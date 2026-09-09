W skrócie AMD pokazało stację Threadripper Halo Station z 96-rdzeniowym procesorem i 2 TB pamięci RAM, umożliwiającą lokalne działanie modeli AI o bilionie parametrów.

Superkomputer PC ma stanowić alternatywę dla drogiej chmury, oferując firmom i zespołom badawczym bezpieczne przetwarzanie wrażliwych danych w środowisku lokalnym.

Premiera stacji roboczej planowana jest na początek 2027 roku, a szacowana cena urządzenia może przekroczyć 100 tys. euro, czyli ponad 430 tys. złotych.

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Superkomputer AI na biurku. Threadripper Halo Station od AMD

Podczas targów technologicznych IFA 2026 w Berlinie AMD pokazał nową stację roboczą Threadripper Halo Station. Urządzenie określane przez twórców jako osobisty superkomputer zostało zaprojektowane z myślą o nowej erze obliczeń napędzanych przez sztuczną inteligencję. Technologia ta ma przenieść wydajność znaną z centrów danych bezpośrednio do stacjonarnego formatu PC.

Nowy sprzęt wyposażono w 96-rdzeniowy procesor AMD Ryzen Threadripper Pro w architekturze Zen 5, do 2 TB pamięci systemowej RDIMM, dwa akceleratory danych MI350P oraz do 576 GB pamięci GPU HBM3e. Całkowita przepustowość systemowa osiąga wartość 16,4 TB/s. Cały system opiera się na chłodzeniu cieczą. Podczas prezentacji zademonstrowano możliwości stacji poprzez wygenerowanie pełnego trójwymiarowego świata i symulatora lotu na podstawie jednego prompta.

Producent zapewnia, że maszyna jest w stanie obsłużyć modele sztucznej inteligencji liczące ponad bilion parametrów, czyli dalece wykraczające poza małe modele językowe (SLMs). Desktopowa konstrukcja komputera stwarza warunki do samodzielnego wdrażania dużych modeli językowych i systemów agentowych bez konieczności polegania na zewnętrznej infrastrukturze chmurowej. "To najpotężniejsza stacja robocza na świecie" - powiedział Jack Huynh, wiceprezes AMD.

Potężna sztuczna inteligencja uruchamiana lokalnie na PC

Głównym rywalem nowej stacji roboczej jest Nvidia DGX Station. Obie konstrukcje pozwalają na lokalne uruchamianie zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, jednak różnią się one podejściem do architektury systemowej. Propozycja zaprezentowana w Berlinie wyróżnia się dominującą ilością pamięci i przepustowością, oferując ponad trzykrotnie wyższe osiągi niż rywal.

Rozwiązanie alternatywne zapewnia z kolei bardziej płynną integrację podczas przenoszenia kodu ze stacji lokalnej do chmury. Różnicą pozostaje także dostępność rynkowa, ponieważ sprzęt Nvidii jest już sprzedawany w cenie około 100 tys. euro. Rynkowi analitycy uważają zapowiedź Threadripper Halo Station za potencjalny impuls do zmian w sektorze lokalnego przetwarzania sztucznej inteligencji. Ponieważ koszty subskrypcji chmurowych rosną, zapotrzebowanie na komputery wykonujące złożone operacje w podejściu on-premise stale rośnie.

"Akceleratory AMD Instinct były dotychczas tworzone z myślą o centrach danych - jako sprzęt w obudowach serwerowych, montowany w szafach rackowych. Dzisiejsze procesy robocze związane ze sztuczną inteligencją stawiają jednak pamięci i przepustowości wymagania przekraczające możliwości typowej karty graficznej dla stacji roboczych. Te potrzeby błyskawicznie podnoszą rachunki za wnioskowanie w chmurze, jeśli operacje działają przez cały dzień" - czytamy na oficjalnej stronie produktu.

"Koncepcja stacji AMD Threadripper Halo Station powstała, by odpowiedzieć bezpośrednio na tę zmianę: oferuje pojemność dla modeli klasy frontier i przepustowość niezbędną do ich lokalnego uruchamiania na jednym biurku - dokładnie w momencie, gdy sama AI przechodzi od pojedynczych zapytań do nieustannie pracujących agentów. Taki zwrot wymaga realnego postępu w projektowaniu i integracji systemów, a AMD Threadripper Halo Station stanowi dowód na to, co jest dziś możliwe" - dodaje producent.

Cena stacji roboczej może zwalić z nóg

Rynkowy debiut stacji roboczej Threadripper Halo Station zaplanowano na początek 2027 r. Producent nie ujawnił jeszcze oficjalnej ceny, jednak szacuje się, że może ona przekroczyć 100 tys. euro (ponad 430 tys. zł). Z uwagi na wysoki koszt maszyna będzie skierowana głównie do odbiorców korporacyjnych i instytucjonalnych.

Wykorzystanie standaryzowanych komponentów do osiągnięcia wydajności klasy centrum danych ma obniżyć barierę wejścia dla podmiotów pracujących z dużymi zbiorami danych. Zastosowane rozwiązanie eliminuje potrzebę utrzymywania dedykowanych serwerowni bądź też uiszczania wysokich opłat dla dostawców usług chmurowych w ramach modelu pay-as-you-go (w którym klient płaci za faktyczne zużycie zasobów).

Urządzenie zaprojektowano dla zespołów badawczych, twórców modeli AI, inżynierów i organizacji, które muszę utrzymywać wrażliwe dane oraz własność intelektualną na terenie własnego przedsiębiorstwa.



