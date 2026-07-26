4 miliardy lat zapisane w księżycowej skale

Dekady badań nad uderzeniami asteroid i ich wpływie na kształtowanie się wczesnego Układu Słonecznego mogą być podważane przez starożytne próbki z niewidocznej strony Księżyca. Naukowcy, którzy je badają, odkryli nowe dowody dotyczące czasu i intensywności bombardowania powierzchni Księżyca asteroidami. Wcześniej sądzono, że była to krótka, lecz intensywna seria uderzeń, lecz okazuje się, że następowało to stopniowo.

Na Ziemi dowody geologiczne uległy w dużej mierze zatarciu przez erozję, aktywność wulkaniczną czy przesuwanie się płyt tektonicznych. Księżyc jednak zachował zapis uderzeń sięgający miliardów lat wstecz.

Autor badań, dr Fred Jourdan z Wydziału Nauk o Ziemi i Planetach Uniwersytetu Curtin oraz Centrum Johna de Laetera, stwierdził, że skały księżycowe stanowią naturalne archiwum historii Układu Słonecznego. Umożliwiają naukowcom badanie wydarzeń, które miały miejsce wkrótce po uformowaniu się planet.

Księżyc jest niczym kapsuła czasu - zachował zapis wydarzeń, które zostały wymazane z Ziemi

- Próbki pobrane z niewidocznej strony Księżyca są szczególnie istotne, ponieważ pozwalają nam po raz pierwszy porównać dwie bardzo różne części Księżyca. Do tej pory prawie wszystko, co wiedzieliśmy, pochodziło ze strony zwróconej ku Ziemi - dodał.

Niewidoczna strona Księżyca zachowuje dokładniejszy zapis najwcześniejszych uderzeń, ponieważ została znacznie mniej dotknięta późniejszymi wydarzeniami geologicznymi niż strona zwrócona w stronę Ziemi.

Misja Chang'e-6 zmienia naszą wiedzę o historii kosmosu

Przeanalizowano maleńkie fragmenty skał księżycowych, co pozwoliło na odkrycie uderzeń, do których doszło w okresie od 4,33 do 1,13 miliardów lat temu. Zrozumienie ich historii może również dostarczyć ważnych wskazówek na temat przeszłości Ziemi.

- Ponieważ Ziemia i Księżyc uformowały się razem, każde większe uderzenie odnotowane na Księżycu mówi nam coś o warunkach, w jakich żyła młoda Ziemia - wyjaśnił autor.

Badanie skał księżycowych pozwala nam spojrzeć wstecz na miliardy lat i lepiej zrozumieć wydarzenia, które ukształtowały środowisko obu światów. Pomaga nam także pojąć rolę, jaką uderzenia asteroid odegrały w ewolucji planet oraz warunki, które mogły mieć wpływ na powstanie życia na Ziemi.

- Odkrycia te wkraczają w nową erę badań i badań Księżyca, a chińska misja Chang'e-6 jest pierwszą, która przywiozła próbki z niewidocznej strony Księżyca - podsumował.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Science Advances.



