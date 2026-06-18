Spis treści: Kiedy wypada najdłuższy dzień w 2026 roku? Dokładna data Ile trwa najdłuższy dzień w roku i jak wpływa na samopoczucie? Ponad 16 godzin słońca. Jednak nie w każdej części Polski

Kiedy wypada najdłuższy dzień w 2026 roku? Dokładna data

W 2026 roku najdłuższy dzień w roku przypada w niedzielę, 21 czerwca. O godzinie 16:24 czasu polskiego Słońce osiągnie najwyższą możliwą pozycję nad horyzontem dla naszej szerokości geograficznej. Ten dzień to początek astronomicznego lata.

W tym momencie półkula północna, na której znajduje się Polska, jest maksymalnie przechylona w stronę Słońca. Od tego czasu dni będą się skracać, a noce wydłużać. Ten proces będzie następował stopniowo. Kolejny dzień będzie krótszy zaledwie o ułamek minuty, jednak przez całe lato ta tendencja będzie rosnąć, by ostatecznie skrócić dzień do 7 godzin w grudniu.

Ile trwa najdłuższy dzień w roku i jak wpływa na samopoczucie?

W Polsce najdłuższy dzień w roku mieści się w przedziale od ponad 16 do ponad 17 godzin. Dla naszych organizmów to prawdziwy impuls energetyczny. Większa ilość światła wpływa na gospodarkę hormonalną. Organizm produkuje mniej melatoniny (hormonu snu), a więcej serotoniny, odpowiadającej za dobre samopoczucie. Dlatego wiele osób właśnie w czerwcu czuje przypływ energii i ocenia swoją koncentrację jako wyraźnie lepszą. To wszystko daje większą motywację do działania.

Jednocześnie może pojawić się też efekt uboczny, jakim są trudności z zasypianiem. Krótsza noc sprawia, że organizm dostaje mniej sygnałów do wyciszenia. Osoby wrażliwe i cierpiące na bezsenność mogą mieć w niedzielny wieczór problemy z zaśnięciem. To odbije się na kondycji organizmu w poniedziałek. Aby temu zapobiec, warto zaciemnić okna na około dwie godziny przed planowanym spoczynkiem. To da organizmowi sygnał, że czas produkować melatoninę.

Ponad 16 godzin słońca. Jednak nie w każdej części Polski

To, ile dokładnie potrwa najdłuższy dzień w roku, zależy od miejsca, w którym się znajdujemy. W centralnej Polsce dzień wydłuża się do około 16 godzin i 46-47 minut.

Wystarczy jednak przesunąć się na mapie o kilkaset kilometrów, żeby najdłuższy dzień w roku stał się jeszcze dłuższy. Na północy kraju, w okolicach Władysławowa czy Łeby, może przekroczyć nawet 17 godzin i 19 minut. Tam słońc e wzejdzie już o 4:15, a zajdzie dopiero o 20:35. Nadmorscy wczasowicze dostaną więc od natury pokaźny bonus.

Z kolei na południu kraju najdłuższy dzień w roku wyniesie zaledwie około 16 godzin i 15-23 minut. W Tatrach i Krakowie będzie więc to niemal godzina mniej w porównaniu do rejonów nad Bałtykiem.

Taka różnica wynika wprost z geometrii naszej planety. Im dalej na północ, tym dłużej Słońce wisi nad horyzontem. W skrajnych przypadkach bliżej koła podbiegunowego, prowadzi to do zjawiska dnia polarnego, ale w Polsce zatrzymujemy się tuż przed tą granicą.





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