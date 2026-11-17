Spis treści: Sonda kosmiczna Voyager 1 bije kolejny rekord NASA walczy o utrzymanie łączności z sondą Voyager 1

Sonda kosmiczna Voyager 1 bije kolejny rekord

Voyager 1 zbliża się do kolejnego przełomowego momentu w historii eksploracji kosmosu. Już jutro 18 listopada 2026 roku sonda ma znaleźć się w odległości jednego dnia świetlnego od Ziemi. Oznacza to, że wysłany z naszej planety sygnał radiowy będzie docierał do niej przez 24 godziny, a na odpowiedź trzeba będzie czekać kolejną dobę.

Wystrzelony w 1977 roku Voyager 1 jest najdalej położonym obiektem stworzonym przez człowieka. Choć od rozpoczęcia jego misji minęło niemal pół wieku, sonda nadal dostarcza naukowcom cennych informacji o przestrzeni międzygwiezdnej. Utrzymanie jej sprawności staje się jednak coraz większym wyzwaniem ze względu na stopniowo malejące zasoby energii i zużycie systemów pokładowych.

Początkowo głównym celem misji było zbadanie Jowisza i Saturna. Dzięki wykorzystaniu asysty grawitacyjnej obu planet Voyager 1 zyskał dodatkową prędkość bez konieczności zużywania dużych ilości paliwa. Pozwoliło mu to kontynuować podróż daleko poza obszar, w którym znajdują się planety Układu Słonecznego.

18 listopada 2026 roku o godzinie 11:16:07 czasu polskiego Voyager 1 ma osiągnąć próg 1 dnia świetlnego od Ziemi, znajdując się około 25,89 miliarda kilometrów od niej.

Przy tak ogromnym dystansie nawet sygnał poruszający się z prędkością światła potrzebuje niemal całej doby, aby dotrzeć do sondy. To pokazuje skalę wyzwań, przed którymi stoją inżynierowie odpowiedzialni za jej obsługę.

NASA walczy o utrzymanie łączności z sondą Voyager 1

Voyager 1 przemieszcza się z prędkością przekraczającą 61 tys. km/h. Wraz ze wzrostem odległości od Ziemi coraz trudniejsze staje się nie tylko odbieranie danych, ale również przesyłanie poleceń sterujących. Ze względu na wielogodzinne opóźnienia komunikacyjne sonda musi w dużej mierze polegać na własnych systemach pokładowych. Szybka reakcja zespołu naziemnego na ewentualną awarię jest praktycznie niemożliwa.

O tym, jak wymagająca stała się obsługa niemal 50-letniego urządzenia, świadczą problemy z łącznością. Podczas dwóch zaplanowanych sesji komunikacyjnych, 18 i 19 października, NASA nie odebrała sygnału z Voyagera 1. Inżynierowie nie mogli więc potwierdzić aktualnego stanu sondy.

Łączność udało się przywrócić 20 października, co umożliwiło rozpoczęcie analizy problemu. Ustalono, że jedna z grup silników manewrowych przestała działać, a sonda przełączyła się na układ zapasowy. Nie wyjaśniono jednak jednoznacznie, co doprowadziło do utraty sygnału radiowego.

- To pierwszy raz, kiedy widzimy, jak sonda kosmiczna robi coś takiego, ale jesteśmy też na takim etapie misji, że musimy liczyć się z nieoczekiwanymi sytuacjami. Czujemy ulgę, że znów mamy kontakt z sondą Voyager 1 - powiedział Kareem Badaruddin, kierownik misji Voyager w Jet Propulsion Laboratory NASA.

Mimo kolejnych trudności technicznych Voyager 1 pozostaje jednym z największych osiągnięć w historii badań kosmosu. Każdy następny dzień jego działania pozwala naukowcom lepiej poznawać warunki panujące w przestrzeni międzygwiezdnej, do której nie dotarła wcześniej żadna inna działająca sonda.



