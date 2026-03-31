1 kwietnia przed 19:00 spójrz w górę. Niezwykły spektakl na niebie

Dlaczego pełnia w kwietniu to Różowy Księżyc?

Choć kwietniowa pełnia nazywana jest Różowym Księżycem, określenie to wcale nie oznacza, że nasz naturalny satelita przybierze taki odcień. Źródła nazwy tego zjawiska należy doszukiwać się w tradycjach rdzennej ludności amerykańskiej. Plemiona zamieszkujące ten kontynent naznaczyły kwietniową pełnię "różową" z powodu kwitnących w tym czasie dzikich floksów, których kwiaty przybierają właśnie taką barwę. Rośliny te często pokrywały całe łąki, zwiastując tym samym nadejście ciepłych dni.

Co ciekawe, Różowy Księżyc może być także określany innymi nazwami. To między innymi Paschalna Pełnia (wyznaczająca datę Wielkanocy) czy Księżyc Pączkowania (Budding Moon).

Pełnia Różowego Księżyca. Najlepsza godzina na obserwację

Kulminacja Pełni Różowego Księżyca w Polsce przypada 2 kwietnia na godzinę 4:12. To właśnie wtedy Księżyc znajdzie się dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Trzeba jednak wspomnieć, że najlepszy moment na obserwację przypada krótko po wschodzie Księżyca.

1 kwietnia wspomniany wschód będzie miał miejsce o godzinie 18:47. Wówczas Srebrny Glob wyłoni się dopiero zza horyzontu, dzięki czemu będzie wydawać się większy, a jego kolor bardziej intensywny. W ten dzień warto spojrzeć w górę tuż przed 19:00.

Jak zrobić zdjęcie pełni Księżyca?

Superpełnia Różowego Księżyca to nielada gratka dla miłośników astrofotografii. Jeśli chcemy zrobić zdjęcie za pomocą smartfona z trybem manualnym, warto trzymać się kilku istotnych zasad, by efekt był jak najlepszy. Chodzi tutaj między innymi o:

ISO - powinniśmy je obniżyć do około 100-200, dzięki czemu unikniemy prześwietlania tarczy Ksieżyca oraz szumów;

zoom optyczny - chcąc skorzystać ze zbliżenia, lepiej postawić na zoom optyczny - zoom cyfrowy mógłby obniżyć jakość zdjęcia;

czas naświetlania - powinniśmy ustawić go w zakresie od 1/100 do 1/250 sekundy;

manual focus - robiąc zdjęcie pełni, lepiej zrezygnować z automatycznego focusa i ustawić MF na nieskończoność;

stabilizację - lepiej unikać robienia zdjęć "z ręki", chcąc uzyskać ładną fotografię, dobrze jest użyć statywu;

samowyzwalacz - ustawienie samowyzwalacza podczas robienia zdjęcia pozwoli uzyskać ostrzejszą fotografię.

Pamiętajmy, że w fotografowaniu nocnego nieba niezmiernie ważne są warunki atmosferyczne - bezchmurne niebo jest w tym przypadku naszym sprzymierzeńcem. Chcąc zrobić dobre zdjęcia, warto udać się poza miasto, gdzie zanieczyszczenie światłem jest znacznie mniejsze.

