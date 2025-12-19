Spis treści: Kiedy jest najkrótszy dzień w 2025? Ile trwa najdłuższa noc w roku? Czym jest przesilenie zimowe?

Pierwszy śnieg już za nami, a zima nawet się jeszcze nie zaczęła. Przypominamy, kiedy oficjalnie rozpoczyna się zima astronomiczna oraz, czym jest przesilenie zimowe - o co chodzi w tym zjawisku?

Kiedy jest najkrótszy dzień w 2025?

Najkrótszy dzień w roku wypada w niedzielę 21 grudnia 2025. To dzień przesilenia zimowego, czyli moment, w którym Słońce znajduje się w punkcie najdalej wysuniętym na południe - góruje wtedy nad Zwrotnikiem Koziorożca. Po naszej stronie globu Słońce znajduje się wtedy najniżej w ciągu całego roku. Co ciekawe, na półkuli południowej jest to początek lata, a dzień wtedy trwa tam najdłużej w ciągu roku.

Data, podczas której wypada przesilenie, często się powtarza. Warto jednak pamiętać, że może się lekko zmieniać i uciekać jeden dzień w przód lub w tył. Dzieje się tak dlatego, że nasz kalendarz nie jest idealnie zsynchronizowany z ruchem Ziemi. Jeden pełny obieg wokół Słońca trwa około 365,24 dnia, a nie równe 365 - i właśnie przez tę "ćwiartkę dnia" co kilka lat trzeba dodać rok przestępny. W efekcie moment przesilenia może wypadać odrobinę wcześniej lub później. Swoje robią też naturalne zmiany w orbicie oraz delikatne "kołysanie" osi Ziemi, które wpływają na to, kiedy dokładnie zaczyna się astronomiczna zima.

Ile trwa najdłuższa noc w roku?

Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie - wszystko zależy od tego, w której części Polski się znajdujemy. Można jednak przyjąć, że dzień potrwa zaledwie około 7 godzin i 40 minut, co oznacza, że noc zajmie całą resztę doby - ponad 16 godzin ciemności. Słońce zajdzie już około godziny 16:03.

Długość dnia i nocy na terenie Polski może się różnić nawet o ponad godzinę - w punkcie najdalej wysuniętym na północ dzień będzie trwał przez ok. 7 godzin i 15 minut, a na południe nawet 8 godzin i 10 minut.

Jest to jednak kluczowy moment w ciągu roku, na który czeka mnóstwo osób. To właśnie od przesilenia zimowego długość dnia będzie stopniowo się zwiększać, a nocy zmniejszać. Początkowo te różnice będą niewielkie, ale w lutym proces ten przyśpieszy, a my będziemy mogli cieszyć się większą ilością światła podczas doby.

Czym jest przesilenie zimowe?

Przesilenie zimowe to zjawisko powiązane z ruchem Słońca - dzięki niemu w naszej strefie klimatycznej możemy wyróżnić cztery pory roku. Przesilenie jest jednym z kluczowych momentów w rocznym cyklu astronomicznym, podobnie jak równonoc jesienna i wiosenna czy przesilenie letnie.

Najkrótszy dzień roku oznacza dla nas oficjalny koniec jesieni i początek zimy astronomicznej - potrwa ona do 20 marca, czyli do dnia równonocy wiosennej. Nie należy jednak mylić tego pojęcia z zimą kalendarzową czy meteorologiczną. Zima kalendarzowa rozpoczyna się 22 grudnia i zawsze trwa równo trzy miesiące. Z kolei zima meteorologiczna zaczyna się 1 grudnia, dzięki czemu jest sporym ułatwieniem dla specjalistów - ułatwia badania statystyczne i dokładne obliczanie danych.

