W skrócie Inżynierowie IBM połączyli dwa 120-kubitowe procesory Nighthawk za pomocą 80-centymetrowych kabli aluminiowych, co pozwala na budowę modułowych komputerów kwantowych.

Nowe łączniki typu l-coupler montowane prostopadle w kriostatach umożliwiają stabilną transmisję danych między układami z wiernością na poziomie 99 procent.

Metoda ta stanowi fundament dla architektury odpornej na błędy, umożliwiając łączenie mniejszych chipów w jedną sieć i pracę nad systemami o mocy miliona kubitów.

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IBM otwiera nowy etap w budowaniu potężnych maszyn kwantowych

IBM zaprezentował rozwiązanie problemu, który od lat ograniczał rozwój komputerów kwantowych. Inżynierowie połączyli dwa procesory Nighthawk o mocy 120 kubitów każdy za pomocą czterech 80-centymetrowych kabli aluminiowych. Do tej pory skalowanie maszyn opierało się na próbach upakowania jak największej liczby elementów w pojedynczym chipie. Podejście to szybko natrafiło na barierę technologiczną, ponieważ miniaturyzacja układów nadprzewodzących prowadzi do niestabilności stanów kwantowych.

"To przełomowy krok" - zauważa Andrew Cleland z University of Chicago. "Pokazali oni po raz pierwszy, że mogą wziąć dwa procesory i połączyć je metrowymi kablami" - dodał fizyk. Nowy system eliminuje konieczność budowy wielkich, monolitycznych maszyn na rzecz architektury modułowej. Przesyłanie informacji kwantowych między odrębnymi układami odbywa się w warunkach ekstremalnego schłodzenia, bliskich zeru bezwzględnemu, wewnątrz specjalnego kriostatu na ciekły hel.

Twórcy projektu wskazują, że pełny potencjał tej technologii wymaga stworzenia systemów operujących na 100 tys. lub nawet 1 mln kubitów. Jest to konieczne ze względu na złożone algorytmy korekcji błędów, które wymagają rozpraszania pojedynczych informacji kwantowych na setki mniejszych elementów pomocniczych. Połączenie mniejszych chipów w jedną sieć otwiera drogę do tworzenia układów o niespotykanej dotąd mocy obliczeniowej.

Dzięki nowej metodzie komputer kwantowy będzie mógł wykonywać skomplikowane obliczenia, z którymi nie radzą sobie klasyczne superkomputery krzemowe. Wykorzystanie falowych właściwości materii i zjawiska interferencji pozwala na jednoczesne przetwarzanie ogromnych zbiorów danych. Architektura l-couplerów (ang. long-range coupler) staje się fundamentem pod nadchodzącą generację komputerów fault-tolerant, czyli odpornych na błędy sprzętowe.

Przełomowy mechanizm łączenia układów nadprzewodzących

Dotychczasowe próby łączenia układów kwantowych wymagały skomplikowanego montażu sztywnych kabli jeszcze przed umieszczeniem chipów w chłodziarce. Był to proces podatny na uszkodzenia i trudny do powtórzenia przy większej liczbie połączeń. Zespół z IBM opracował nowy typ łącznika, który montuje się prostopadle do powierzchni płytki po jej zainstalowaniu w kriostacie.

"To rozwiązanie bardziej przypomina zwykłą wtyczkę, którą po prostu podłączasz" - wyjaśnia Oliver Dial, fizyk z IBM. Proces sprowadza się do dokręcenia dwóch śrub w sprężynowym złączu, co powoduje ściśnięcie kropelki indu - miękkiego nadprzewodnika - i utworzenie stabilnego styku elektrycznego bez uszkodzenia delikatnej struktury procesora.

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Samo połączenie kablowe wykorzystuje zjawiska znane z fizyki falowej. Aluminiowe kable zachowują się jak piszczałki organowe, rezonując na określonych częstotliwościach radiowych. Naukowcy dopasowują częstotliwość wybranego "modu" kabla do stanów energetycznych regulowanych kubitów na obydwu końcach przewodów. Umożliwia to swobodną wymianę informacji i splątanie cząstek znajdujących się na osobnych płytkach.

Wstępne prace nad wykorzystaniem aluminiowych kabli zamiast przewodów niobowo-tytanowych prowadził Youpeng Zhong z południowochińskiego uniwersytetu SUSTech. Wykazano wówczas, że odpowiedni dobór częstotliwości zapobiega utracie energii na łączach indowych. Złożenie tych komponentów w działający, wielokubitowy system stanowi bezpośrednie rozwinięcie tamtych odkryć laboratoryjnych.

Wyższa wydajność i wysoka precyzja przesyłu danych

Pomiary przeprowadzone przez inżynierów wykazały średnią wierną transmisję stanu kwantowego na poziomie 99 proc., przy wartościach maksymalnych sięgających 99,3 proc. Oznacza to, że sygnał przenoszony przez metrowe łącze dociera do celu niemal bez zniekształceń. Ponadto inżynierom z IBM udało się stworzyć splątane stany obejmujące do trzech kubitów na każdym z połączonych chipów.

"Po raz pierwszy nadprzewodzące procesory kwantowe połączono za pomocą wielu kanałów z tak wysoką średnią wiernością przesyłu" - głosi oficjalny komunikat producenta, otwiera się w nowym oknie. Osiągnięcie to pozwala na uruchamianie złożonych algorytmów na rozproszonych zasobach sprzętowych.

Mimo wysokich wyników wciąż pozostają obszary wymagające dalszych usprawnień. Zastosowanie bramki dwukubitowej "distant CZ" pozwoliło osiągnąć średnią dokładność wynoszącą 94,75 proc. Wynik ten jest obiecujący, lecz przy jednoczesnym obciążeniu wszystkich czterech kabli zauważono spadek wydajności układu, co wskazuje na obecność zakłóceń krzyżowych.

Dalsza droga do budowy komputerów kwantowych nowej generacji

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed ekspertami z IBM jest połączenie procesorów umieszczonych w osobnych kriostatach, a nie tylko w jednym zbiorniku. Obecny eksperyment przeprowadzono w granicach jednej chłodziarki, co stanowi zaledwie wstęp do budowy rozległych sieci kwantowych. Aby połączone chipy działały jak jeden procesor, konieczne będzie dalsze ograniczenie utraty sygnału.

"To bardzo efektowny krok, ale to zdecydowanie nie koniec drogi" - skomentował Simon Storz, fizyk z firmy QuantWare. Zwraca on uwagę, że współczynnik błędu przy równoległej pracy łączników musi ulec redukcji, zanim architektura trafi do masowej produkcji.

Co dalej? IBM planuje wykorzystać opracowane l-couplery w nadchodzącym projekcie IBM Quantum Starling. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami rozwój hardware'u skupi się na podnoszeniu powtarzalności produkcji kabli, ułatwieniu ich podłączania i odłączania oraz na wdrażaniu bardziej zaawansowanych kodów korekcji błędów.

Prace nad skracaniem cykli projektowych mają przyspieszyć komercjalizację rozwiązań modułowych. Producent zapowiada kontynuację testów systemowych z udziałem większych procesorów Nighthawk i sukcesywne podnoszenie wszystkich parametrów operacyjnych. Integracja wielu układów w jednej sieci pozostaje głównym kierunkiem rozwoju całej branży komputerów kwantowych.



