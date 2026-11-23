W skrócie
- Podczas transmitowanej na żywo modlitwy 98-letniego kardynała Ernesta Simoniego we Włoszech rozległy się niepokojące krzyki, które szybko obiegły media społecznościowe.
- Duchowny recytował łacińską formułę "Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos", będącą częścią oficjalnej walki duchowej zatwierdzonej przez papieża Leona XIII.
- Sceptycy wskazują, że za krzykami mogą stać zaburzenia psychiczne lub celowa inscenizacja, a przypadki takie wymagają konsultacji psychiatrycznej, nie egzorcyzmów.
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Niepokojące krzyki podczas transmisji modlitwy egzorcystycznej
We wtorek 17 listopada 2026 r. w sanktuarium św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo we Włoszech doszło do incydentu, który wywołał falę komentarzy w sieci. Podczas uroczystości transmitowanej na żywo przez katolicką stację Padre Pio TV 98-letni albański kardynał Ernest Simoni odmawiał po łacinie XIX-wieczną modlitwę egzorcyzmu przeciwko szatanowi i upadłym aniołom. W pewnym momencie z wnętrza świątyni rozległy się głośne krzyki i jęki, które wyraźnie zarejestrowały mikrofony.
Zanim duchowny przystąpił do modlitwy, poprosił zgromadzonych o intencję w sprawie pokoju na świecie, przywódców politycznych i papieża Leona XIV. Niedługo po rozpoczęciu recytacji łacińskiej formuły w tle pojawiły się nietypowe odgłosy. Część świadków obecnych w kościele relacjonowała, że widziała osoby wyginające ciało w nienaturalny sposób, a kamery uchwyciły duchownego wykonującego w reakcji na te dźwięki znak krzyża.
Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe, a sprawę opisały m.in. agencja EWTN, włoski portal InfoVaticana i albański serwis Shekulli. Według ustaleń francuskiego portalu Le Média en 4-4-2 pełny zapis transmisji został niedługo później ukryty w serwisie YouTube poprzez zmianę jego statusu na prywatny. Przyczyny tej decyzji nie zostały oficjalnie podane. W sieci zachowały się wycięte fragmenty nagrania z momentem krzyku.
Kim jest kardynał Ernest Simoni i jaką modlitwę recytował?
Tekst odczytany przez kardynała to "Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos" - rozbudowana modlitwa zatwierdzona przez papieża Leona XIII w 1890 r., skierowana przeciwko działaniu diabła w świecie i wspólnocie wiernych.
Formuła ta jest odrębnym tekstem od krótszej, powszechnie znanej modlitwy do św. Michała Archanioła z 1886 r. Zgodnie z teologiczną wykładnią Kościoła katolickiego takie modlitwy traktuje się jako element tzw. walki duchowej, a uroczystego egzorcyzmu może dokonywać wyłącznie kapłan posiadający specjalne upoważnienie biskupa.
W 1985 r. Kongregacja Nauki Wiary, kierowana wówczas przez kardynała Josepha Ratzingera, wydała instrukcję przypominającą biskupom, aby świeccy nie używali tego tekstu na własną rękę w grupach modlitewnych. Miało to zapobiec nadużyciom i myleniu prywatnej pobożności z oficjalną posługą kościelną.
Sam kardynał Ernest Simoni posiada zgodę władz kościelnych na posługę egzorcysty i wielokrotnie deklarował przywiązanie do starszej, łacińskiej wersji modlitwy, podobnie jak nieżyjący już wieloletni egzorcysta diecezji rzymskiej ksiądz Gabriele Amorth.
Postać 98-letniego kardynała budzi w świecie katolickim duże zainteresowanie z powodu jego biografii. Wyświęcony w 1956 r. duchowny został aresztowany przez komunistyczny reżim Envera Hoxhy w 1963 r., m.in. pod zarzutem odprawienia egzorcyzmu nad jedną z kobiet. Skazano go na karę śmierci, zamienioną później na wieloletnie ciężkie roboty, z których wyszedł dopiero po upadku dyktatury.
W 2016 r. papież Franciszek włączył go do Kolegium Kardynalskiego, a sam duchowny już wcześniej odmawiał tę samą modlitwę publicznie - m.in. w lipcu 2022 r. w sanktuarium Boccadirio i w październiku 2025 r. w bazylice św. Piotra.
Psychologiczne wyjaśnienia nietypowych zachowań w kościele
Choć w przestrzeni medialnej natychmiast pojawiły się sugestie o rzekomej manifestacji demonicznej czy też opętaniu przez szatana, który - jak twierdzą niektórzy wierni - rzekomo nienawidzi tej modlitwy i łaciny, nie ma żadnych dowodów potwierdzających, że w sanktuarium doszło do zjawisk nadprzyrodzonych ani że odprawiano tam egzorcyzm nad konkretną osobą. Nie ustalono też tożsamości osoby, która tak krzyczała.
Spróbujmy znaleźć racjonalne wyjaśnienie tego zjawiska. Z perspektywy psychiatrii i psychologii tego typu reakcje podczas intensywnych obrzędów religijnych mają całkowicie naturalne przyczyny i często wiążą się z zaburzeniami psychicznymi. Mogą też być spontanicznym sposobem na ujście tłumionych emocji i integrację Cienia - zgodnie ze szkołą Junga.
U osób cierpiących na schizofrenię lub inne zaburzenia psychotyczne urojenia niemal zawsze przyjmują formę zakorzenioną w kulturze i wierzeniach samego pacjenta. Oznacza to, że osoba wychowana w kręgu chrześcijańskim może doznawać urojeń o treści religijnej z motywami chrześcijańskimi lub ewentualnie pochodzącymi z tych systemów wierzeń, które już zna. Z kolei wyznawcy innych systemów religijnych doświadczają urojeń powiązanych z postaciami i demonami z ich własnych wierzeń, a nie z tysięcy innych religii świata.
Podniosła atmosfera sanktuarium, głośna łacińska recytacja i silne emocje mogą zadziałać jak wyzwalacz tego, co było przez długi czas wypierane i spychane do nieświadomości, a osoby głęboko religijne będą interpretować tego typu objawy jako opętanie przez szatana lub demona znanego z tradycji biblijnej.
Niewykluczony jest także znacznie prostszy scenariusz niezwiązany z chorobą. Krzyki na nagraniu mogły być celową prowokacją, inscenizacją lub mistyfikacją przygotowaną przez kogoś z tłumu, kto chciał wywołać sensację podczas transmisji na żywo, zakłócić przebieg kościelnej uroczystości lub dostarczyć "świadectwa" mającego utwierdzić wiernych w tym, że demony, z którymi walczy kościół, są czymś więcej niż symbolicznymi personifikacjami ludzkich przywar i wypartych treści.
W przypadku obserwacji podobnych objawów u siebie lub innych należy zgłosić się w pierwszej kolejności do lekarza psychiatry. Egzorcyzmy na ludziach, którzy sobie ich nie życzą albo nie są w stanie wyrazić zgody (wliczając w to dzieci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną bądź w kryzysie psychicznym) traktowane są jako przemoc, a niektóre metody egzorcystów, stosowane również w Polsce, mogą wywołać nawet zespół stresu pourazowego (PTSD) wymagający dalszego leczenia.