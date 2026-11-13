Microsoft wciąż nie uporał się z rozległą awarią swoich usług. W najnowszych komunikatach firma przyznaje, że dotychczasowe działania naprawcze nie przyniosły oczekiwanej poprawy. Serwery, które udało się ponownie uruchomić, po wznowieniu obsługi ruchu sieciowego znów przestają odpowiadać. Inżynierowie analizują kolejne scenariusze i próbują stopniowo przywracać stabilność infrastruktury.

Co ważne, Microsoft wyklucza cyberatak. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że problem ma charakter techniczny i wiąże się z przeciążeniem procesów obsługujących połączenia oraz nierównomiernym rozłożeniem ruchu między serwerami. Część maszyn przestaje działać prawidłowo, przez co pozostałe przejmują większą liczbę żądań. To z kolei prowadzi do kolejnych problemów z dostępnością usług.

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Microsoft wycofuje zmiany i testuje kolejne rozwiązania

Z komunikatów przekazywanych administratorom Microsoft 365 wynika, że firma zdecydowała się na bardziej zdecydowane działania. Rozpoczęła wycofywanie niedawnej zmiany konfiguracji sieciowej, która może mieć związek z początkiem awarii. Jednocześnie przygotowuje poprawkę dotyczącą procesu odpowiedzialnego za nawiązywanie bezpiecznych połączeń. Ma on ulegać przeciążeniu, przez co serwery przestają przetwarzać kolejne żądania.

Microsoft testuje proponowane rozwiązania na wybranej części infrastruktury. Ogranicza też tymczasowo rodzaje ruchu kierowanego do niektórych serwerów, aby ustalić, które połączenia powodują największe problemy. Dopiero po potwierdzeniu stabilności zamierza stopniowo przywracać pełną obsługę ruchu.

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Skala awarii robi wrażenie

Skala awarii jest znaczna. Problemy dotyczą przede wszystkim Exchange Online, czyli infrastruktury obsługującej pocztę Outlook. Użytkownicy mogą nie być w stanie otworzyć skrzynek, wysyłać i odbierać wiadomości, a dostarczanie poczty może być opóźnione.

Zakłócenia obejmują również Copilota, SharePoint, Planner, To Do, Power BI i wybrane funkcje Microsoft Teams. Nie wszystkie elementy tych usług są jednak niedostępne, na przykład pliki przechowywane bezpośrednio w SharePoint nadal można otwierać. Podstawowe funkcje czatu i spotkań w Teams w dużej mierze działają.

Awaria ma konsekwencje także poza ekosystemem Microsoftu. Problemy z konektorami do Microsoft 365 zgłosiły OpenAI i Anthropic. Zakłócenia dotknęły również firmy i instytucje publiczne w różnych częściach świata. Według Associated Press w szczytowym momencie Down Detector odnotował ponad 130 tys. zgłoszeń problemów z dostępem do Outlooka.

Microsoft zapewnia, że traktuje sprawę priorytetowo i będzie kontynuował działania aż do pełnego usunięcia awarii. Na razie nie podał jednak terminu przywrócenia wszystkich usług. Oficjalna strona statusu nadal wskazuje na zakłócenia w działaniu Microsoft 365.