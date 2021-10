Przyszłe urządzenia Microsoftu będą łatwiejsze w naprawie?

Większość dzisiejszej elektroniki nie jest przystosowana do prostej naprawy przez użytkownika. Z wszelkimi usterkami trzeba się udać do serwisu. W niektórych przypadkach pomóc może tylko i wyłącznie ten autoryzowany przez daną markę. Sprawia to, że koszty naprawy stają się zbyt wysokie i nieopłacalne. Wiele osób woli nieznacznie dopłacić i kupić po prostu nowe urządzenie. Nie wpływa to jednak pozytywnie na środowisko. Taka sytuacja sprzyja wytwarzaniu kolejnych elektrośmieci. Urządzenia Microsoftu, Xbox i Surface są wyjątkowo trudne w naprawie oraz ciężko dostać do nich części zamienne.

Organizacja non-profit As You Sow zajmuje się badaniem rynku i promowaniem rozwiązań ekologicznych. Jej główną misją jest zmiana dużych korporacji na bardziej przyjazne środowisku. Jak podaje CRN, to właśnie za sprawą As You Sow, Microsoft postanowił, że ich produkty, w tym Xbox, będą dużo łatwiejsze do samodzielnej naprawy. Gigant z Redmond zobligował się do udostępnienia oryginalnych części zamiennych. W ten sposób zamierza wydłużyć żywotność sprzedawanych przez siebie produktów i tym samym ograniczyć wytwarzanie elektrośmieci. Oprócz tego Microsoft zleci badania, które sprawdzą, jak zmiana ich polityki wpłynie na środowisko.

Decyzja Micorsoftu jest nie tylko korzystna dla środowiska, lecz również dla konsumentów. Nie trzeba już będzie wydawać dużych kwot na naprawy w autoryzowanym sklepie. Teraz w zupełności wystarczą tańsze, prywatne serwisy. Bardziej samodzielni użytkownicy będą mogli osobiście naprawić swojego Xboxa.