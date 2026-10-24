26 października o 5:12 magiczna pełnia Księżyca po zmianie czasu

Spis treści: Kiedy jest pełnia Księżyca w październiku 2026 roku? Księżyc Myśliwych. Skąd wzięła się nazwa październikowej pełni i co oznacza? Najlepszy sprzęt do obserwacji pełni Księżyca Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca? Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Kiedy jest pełnia Księżyca w październiku 2026 roku?

Pełnia to moment astronomiczny, a nie cała noc: Księżyc znajduje się wtedy dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, a jego tarcza jest oświetlona w 100%. W październiku 2026 roku ten moment przypada 26 października o 5:12. Godzina jest taka sama w całej Polsce - zmienia się jedynie położenie Księżyca na niebie i godziny jego wschodu i zachodu.

Zmiana czasu a godzina pełni

W nocy z soboty na niedzielę 25 października 2026 r. zegarki cofamy o godzinę - z 3:00 na 2:00 (koniec czasu letniego CEST, początek zimowego CET). Gdyby nie zmiana czasu, pełnia wypadłaby o 6:12, czyli już po wschodzie Słońca w większej części kraju. Dzięki przestawieniu zegarków moment pełni przypada na koniec astronomicznej nocy - przed brzaskiem cywilnym - więc można go zobaczyć "na żywo".

Gołym okiem tarcza wygląda na pełną przez około 3 noce (24/25, 25/26 i 26/27 października), a różnica oświetlenia rzędu 1-3% jest dla oka niezauważalna. Dla powodzenia obserwacji najważniejsza okazuje się nie tyle godzina, co stopień zachmurzenia nieba. Niestety, w Polsce pogodne noce to mniejszość.

Księżyc Myśliwych. Skąd wzięła się nazwa październikowej pełni i co oznacza?

Nazwa Księżyc Myśliwych pochodzi z tradycji anglosaskiej i północnoamerykańskiej, spopularyzowanej przez wydawany od 1792 roku "The Old Farmer's Almanac". Odnosi się do pory roku: po zebraniu plonów (wrześniowy Księżyc Żniwiarzy) przychodził czas polowań i gromadzenia mięsa na zimę. Jasne noce po pełni wydłużały czas, w którym można było tropić zwierzynę na ogołoconych już polach.

Księżyc Myśliwych to zawsze pierwsza pełnia po Księżycu Żniwiarzy, czyli po pełni najbliższej równonocy jesiennej.

W 2026 roku równonoc wypadła 23 września, Księżyc Żniwiarzy - 26 września, więc Księżycem Myśliwych jest pełnia 26 października. Następny Księżyc Myśliwych przypadnie 15 października 2027 roku. Na półkuli południowej, gdzie jesień trwa od marca, ta sama nazwa dotyczy pełni z 1 maja 2026.

Inne spotykane nazwy październikowej pełni to m.in. Księżyc Podróżny (Travel Moon), Księżyc Usychającej Trawy (Dying Grass Moon) czy Krwawy Księżyc (Blood Moon) - ta ostatnia ze względu na kolor liści i barwę tarczy nisko nad horyzontem, nie ma natomiast związku z zaćmieniem.

Najlepszy sprzęt do obserwacji pełni Księżyca

Na start uczciwa uwaga: pełnia to najgorsza faza do oglądania rzeźby Księżyca. Światło pada prostopadle, cienie znikają, a kratery i góry spłaszczają się. Najwięcej szczegółów widać przy terminatorze - granicy dnia i nocy - w okolicach I i III kwadry. W pełni za to najlepiej prezentują się jasne systemy promieni wokół kraterów Tycho i Kopernik oraz kontrast ciemnych mórz z jasnymi wyżynami.

Sprzęt i dobre praktyki obserwacji:

Lornetka 10×50 na statywie to najlepszy stosunek możliwości do ceny - z ręki obraz drży i znika połowa detali. Adapter statywowy kosztuje kilkadziesiąt złotych.

W teleskopie pełnia oślepia. Bez filtra po kilku minutach oko traci adaptację do ciemności, a obraz wydaje się "przepalony". Filtr księżycowy to obowiązkowe, najtańsze ulepszenie.

Powiększenie nie jest najważniejsze. W polskich warunkach turbulencje atmosfery ograniczają użyteczne powiększenie najczęściej do 100-150×. Lepiej obserwować przy 60-120× i ostrym obrazie niż przy 250× i rozmytym.

Odczekaj 20-30 minut po wyniesieniu teleskopu na zewnątrz - optyka musi wyrównać temperaturę z otoczeniem, inaczej obraz faluje.

Nie musisz wyjeżdżać za miasto. Księżyc jest na tyle jasny, że zanieczyszczenie światłem praktycznie mu nie przeszkadza - wystarczy balkon z widokiem na południe lub wschód.

Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca?

Najczęstszy błąd to biała, prześwietlona plama zamiast tarczy z widocznymi morzami. Przyczyna jest zawsze ta sama: automat aparatu mierzy światło dla ciemnego nieba, a Księżyc jest oświetlony słońcem tak jak dzienny krajobraz. Rozwiązaniem jest ręczna ekspozycja.

Smartfonem:

Użyj obiektywu tele (zoom optyczny 3×-5×), a nie zoomu cyfrowego - ten ostatni tylko przycina obraz i dodaje szum. Wyłącz tryb nocny. Składa długie naświetlenia i przepala tarczę. Dotknij Księżyca na ekranie, zablokuj ostrość i ekspozycję, a następnie obniż jasność o 1-2 EV, aż pojawią się morza. W trybie Pro/ręcznym ustaw orientacyjnie: ISO 50-100, czas 1/250-1/1000 s, ostrość na nieskończoność. Oprzyj telefon lub użyj statywu i samowyzwalacza 2-3 s. Fotografuj w RAW/DNG, jeśli telefon na to pozwala.

Aparatem z wymiennym obiektywem:

Punktem wyjścia jest reguła "Looney 11": przy przysłonie f/11 czas naświetlania to 1/ISO. Przy ISO 100 daje to 1/100 s, przy ISO 200 - 1/200 s. Nisko nad horyzontem Księżyc jest ciemniejszy, więc wydłuż czas o 1-2 EV. Zawsze rób serię z bracketingiem ±1 EV.

Na matrycy APS-C efektywna ogniskowa rośnie ok. 1,5×, na Mikro 4/3 - 2×. Do ogniskowych powyżej 300 mm konieczny jest statyw, wyzwalanie zdalne lub z opóźnieniem i stabilizacja wyłączona (na statywie potrafi wprowadzać drgania). Ostrość ustawiaj ręcznie w trybie Live View z powiększeniem podglądu na krawędzi tarczy.

Kompozycja: Księżyc nad krajobrazem

Najbardziej efektowne zdjęcia powstają nie w momencie pełni o 5:12, tylko przy wschodzie Księżyca 25 i 26 października wieczorem, w trakcie niebieskiej godziny. Niebo i krajobraz mają wtedy zbliżoną jasność, więc jedna ekspozycja oddaje zarówno tarczę, jak i pierwszy plan. Efekt "ogromnego Księżyca" nad kościołem czy zamkiem uzyskuje się długą ogniskową i dużą odległością od obiektu - im dalej się odsuniesz, tym większy Księżyc względem budynku. Miejsce i dokładny azymut wschodu zaplanujesz w aplikacjach opisanych niżej.

Aplikacje do obserwacji nocnego nieba

Stellarium Mobile (Android, iOS) - mapa nieba w czasie rzeczywistym. Pozwala sprawdzić położenie Księżyca oraz godziny jego wschodu i zachodu. Wersja podstawowa jest bezpłatna, rozszerzenia są płatne.

Sky Tonight (Android, iOS ) - oferuje kalendarz zjawisk astronomicznych, powiadomienia o pełni i rozpoznawanie obiektów po skierowaniu telefonu w niebo. Aplikacja jest bezpłatna z opcją premium.

Star Walk 2 (Android, iOS) - przystępna mapa nieba z rozszerzoną rzeczywistością, odpowiednia dla początkujących i dzieci. Dostępna w wariancie bezpłatnym z reklamami oraz płatnym.

SkySafari (Android, iOS) - rozbudowane planetarium dla bardziej zaawansowanych obserwatorów. W odpowiedniej wersji umożliwia również sterowanie kompatybilnym teleskopem. Aplikacja płatna, dostępna w kilku wersjach.

PhotoPills (Android, iOS) - pomaga zaplanować fotografowanie Księżyca nad wybranym budynkiem lub elementem krajobrazu. Pokazuje m.in. jego azymut i wysokość nad horyzontem. Aplikacja płatna jednorazowo.

The Photographer's Ephemeris (Android, iOS, przeglądarka) - pokazuje na mapie kierunki wschodu i zachodu Słońca oraz Księżyca, ułatwiając planowanie zdjęć w terenie. Według podanego zestawienia wersja internetowa jest bezpłatna, a aplikacje są płatne.

Clear Outside (Android, iOS, przeglądarka) - przedstawia godzinową prognozę zachmurzenia z podziałem na chmury niskie, średnie i wysokie. Narzędzie bezpłatne.

meteo.pl (ICM UW, przeglądarka) - udostępnia prognozy numeryczne i mapy zachmurzenia, pomocne przy wyborze miejsca oraz godziny obserwacji. Serwis bezpłatny.



