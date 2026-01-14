Astronauci pomyślnie ewakuowani z kosmosu. Historyczne wydarzenie

Amerykańska Agencja Kosmiczna ogłosiła pomyślne zakończenie pierwszej fazy ewakuacji załogi misji Crew-11. Amerykanie Mike Fincke i Zena Cardman z NASA, Japończyk Kimiya Yui i Rosjanin Oleg Płatonow opuścili pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wewnątrz kapsuły Crew Dragon "Endeavour" obecnie kierują się w stronę powierzchni naszej planety.

Statek SpaceX ma wylądować na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii w czwartek, 15 stycznia ok. godziny 8:41 czasu polskiego. Na miejscu będą służby, które bezpiecznie przetransportują załogę z kapsuły na statek, a następnie na ląd. NASA zaznacza, że planowany harmonogram misji może ulec pewnym zmianom, jeśli wystąpią nieprzewidziane wydarzenia. Jednak na razie wszystko odbywa się zgodnie z planem.

Astronauci pomyślnie ewakuowani z kosmosu

Pobyt obecnej załogi planowano na sześć miesięcy, ale został skrócony o miesiąc. Na pokładzie ISS pozostaną przez jakiś czas wyłącznie rosyjscy kosmonauci i jeden astronauta NASA Christopher Williams. Amerykanie nigdy wcześniej nie przeprowadzili ewakuacji z powodów medycznych. 7 stycznia 2026 roku jeden z członków załogi Crew-11 zgłosił poważne problemy zdrowotne. Stan szybko oceniono jako stabilny, ale jednocześnie taki, który wymaga dokładnej diagnostyki i leczenia niemożliwych do przeprowadzenia na orbicie.

8 stycznia NASA oficjalnie podjęła decyzję o przedterminowym zakończeniu misji. Na ISS nie ma drugiej kapsuły, którą można byłoby wysłać tylko po chorego astronautę. Dlatego agencja poinformowała, że albo wracają wszyscy, albo misja musiałaby trwać dalej z chorym członkiem załogi na pokładzie, a tego NASA nie chciała ryzykować.

Tajemnicza ewakuacja z powodów medycznych

NASA nie ujawniła, i najprawdopodobniej nigdy publicznie nie ujawni, dwóch kluczowych informacji, a mianowicie, który dokładnie astronauta jest chory i jaka to choroba. Jak tłumaczy NASA, to standardowa procedura ochrony prywatności medycznej astronautów, który obowiązuje nawet w tak nietypowej sytuacji.

Eksperci od przemysłu kosmicznego sugerują, że może chodzić o kamienie nerkowe (bardzo bolesne i trudne do leczenia w nieważkości), problem z układem krążenia (zakrzep z powodu stanu nieważkości), nagły problem neurologiczny (problem z sercem) lub zaostrzenie jakiejś choroby przewlekłej w warunkach mikrograwitacji.

