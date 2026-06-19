Spis treści: Kiedy wypada przesilenie letnie? Dokładna data i godzina Ile trwa najdłuższy dzień w roku i co dzieje się wtedy ze Słońcem? Dlaczego dochodzi do przesilenia letniego? Przesilenie letnie a Noc Kupały

Kiedy wypada przesilenie letnie? Dokładna data i godzina

Przesilenie letnie w 2026 roku nastąpi 21 czerwca o godzinie 10:24. Jest to dokładnie wyliczony moment astronomiczny, kiedy Słońce osiąga punkt swojej pozornej wędrówki najbardziej wysunięty na północ względem równika niebieskiego.

Choć w kalendarzu zawsze kojarzymy przesilenie letnie z 20, 21 lub 22 czerwca, jego dokładna data i godzina mogą się nieznacznie zmieniać. Wynika to z faktu, że rok kalendarzowy nie jest idealnie dopasowany do czasu, jaki Ziemia potrzebuje na pełne okrążenie Słońca.

Przesilenie letnie wyznacza astronomiczny początek lata na półkuli północnej. Jednocześnie na półkuli południowej rozpoczyna się wtedy astronomiczna zima.

Ile trwa najdłuższy dzień w roku i co dzieje się wtedy ze Słońcem?

Przy okazji przesilenia letniego, trudno nie wspomnieć o jego najbardziej zauważalnym skutku. To właśnie wtedy jest najdłuższy dzień w roku.

W Polsce długość dnia zależy od regionu kraju. Na południu można liczyć na około 16 godzin i 30 minut światła słonecznego, natomiast na północy dzień trwa nawet ponad 17 godzin.

W trakcie przesilenia letniego Słońce góruje najwyżej nad horyzontem w całym roku. Oznacza to, że promienie słoneczne padają pod największym kątem, a ich droga przez atmosferę jest najkrótsza. Dzięki temu do powierzchni Ziemi dociera więcej energii słonecznej.

Wbrew powszechnemu przekonaniu przesilenie letnie nie oznacza jednak najgorętszego dnia w roku. Atmosfera i powierzchnia Ziemi potrzebują czasu, aby się nagrzać. Dlatego najwyższe temperatury zwykle pojawiają się dopiero w lipcu lub sierpniu.

Co ciekawe, od momentu przesilenia dni zaczynają się stopniowo skracać. Proces ten jest jednak początkowo niemal niezauważalny. Przez kilka kolejnych dni różnica wynosi zaledwie kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund.

Dlaczego dochodzi do przesilenia letniego?

Przyczyną przesilenia letniego jest nachylenie osi obrotu Ziemi względem płaszczyzny jej orbity. Nasza planeta nie obraca się idealnie pionowo. Oś Ziemi jest nachylona pod kątem około 23,5 stopnia.

W czasie czerwcowego przesilenia półkula północna jest maksymalnie zwrócona w stronę Słońca. Dzięki temu otrzymuje największą ilość światła dziennego w ciągu roku.

To właśnie nachylenie osi odpowiada za występowanie pór roku. Gdyby Ziemia obracała się idealnie pionowo, nie obserwowalibyśmy charakterystycznych zmian długości dnia i nocy, a przesilenie letnie w ogóle by nie istniało.

Astronomowie podkreślają, że przesilenie jest jednym z czterech najważniejszych punktów roku astronomicznego obok równonocy wiosennej, równonocy jesiennej oraz przesilenia zimowego.

Przesilenie letnie a Noc Kupały

Przesilenie letnie od wieków fascynowało ludzi. Na długo przed rozwojem współczesnej astronomii mieszkańcy Europy zauważyli, że pod koniec czerwca dzień osiąga maksymalną długość, a noc staje się wyjątkowo krótka.

Na ziemiach słowiańskich z tym okresem związana była Noc Kupały, nazywana także Sobótką. Było to święto ognia, wody, płodności i miłości obchodzone właśnie w czasie przesilenia letniego.

Tradycyjne obrzędy obejmowały rozpalanie ognisk, wspólne śpiewy, tańce oraz puszczanie wianków na wodę. Według dawnych wierzeń właśnie tej nocy zakwitał legendarny kwiat paproci, który miał przynosić szczęście, bogactwo i spełnienie marzeń.

Współcześnie Noc Kupały jest przede wszystkim ciekawostką kulturową, ale w wielu miejscach Polski nadal organizowane są wydarzenia nawiązujące do dawnych słowiańskich tradycji.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press