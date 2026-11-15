W skrócie Biokomputery oparte na organoidach mózgowych zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne układy krzemowe i nie wymagają skomplikowanych łańcuchów dostaw surowców.

Żywe neurony uczą się sterowania robotami i wykonywania obliczeń za pomocą bodźców elektrycznych, realizując zadania takie jak nawigacja czy odczyt alfabetu Braille'a.

Zewnętrzne zespoły badawcze mogą zdalnie korzystać z mocy obliczeniowej biokomputerów, co przyspiesza poszukiwanie leków i rozwój hybrydowych form sztucznej inteligencji.

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Mózg zamiast czipu. Narodziny żywych procesorów

W laboratorium zamiast krzemowych układów mikrokontrolerów coraz częściej pojawiają się hodowle ludzkich komórek nerwowych. Tworzone z komórek macierzystych miniaturowe modele mózgu, nazywane organoidami, stają się nowym fundamentem biokomputerów.

Choć zarówno klasyczne czipy półprzewodnikowe, jak i żywe tkanki do wykorzystują impulsy elektryczne przetwarzania danych, to biologiczne neurony zużywają niewspółmiernie mniej energii. Nie wymagają też skomplikowanych łańcuchów dostaw metali ziem rzadkich ani gigantycznych ilości wody do chłodzenia, co czyni je niezwykle wydajną alternatywą dla tradycyjnych superkomputerów i serwerów.

Naukowcy intensywnie badają możliwości wykorzystania biologicznych cech tkanek do prowadzenia obliczeń. Systemy te nie muszą wcale odzwierciedlać dorosłego ludzkiego mózgu, by skutecznie realizować zadania. Naukowcy wykorzystują po prostu zdolność neuronów do reagowania na impulsy chemiczne i elektryczne, tworząc dynamiczne układy zdolne do uczenia się.

"Możemy zbudować coś, co wcale nie przypomina ludzkiego mózgu, ale nadal wykorzystuje fizyczne właściwości sieci neuronowych do osiągnięcia czegoś zupełnie nowego" - twierdzi Brett Kagan, dyrektor naukowy w firmie biotechnologicznej Cortical Labs, cytowany przez "Science", otwiera się w nowym oknie.

Praktyczne zastosowania tej technologii obejmują szkolenie organoidów w środowiskach wirtualnych. W niektórych eksperymentach organoidy mózgowe uczą się nawigacji w cyfrowych labiryntach, gdzie ich aktywność elektryczna przekładana jest bezpośrednio na ruchy postaci.

Motywacją dla żywych układów są dostarczane bodźce na zasadzie kija i marchewki: okresy odpoczynku za osiągnięcie celu lub nieprzyjemne dawki stymulacji za błędy. Odpowiednie wsparcie molekularne, takie jak cząsteczki białka BDNF, pozwala komórkom zapamiętywać wyuczone zachowania nawet przez 48 godzin.

Zastosowanie organoidów wykracza jednak poza samą teorię obliczeń. Stanowią one też alternatywę dla badań na zwierzętach. Modele te pozwalają sprawdzać wpływ mutacji genetycznych, toksyn czy leków na funkcje poznawcze i procesy uczenia się.

W testach odpornościowych tkanki dotknięte zmianami genetycznymi powiązanymi z autyzmem wykazują większą podatność na zaburzenia pracy pod wpływem stresu termicznego lub infekcji, co daje badaczom unikalny wgląd w mechanizmy powstawania schorzeń neurologicznych.

Nowa robotyka. Organoidy mózgowe sterują maszynami

Wykorzystanie biokomputerów w praktyce wymaga precyzyjnego połączenia biologii, sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Zestawy nazywane Brainobot pokazują, jak organoidy mózgowe mogą pełnić funkcję nadrzędnej warstwy decyzyjnej w robotyce. Żywy kontroler odbiera sygnały czuciowe z dynamicznego otoczenia i na ich podstawie generuje komendy dla siłowników.

Rozwiązania tego typu osiągają niespotykaną wcześniej adaptacyjność przy znikomym zużyciu energii, co umożliwia robotom wykonywanie złożonych zadań, takich jak podążanie za punktem laserowym czy chwytanie przedmiotów.

W eksperymencie wykorzystującym odczyt alfabetu Braille'a, opisanym w październiku 2026 r. na łamach "Frontiers in Artificial Intelligence", otwiera się w nowym oknie, naukowcy połączyli dotykowe sensory zdarzeniowe z matrycami mikroelektrod. Dane z czujników przymocowanych do robotycznego ramienia przekształcano na wielokanałowe wzorce stymulacji elektrycznej ludzkich organoidów.

