W nocy z wtorku na środę odbyła się ewakuacja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z powodów medycznych. Statek Crew Dragon odłączył się od ISS przed północą i z rana wylądował na Pacyfiku. W ten sposób NASA sprowadziła na Ziemię dwóch własnych astronautów oraz Japończyka i kosmonautę z Rosji.

Ewakuacja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zakończona sukcesem

Ewakuacja dotyczyła załogi Crew-11, która miała spędzić na ISS około pół roku. Jeden z astronautów, którego tożsamość nie została ujawniona, wymagał opieki medycznej, której nie dało zagwarantować się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zapadła więc decyzja o szybszym powrocie całej ekipy na Ziemię.

Kapsuła Crew Dragon "Endeavour" z załogą odłączyła się po godzinie 23:00 czasu w Polsce i rozpoczął się jej powrót na Ziemię. Wodowanie odbyło się na Pacyfiku o godzinie 9:41. Statek z astronautami wpadł do oceanu, gdzie na miejscu czekały służby.

Astronauci trafią na ląd, a poszkodowanemu astronaucie zostanie udzielona odpowiednia pomoc medyczna. Ewakuacja załogi z ISS zakończyła się powodzeniem, ale dlaczego wrócili wszyscy, skoro tylko jeden członek ekipy miał problemy zdrowotne?

Pierwsza ewakuacja medyczna z ISS w historii NASA

Była to pierwsza tego typu akcja w całej historii misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie kolejne załogi przebywają od wielu lat. Decyzja o sprowadzeniu całej czwórki lotu Crew-11 była konieczna. Wynika to z faktu, że w przeciwnym wypadku dla pozostałych członków trzeba byłoby szykować dodatkowy statek na ich powrót.

W skład załogi misji Crew-11 wchodzą Mike Fincke i Zena Cardman z NASA, Japończyk Kimiya Yui oraz rosyjski kosmonauta Oleg Płatonow. Po ich powrocie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nie została pusta. Na ISS pozostali Christopher Williams oraz dwóch kosmonautów Roskosmosu, którzy przylecieli do placówki statkiem Sojuz.

Do czasu kolejnej misji załogowej na ISS na pokładzie będzie przebywać tylko wymieniona wyżej trójka. Następny lot astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną to Crew-12, który ma odbyć się w połowie lutego br.

