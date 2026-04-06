Dziś w wielkanocny poniedziałek około godziny 6:41 7 czasu polskiego kapsuła Orion weszła w strefę wpływu grawitacyjnego Księżyca. Oznacza to, że bardziej odczuwa przyciąganie naturalnego satelity niż naszej rodzimej planety.

O 19.56 czasu polskiego Orion pobije rekord misji Apollo 13 z 1970 roku, największej odległości człowieka od Ziemi - 400 171 km. Ostatecznie kapsuła zbliży się na odległość 6550 kilometrów od Księżyca, będąc 406 778 kilometrów od Ziemi.

Najważniejszy moment Artemis II

Około godziny 20:45 czasu polskiego NASA przewiduje rozpoczęcie najważniejszego etapu misji Artemis II, czyli przelotu kapsuły Orion bezpośrednio nad Księżycem, przede wszystkim jego niewidoczną stroną. Astronauci misji - Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen - będą pierwszymi ludźmi w historii, który bezpośrednio spojrzą na niezbadaną część Księżyca. Około godziny 0:45 już 7 kwietnia nastąpi tymczasowe utracenie łączności z załogą. O 1:07 planowane jest osiągnięcie odległości największego oddalenia Oriona od Ziemi. O 1:25 przewidywane jest wznowienie łączności z załogą, gdy kapsuła wyłoni się zza Księżyca.

Podczas przelotu astronauci będą mogli obserwować jednocześnie Ziemię i Księżyc, a nawet zaćmienie Słońca, podczas którego gwiazda z perspektywy kapsuły zniknie za Księżycem. Podczas przelotu nad naszym satelitą zadaniem astronautów będzie obserwacja i robienie fotografii powierzchni niewidocznej strony Księżyca. O tym co czeka załogantów misji Artemis II w kolejnych dniach możesz przeczytać na łamach Interii GeekWeek.

Droga do powrotu człowieka na Księżyc

Artemis II to drugi etap programu Artemis. Pierwsza misja, Artemis I, była bezzałogowym lotem testowym w 2022 roku. Teraz NASA sprawdza, jak statek Orion i rakieta Space Launch System zachowują się w realnych warunkach z astronautami na pokładzie. To kluczowy krok, bo kolejne misje mają na celu ma doprowadzić do stałej obecności człowieka na Księżycu, a w dalszej perspektywie do lotów na Marsa.

Zakończenie misji Artemis II powodzeniem pozwoli na realizację Artemis III w 2027 roku. Wtedy astronauci mają polecieć w kierunku Księżyca i przygotować się do lądowania z wykorzystaniem komercyjnych lądowników. Artemis IV, planowany na 2028 rok, ma już obejmować załogowe lądowanie w rejonie południowego bieguna Księżyca.

© 2026 Associated Press