Pojedyncze tkanki osiągały skuteczność rozpoznawania liter na poziomie 61 proc., a użycie zespołu trzech współpracujących organoidów podniosło dokładność klasyfikacji do 83 proc. Wielonarządowa konfiguracja wykazała dodatkowo odporność na zniekształcenia danych i szumy cyfrowe.

Rozwiń

Pojedynczy biokomputer CL1, który omawialiśmy na łamach GeekWeeka, zawiera specjalne pojemniki z pożywką i układ przewodów doprowadzających płyny do warstwy neuronów umieszczonej bezpośrednio na elektrodach.

Łączenie wielu takich urządzeń w sieć pozwala na stworzenie biologicznej struktury zbiorowej, która podejmuje decyzje drogą głosowania. W testach sterowania czworonożnym robotem zespół 15 połączonych układów biologicznych wykazał precyzję o 252 proc. wyższą w porównaniu ze standardowymi modelami uczenia maszynowego.

Rozwój infrastruktury umożliwia już udostępnianie mocy biologicznych układów w modelu chmurowym. Zewnętrzne zespoły badawcze mogą zdalnie przeprowadzać własne eksperymenty na żywych tkankach umieszczonych na czipach.

Taka standaryzacja otwiera drogę do komercyjnego wykorzystania układów biologicznych w zaawansowanych pracach nad poszukiwaniem leków, projektowaniem autonomicznych urządzeń czy rozwijaniem hybrydowych form sztucznej inteligencji.

Wyzwania dla nowej ery biokomputerów

Głównym wyzwaniem w rozwoju biokomputerów pozostaje zrozumienie interakcji zachodzących między biologicznym podłożem a algorytmami sterującymi. W podejściu zwanym obliczeniami rezerwuarowymi (ang. reservoir computing) neurony służą jako stała baza, a algorytm zewnętrzny uczy się interpretacji ich skomplikowanych sygnałów wyjściowych.

Drugi model, oparty na pętli zamkniętej, wymaga od samych komórek reorganizacji własnych połączeń i przystosowania się do odbieranych bodźców, co utrudnia ludzkim obserwatorom jednoznaczne rozszyfrowanie zasad działania biologicznego układu.

Kolejnym obszarem badań jest dopasowanie stymulacji biologicznej do naturalnych procesów zachodzących w tkankach. Naukowcy stosują zróżnicowane substancje chemiczne, w tym neuroprzekaźniki - dopaminę i serotoninę - próbując wpływać na decyzje podejmowane przez komórki.

Mimo że organoidy nie posiadają jeszcze pełnych obwodów neuronalnych znanych z dojrzałych mózgów, reakcje tkanek na cząsteczki sygnalizacyjne dostarczają cenne dane na temat biologicznych podstaw uczenia się i zapamiętywania.

Jeśli chodzi o wyzwania natury etycznej, na ten moment naukowcy twierdzą, iż organoidy mózgowe nie są świadome. Są to bardzo prymitywne układy wyhodowane w laboratorium, oparte co prawda na tych samych komórkach, które człowiek ma w mózgu, ale traktowane jako bramki logiczne w dość prostych zastosowaniach.

Neuronów tych jest prawdopodobnie zbyt mało, by mogła wyłonić się tam świadomość i doświadczane były qualia (subiektywne doznania mentalne). Nie wiemy jeszcze, czy tak się stanie, jeśli kiedyś organoidy zyskają większą złożoność.

Unikalną cechę tej technologii stanowi różnorodność biologiczna pojedynczych modeli. Każda hodowla komórek rozwija się w sposób niepowtarzalny, co z jednej strony wprowadza zmienność wyników, a z drugiej - daje ogromne możliwości przy rozwiązywaniu trudnych problemów decyzyjnych. Dodanie do hodowli innych typów komórek, takich jak astrocyty, pozwala badać ich wpływ na trwałość śladów pamięciowych i wydajność obliczeniową całego układu.

Eksperci przewidują, że przyszłość biokomputerów leży w integracji organoidów z wyspecjalizowanymi receptorami zmysłowymi, takimi jak np. biologiczne komórki słuchowe. Połączenie żywych tkanek z zaawansowanymi sensorami pozwoli na bezpośrednie przesyłanie sygnałów z realnego świata do bioprocesorów.

Oprócz budowy niezwykle oszczędnych urządzeń obliczeniowych rozwój tej dziedziny przybliża naukę do zrozumienia fizycznych fundamentów ludzkiego myślenia.

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