigantyczny ruch.

Oto pełna lista zapytań, które przyczyniły się do ustanowienia nowego rekordu (w naszym tłumaczeniu):

Argentyna x Kolumbia

Ile goli na Mistrzostwach Świata ma Messi

Kto jeszcze gra dziś na Mistrzostwach Świata

Ile Mistrzostw Świata wygrała Argentyna

Jak to się nazywa, kiedy gracz uderzy innego gracza w grze

Czy to ostatnie Mistrzostwa Świata Messiego

Gdzie będzie rozgrywany finał Mistrzostw Świata

Ile asyst zaliczył Messi na Mistrzostwach Świata 2026

Kto jest najlepszym piłkarzem na świecie

Z kim zagra Argentyna na Mistrzostwach Świata

Analiza danych pokazuje ogromne zainteresowanie kapitanem drużyny. Lionel Messi zdobył drugą bramkę dla Argentyny oraz asystował przy pierwszym trafieniu, a jego gol w tym meczu był już jego ósmym w obecnym turnieju. Co ciekawe, większość kibiców zakładała, że kolejnym rywalem Argentyny będzie Kolumbia. Jednak jeszcze tego samego dnia Szwajcaria wyeliminowała Kolumbię w rzutach karnych.

Dlaczego sieć zapłonęła podczas meczu Argentyny z Egiptem?

Google oferuje kibicom mnóstwo narzędzi - od danych o prawdopodobieństwie wygranej na żywo, przez składy drużyn i pełen harmonogram meczów, aż po komentarz tekstowy. Choć nie jest do końca jasne, dlaczego akurat ten gol wywołał tak masowy ruch, istnieje kilka hipotez. Część fanów mogła sprawdzać generowane przez Google szanse na to, czy Egipt zdoła jeszcze doprowadzić do remisu.

Inne możliwe wyjaśnienie wiąże się z faktem, że tegoroczny mundial jest częściowo organizowany w Stanach Zjednoczonych. W USA piłka nożna nie jest tak zakorzeniona jak w Ameryce Łacińskiej czy Europie, co mogło skłonić tamtejszych widzów do masowego poszukiwania informacji o tym, co właściwie dzieje się na boisku.

Co dalej? Przed kibicami wciąż jeszcze długa droga do wyłonienia mistrza. Do rozegrania zostały cztery mecze ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz wielki finał w niedzielę, 19 lipca. Biorąc pod uwagę, że faza pucharowa dopiero wkracza w najbardziej intensywny moment, istnieje bardzo duża szansa, że Google jeszcze w tym miesiącu pobije rekord, który przed chwilą odnotowało.

W kolejnym starciu Argentyna zmierzy się z wymagającą Szwajcarią. Mecz odbędzie się w niedzielę (11 lipca) o godz. 3:00 czasu polskiego. Według algorytmów Google obrońcy tytułu mają obecnie 57 proc. szans na zwycięstwo w tym pojedynku.



