Misja Artemis 2 opóźniona przez problem z helem. NASA przesuwa start rakiety

Misja Artemis 2 miała wystartować 6 marca, jednak w nocy 21 lutego zlokalizowano usterkę, która opóźni start. Zidentyfikowano problemy z przepływem helu.

NASA poinformowała, że "podejmuje kroki mające na celu potencjalne wycofanie rakiety Artemis 2 i statku kosmicznego Orion do budynku montażu pojazdów (VAB) w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie po tym, jak w nocy 21 lutego zaobserwowano przerwanie przepływu helu do tymczasowego kriogenicznego stopnia napędowego rakiety SLS (Space Launch System)".

Z tego powodu agencja na pewno nie wystrzeli Artemis 2 w marcowym oknie startowym, jednak potencjalnie będzie to możliwe w kwietniu.

Seria opóźnień i niepowodzeń NASA

Jeszcze w piątek 20 lutego Dawid Długosz w Geekweek.pl pisał, że NASA ma zielone światło do rozpoczęcia misji Artemis 2 po zakończonym sukcesem zatankowaniu rakiety. Astronauci misji (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen) przeszli w piątek na obowiązkową kwarantannę, która potrwa minimum dwa tygodnie.

Poprzednie okno startowe misji miało otworzyć się 6 lutego, jednak niesprzyjające warunki pogodowe zmusiły agencję do przełożenia go na 8 lutego. Później pojawiły się problemy techniczne, które całkowicie wykluczyły lutowy start i przełożono go na marzec.

Kiedy ludzie znów wylądują na Księżycu?

Misja Artemis 2 zakłada około 10-dniowy lot wokół Księżyca. Tym razem załoga nie stanie na Srebrnym Globie - dopiero podczas misji Artemis 3, która jest zaplanowana na koniec 2028 roku, chociaż NASA przyznaje, że to bardzo optymistyczny wariant, ma dojść do ponownego lądowania człowieka na Księżycu. Będzie to pierwszy raz od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku.

