W skrócie Podczas transmitowanej na żywo modlitwy 98-letniego kardynała Ernesta Simoniego we Włoszech rozległy się niepokojące krzyki, które szybko obiegły media społecznościowe.

Duchowny recytował łacińską formułę "Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos", będącą częścią oficjalnej walki duchowej zatwierdzonej przez papieża Leona XIII.

Sceptycy wskazują, że za krzykami mogą stać zaburzenia psychiczne lub celowa inscenizacja, a przypadki takie wymagają konsultacji psychiatrycznej, nie egzorcyzmów.

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Niepokojące krzyki podczas transmisji modlitwy egzorcystycznej

We wtorek 17 listopada 2026 r. w sanktuarium św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo we Włoszech doszło do incydentu, który wywołał falę komentarzy w sieci. Podczas uroczystości transmitowanej na żywo przez katolicką stację Padre Pio TV 98-letni albański kardynał Ernest Simoni odmawiał po łacinie XIX-wieczną modlitwę egzorcyzmu przeciwko szatanowi i upadłym aniołom. W pewnym momencie z wnętrza świątyni rozległy się głośne krzyki i jęki, które wyraźnie zarejestrowały mikrofony.

Zanim duchowny przystąpił do modlitwy, poprosił zgromadzonych o intencję w sprawie pokoju na świecie, przywódców politycznych i papieża Leona XIV. Niedługo po rozpoczęciu recytacji łacińskiej formuły w tle pojawiły się nietypowe odgłosy. Część świadków obecnych w kościele relacjonowała, że widziała osoby wyginające ciało w nienaturalny sposób, a kamery uchwyciły duchownego wykonującego w reakcji na te dźwięki znak krzyża.

Nagranie błyskawicznie obiegło media społecznościowe, a sprawę opisały m.in. agencja EWTN, włoski portal InfoVaticana i albański serwis Shekulli. Według ustaleń francuskiego portalu Le Média en 4-4-2 pełny zapis transmisji został niedługo później ukryty w serwisie YouTube poprzez zmianę jego statusu na prywatny. Przyczyny tej decyzji nie zostały oficjalnie podane. W sieci zachowały się wycięte fragmenty nagrania z momentem krzyku.

Kim jest kardynał Ernest Simoni i jaką modlitwę recytował?

Tekst odczytany przez kardynała to "Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos" - rozbudowana modlitwa zatwierdzona przez papieża Leona XIII w 1890 r., skierowana przeciwko działaniu diabła w świecie i wspólnocie wiernych.

Formuła ta jest odrębnym tekstem od krótszej, powszechnie znanej modlitwy do św. Michała Archanioła z 1886 r. Zgodnie z teologiczną wykładnią Kościoła katolickiego takie modlitwy traktuje się jako element tzw. walki duchowej, a uroczystego egzorcyzmu może dokonywać wyłącznie kapłan posiadający specjalne upoważnienie biskupa.

W 1985 r. Kongregacja Nauki Wiary, kierowana wówczas przez kardynała Josepha Ratzingera, wydała instrukcję przypominającą biskupom, aby świeccy nie używali tego tekstu na własną rękę w grupach modlitewnych. Miało to zapobiec nadużyciom i myleniu prywatnej pobożności z oficjalną posługą kościelną.

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Sam kardynał Ernest Simoni posiada zgodę władz kościelnych na posługę egzorcysty i wielokrotnie deklarował przywiązanie do starszej, łacińskiej wersji modlitwy, podobnie jak nieżyjący już wieloletni egzorcysta diecezji rzymskiej ksiądz Gabriele Amorth.

Postać 98-letniego kardynała budzi w świecie katolickim duże zainteresowanie z powodu jego biografii. Wyświęcony w 1956 r. duchowny został aresztowany przez komunistyczny reżim Envera Hoxhy w 1963 r., m.in. pod zarzutem odprawienia egzorcyzmu nad jedną z kobiet. Skazano go na karę śmierci, zamienioną później na wieloletnie ciężkie roboty, z których wyszedł dopiero po upadku dyktatury.

W 2016 r. papież Franciszek włączył go do Kolegium Kardynalskiego, a sam duchowny już wcześniej odmawiał tę samą modlitwę publicznie - m.in. w lipcu 2022 r. w sanktuarium Boccadirio i w październiku 2025 r. w bazylice św. Piotra.

Psychologiczne wyjaśnienia nietypowych zachowań w kościele

Choć w przestrzeni medialnej natychmiast pojawiły się sugestie o rzekomej manifestacji demonicznej czy też opętaniu przez szatana, który - jak twierdzą niektórzy wierni - rzekomo nienawidzi tej modlitwy i łaciny, nie ma żadnych dowodów potwierdzających, że w sanktuarium doszło do zjawisk nadprzyrodzonych ani że odprawiano tam egzorcyzm nad konkretną osobą. Nie ustalono też tożsamości osoby, która tak krzyczała.

Spróbujmy znaleźć racjonalne wyjaśnienie tego zjawiska. Z perspektywy psychiatrii i psychologii tego typu reakcje podczas intensywnych obrzędów religijnych mają całkowicie naturalne przyczyny i często wiążą się z zaburzeniami psychicznymi. Mogą też być spontanicznym sposobem na ujście tłumionych emocji i integrację Cienia - zgodnie ze szkołą Junga.

U osób cierpiących na schizofrenię lub inne zaburzenia psychotyczne urojenia niemal zawsze przyjmują formę zakorzenioną w kulturze i wierzeniach samego pacjenta. Oznacza to, że osoba wychowana w kręgu chrześcijańskim może doznawać urojeń o treści religijnej z motywami chrześcijańskimi lub ewentualnie pochodzącymi z tych systemów wierzeń, które już zna. Z kolei wyznawcy innych systemów religijnych doświadczają urojeń powiązanych z postaciami i demonami z ich własnych wierzeń, a nie z tysięcy innych religii świata.

Podniosła atmosfera sanktuarium, głośna łacińska recytacja i silne emocje mogą zadziałać jak wyzwalacz tego, co było przez długi czas wypierane i spychane do nieświadomości, a osoby głęboko religijne będą interpretować tego typu objawy jako opętanie przez szatana lub demona znanego z tradycji biblijnej.

Niewykluczony jest także znacznie prostszy scenariusz niezwiązany z chorobą. Krzyki na nagraniu mogły być celową prowokacją, inscenizacją lub mistyfikacją przygotowaną przez kogoś z tłumu, kto chciał wywołać sensację podczas transmisji na żywo, zakłócić przebieg kościelnej uroczystości lub dostarczyć "świadectwa" mającego utwierdzić wiernych w tym, że demony, z którymi walczy kościół, są czymś więcej niż symbolicznymi personifikacjami ludzkich przywar i wypartych treści.

W przypadku obserwacji podobnych objawów u siebie lub innych należy zgłosić się w pierwszej kolejności do lekarza psychiatry. Egzorcyzmy na ludziach, którzy sobie ich nie życzą albo nie są w stanie wyrazić zgody (wliczając w to dzieci i osoby z niepełnosprawnością intelektualną bądź w kryzysie psychicznym) traktowane są jako przemoc, a niektóre metody egzorcystów, stosowane również w Polsce, mogą wywołać nawet zespół stresu pourazowego (PTSD) wymagający dalszego leczenia.



