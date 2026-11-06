W skrócie Sam Altman, szef OpenAI, wywołał oburzenie wśród graczy, twierdząc, że pamięć RAM w komputerach domowych jest marnotrawstwem i powinna trafiać bezpośrednio do chmury.

Altman twierdzi, że jego wypowiedź wyrwano z kontekstu, choć plany inwestycyjne OpenAI realnie ograniczają dostępność pamięci DRAM dla użytkowników domowych komputerów.

Rynek podzespołów zmaga się z wysokimi cenami pamięci RAM, a producenci tacy jak Samsung w swoich strategiach skupiają się głównie na sektorze sztucznej inteligencji.

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Te słowa Sama Altmana o pamięci RAM wywołały burzę

Szef OpenAI, Sam Altman, wywołał falę oburzenia wśród użytkowników komputerów osobistych i graczy swoimi wypowiedziami w podcaście Cheeki Pint z 29 października 2026 r. Sugerował w nich, że instalowanie pamięci DRAM w urządzeniach konsumenckich jest marnotrawstwem w sytuacji, gdy branża sztucznej inteligencji zmaga się z ogromnymi niedoborami sprzętowymi. Zdaniem Altmana zasoby te powinny trafiać w pierwszej kolejności do centrów danych, gdzie pracują bez przerwy.

W opinii szefa laboratorium, które wypuściło na świat ChatGPT, obecne mechanizmy rynkowe nie działają prawidłowo, bowiem znaczna część wyprodukowanej pamięci trafia do domowych komputerów PC zamiast wspierać rozwój modeli AI. Uważa on, że udostępnianie pamięci klientom detalicznym prowadzi do jej marnowania, podczas gdy w chmurze mogłaby przynosić maksymalne korzyści.

"Z perspektywy globalnego przydziału zasobów właściwie dość strasznym jest, gdy każdy ma w swoim komputerze sporą część ograniczonych światowych zapasów pamięci DRAM, która jest wykorzystywana może przez 5 proc. czasu. Jeśli próbujesz sobie poradzić w tak bardzo ograniczonym pod względem podaży środowisku, chcesz maksymalnie wykorzystać zasoby w chmurze. A jednak intuicja wielu osób jest jakimś cudem dokładnie odwrotna" - powiedział miliarder, cytowany przez serwis Interia Gry.

Szef OpenAI się tłumaczy. "Wyrwane z kontekstu"

Krytyka ze strony internautów zmusiła Sama Altmana do podjęcia próby ratowania swojego wizerunku. Jeden z użytkowników platformy X zasugerował, by przedsiębiorca zmienił swoją nazwę użytkownika na "Ram Altman", na co ten... przystał. W kolejnym komentarzu zapewnił, że jego intencją jest powiększenie globalnej produkcji pamięci, a wypowiedź została wyrwana z kontekstu. Zaraz sprawdzimy, z jakiego.

"W rzeczywistości chcę, aby świat miał tony pamięci, a ludzie mogli umieszczać jej tyle, ile chcą, w swoich komputerach, i jest to cholernie (nasz eufemizm - przyp. red.) wkurzające, że zostało to wyrwane z kontekstu" - stwierdził Altman. "Od dawna opowiadam się za tym, by świat zwiększył produkcję pamięci" - dodał.

Sam Altman tłumaczy się z wypowiedzi o RAM. Twierdzi, że jego słowa wyrwano z kontekstu Neowin/X.com materiał zewnętrzny

Pomimo tych tłumaczeń działania OpenAI, w tym planowane wydatki na infrastrukturę sięgające 750 mld dolarów do 2030 r. i umowy zabezpieczające około 40 proc. globalnej produkcji DRAM od Samsunga i SK Hynix, bezpośrednio przekładają się na niedobory i drastyczne podwyżki cen podzespołów. Innymi słowy to same laboratoria AI i rozbudowywane przez nie centra danych odpowiadają za obecną sytuację - nie zaś użytkownicy PC czy konsol.

Sam Altman doskonale o tym wie i nawet nie próbuje temu zaprzeczyć, a jego zagrywką, by jako tako wybrnąć z niezręcznej sytuacji, było stwierdzenie, że po prostu chce, aby świat produkował więcej pamięci, tak by starczyło jej dla wszystkich. Dlaczego nie do końca nas te słowa przekonują?

By lepiej zrozumieć rzeczywiste cele i dążenia "Rama Altmana", warto przypomnieć jego inną "złotą myśl". Chodzi o wypowiedź z marca 2026 r., która padła na BlackRock U.S. Infrastructure Summit: "Widzimy przyszłość, w której inteligencja jest medium (ang. utility - przyp. red.) jak prąd czy woda, a ludzie kupują ją od nas według zużycia".

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Można to postrzegać jako chęć zmonopolizowania globalnych zasobów pamięci, tak by użytkownicy nie mieli ich na własność w swoich domach i mogli z nich korzystać wyłącznie zdalnie, płacąc za każdym razem za ich użycie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych usług w chmurze - od Netflixa zastępującego nośniki z filmami, po maszyny wirtualne zastępujące tradycyjne serwery.

Kryzys cenowy na rynku podzespołów PC

Rynek pamięci RAM, kart graficznych i dysków twardych znajduje się w trudnym położeniu. Ceny modułów konsumenckich osiągają absurdalne poziomy: zwykłe zestawy 32 GB DDR5 SDRAM kosztują obecnie blisko 2,5 tys. zł (stan na listopad 2026 r.). Ogromny popyt ze strony firm technologicznych stawiających centra danych sprawia, że klienci detaliczni cierpią z powodu ciągłych braków w sklepach i rosnących kosztów zakupu.

Sytuacja raczej nie ulegnie poprawie w najbliższych latach, na co jednoznacznie wskazują raporty producentów podzespołów. Podczas niedawnego spotkania z inwestorami podsumowującego trzeci kwartał 2026 r. przedstawiciele Samsunga przyznali, że zapotrzebowanie na rozwiązania wspierające sztuczną inteligencję będzie mocno ograniczać dostępność pamięci RAM w 2027 r.

Samsung w swoich prognozach i strategiach niemal całkowicie pomija pamięci DDR5 przeznaczone dla rynku konsumenckiego. Producent woli skupić się na budowaniu stabilnych przychodów poprzez długoterminowe umowy na dostarczanie podzespołów tworzonych z myślą o wymaganiach aplikacji AI, co dodatkowo pogarsza pozycję zwykłych użytkowników.



