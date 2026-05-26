Spis treści: Czym jest zjawisko Blue Moon? 31 maja czeka nas Pełnia Niebieskiego Księżyca. Pełnia na koniec maja. Dlaczego Księżyc będzie wyjątkowy? Jak i o której godzinie oglądać majową pełnię Księżyca w Polsce? Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca?

W języku angielskim funkcjonuje powiedzenie "once in a blue moon" (raz na niebieski księżyc) oznacza coś niezwykle rzadkiego i wyjątkowego. W astronomii terminem Blue Moon tym określa się drugą pełnię Księżyca w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Raz na kilka lat kalendarz płata nam figla - układ dni sprawia, że ten sam miesiąc mieści w sobie dwa takie zjawiska, dlatego druga pełnia jest określana Niebieskim Księżycem.

Co ważne Blue Moon to tylko nazwa, a Księżyc nie zyskuje niebieskiej poświaty. Przy czym nie jest to wykluczone, niebieska łuna może się pojawić, jednak nie jest to jednak zjawisko astronomiczne, lecz atmosferyczne - dzieje się tak pod wpływem unoszącego się w powietrzu dymu lub pyłu wulkanicznego. Pełnia Księżyca przypadając pod koniec maja nie sprawi, że tarcza naszego satelity zmieni kolor, pozostanie on biały lub żółtawy. Nazwa ma jedynie podkreślić unikalność tego momentu w kalendarzu

Pełnia na koniec maja. Dlaczego Księżyc będzie wyjątkowy?

Wyjątkowość zbliżającej się pełni tkwi w rzadkości tego zjawiska. Wbrew pozorom dwie pełnie w miesiącu nie zdarzają się zbyt często. Chcąc to zrozumieć, warto wiedzieć, że pełny cykl księżycowy trwa 29 dni, 12 godzin i 44 minuty, podczas gdy nasze miesiące mają zazwyczaj 30 lub 31 dni. Ta drobna niezgodność sprawia, że średnio raz na 2,5 roku (dokładnie raz na 2 lata i 7 miesięcy) w jednym miesiącu mieszczą się dwie pełnie. Pierwsza musi wypaść na samym początku miesiąca, by druga zdążyła pojawić się przed jego końcem. Jedynym miesiącem, w którym to zjawisko nigdy nie wystąpi, jest luty.

Tak więc w maju 2026 roku na początku mogliśmy oglądać na niebie Kwiatowy Księżyc. Pełnia przypadła dokładnie na 1 maja, czyniąc majówkę jeszcze piękniejszą. Jednak miesiąc ten nie przestaje zachwycać i już w niedzielę 31 maja będzie można podziwiać Niebieski Księżyc.

Jak i o której godzinie oglądać majową pełnię Księżyca w Polsce?

Niebieski Księżyc będzie doskonale widoczny gołym okiem przez całą noc na terenie Polski. Nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, teleskopów ani lornetek. Pogoda na te dni jest również dość optymistyczna - przewidywane są niewielkie zachmurzenia i przelotne burze, jednak w większości miejsc nie powinny one nadmiernie zakłócać obserwacji nieba.

Ponadto, aby cieszyć się najlepszym widokiem, warto wybrać miejsce oddalone od miejskich świateł, z dobrze odsłoniętym horyzontem. Może to być np. łąka z dala od zabudowań. Szczyt pełni w Polsce przypada na godzinę 10:45 w niedzielę, 31 maja. Ponieważ jest to poranek, najlepszy czas na podziwianie Księżyca w całej okazałości przypada na noc poprzedzającą ten moment. Ostatni raz zjawisko to wystąpiło w nocy z 30 na 31 sierpnia 2023 roku.

Jak zrobić dobre zdjęcie pełni Księżyca?

Uwiecznienie Bule Moon na fotografii to świetna pamiątka, ale wymaga odrobiny przygotowania. Jeśli dysponujesz tradycyjnym aparatem (lustrzanką lub bezlusterkowcem), eksperci od zalecają użycie obiektywu o ogniskowej ok. 400 mm, który pozwoli uchwycić wyraźne szczegóły i kratery na powierzchni Księżyca. Jeśli wolisz pokazać go w szerszym kontekście, np. nad lasem czy miastem, doskonale sprawdzi się standardowy obiektyw 12-50 mm.

Niemiej nie każdy ma aparat, na szczęście obecnie większość smartfonów również da sobie radę z uwiecznieniem tego spektakularnego zjawiska. Efekt z pewnością zaspokoi potrzeby każdego fana nocnych widoków. Niemiej trzeba pamiętać o kilku kwestiach, aby nie otrzymać rozmytej białej kulki.

Jak sfotografować Księżyc smartfonem? Podstępuj zgodnie z tymi krokami:

Skieruj aparat na Księżyc i zrób zbliżenie - użyj zoomu w telefonie, aby odpowiednio wykadrować obiekt. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać - lepiej przybliżyć mniej, a potem dociąć zdjęcie w edycji, zachowując lepszą ostrość. Zablokuj ostrość - stuknij palcem w ekran smartfona dokładnie w miejscu, w którym znajduje się tarcza Księżyca. Zmniejsz ekspozycję do minimum - po stuknięciu w ekran obok ramki ostrości pojawi się ikona słońca lub suwak. Przesuń go maksymalnie w dół. Przyciemnienie kadru sprawi, że Księżyc przestanie "świecić" na zdjęciu, a na jego tarczy zaczną pojawiać się detale. Zadbaj o stabilizację i ustaw samowyzwalacz - przy dużym zbliżeniu każde, nawet najmniejsze drżenie ręki spowoduje utratę ostrości. Jeśli nie masz statywu, oprzyj telefon o murek lub dach samochodu. Włącz samowyzwalacz na kilka sekund - dzięki temu aparat zrobi zdjęcie chwilę po tym, jak zabierzesz palec z ekranu, eliminując drgania wywołane dotknięciem.

Tak jak w przypadku obserwacji pełni, zdjęcia najlepiej robić z dala od miasta. Im mniej sztucznych źródeł światła, tym niebo będzie lepiej widoczne, a zdjęcia piękniejsze.





